Партизан — Динамо: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

31 июля киевское Динамо сыграет против сербского Партизана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе Партизан в Белграде, Сербия. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом поединке украинский клуб одержал разгромную победу со счетом 6:2. На третьем этапе квалификации победитель этой пары встретится с шотландским Рейнджерсом.

Динамо Киев

Динамо завершило прошлый сезон Украинской Премьер-лиги на втором месте, уступив Шахтеру двумя очками, и попало в квалификацию Лиги чемпионов. В последний раз им удавалось пройти квалификацию ЛЧ еще в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу. Правда, тогда Динамо стартовало с третьего отборочного раунда, а не второго.

Команда Александра Шовковского готовилась к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где провела пять контрольных матчей. Сначала сыграла вничью с немецкими Падерборном (0:0) и Шальке (2:2), затем победила датский Брондбю (4:0) и южноафриканский Мамелоди Сандаунс (1:0), а в завершающем спарринге уступила немецкому Униону из Берлина (2:3).

В летнее межсезонье киевляне подписали лидеров Днепра-1 Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского, и Максима Брагару из Черноморца, а также арендовали колумбийца Брайана Себальоса из бразильской Форталезы. Среди потерь перед матчем против Партизана есть поехавшие на Олимпийские игры Брагару и Рубчинский, а также Александр Тимчик, пропустивший первый матч из-за повреждения.

Партизан

Сербские "могильники" из Белграда также стали вицечемпионами своей страны, отстав на семь очков от Црвены Звезды. Последний раз Партизан выигрывал чемпионский титул еще в сезоне-2016/17. Команда играла на групповом этапе еврокубка еще в сезоне-2022/23 в Лиге конференций. Там Партизан вышел в 1/16 финала, где уступил Шерифу.

Во время подготовки к сезону Партизан ездил в Москву на турнир под названием "Братский кубок", где играл с российскими клубами. Да и сербские болельщики неоднократно выражали свою приверженность России и Владимиру Путину. Поэтому мотивация футболистов Динамо будет зашкаливать.

В местном чемпионате сербский клуб сыграл уже 2 матча, сначала одержал Отметим, что поединок в Белграде пройдет при пустых трибунах. минимальную победу над Напредаком (1:0) , а затем разгромил Единство (4:0).

История встреч

Противостояние между Динамо и Партизаном насчитывает уже 5 поединков. Впервые команды пересекались в 1976 году, когда Динамо сначала одержало гостевую победу со счетом 2:0, а затем разгромило сербов дома — 3:0.

В следующий раз они играли между собой в 2017 году на групповом этапе Лиги Европы. Тогда киевляне одержали волевую победу на выезде 3:2, уступая в первом тайме 0:2, а дома забили четыре мяча, пропустив в ответ только один.

Последний раз Динамо играло против Партизана неделю назад, в первом матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов. Этот поединок завершился разгромной победой 6:2.

Где смотреть

Смотреть матч Динамо — Партизан онлайн в Украине можно будет на телеканале 2+2. Также поединок будет транслироваться на Динамо TV, официальном Youtube-канале "бело-синих" и "FootballHub", а также на Киевстар ТВ.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Партизан: Йованович — Филиппович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.

Факты и цифры

Киевское Динамо выиграло во всех матчах против сербского Партизана (5 побед);

Лучшим бомбардиром противостояния является Жуниор Мораес, который за два матча отличился 5 раз и отдал 1 ассист;

Динамо дороже Партизана более чем в 2 раза (79,40 против 37,15 миллионов евро);

Самыми дорогими игроками в составе обеих команд являются нападающие (Ванат — 10 миллионов евро, Салданья — 8 млн);

В составе киевлян гораздо больше сборников, чем у сербского клуба (12 против 5 в национальной сборной и 23 против 7 у молодежных);

У Динамо более чем втрое меньше легионеров в составе по сравнению с Партизаном (5 против 16);

Состав киевлян значительно моложе соперников из Сербии (23,8 против 25,1);

Матч между этими командами пройдет при пустых трибунах;

Следующим соперником победителя этой пары в квалификации ЛЧ станет Рейнджерс.

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