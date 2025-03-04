Лига чемпионов: дерби Мадрида и выезд Арсенала в Эйндховен

Во вторник, 4 марта, в Европе состоятся первые четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В центральном из них – дерби Мадрида – сойдутся Реал и Атлетико.

Также в Эйндховене ПСВ примет Арсенал, в Брюгге местный одноименный клуб схлестнется с Астон Виллой, а в Дортмунде Боруссия будет противостоять Лиллю.

"Чемпион" представляет все пары 1/8 финала, которые выйдут на поле сегодня вечером.

Брюгге – Астон Вилла

Начнется игровой день в Брюгге, уже вторым противостоянием Брюгге и Астон Виллы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. 6 ноября, в рамках 4-го тура группового раунда турнира, команды сошлись именно в Бельгии. И тогда хозяева поля выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забил Ханс Ванакен с пенальти во втором тайме. Этот гол прервал безвыигрышную серию Брюгге с английскими командами, которая составляла 14 матчей.

Впоследствии оказалось, что это поражение стало единственным для Виллы на групповом этапе. Команда уверенно пробилась в топ-8 сильнейших и попала в 1/8 финала напрямую, минуя стыковые матчи. И у Брюгге в любом случае нет причин рассчитывать на легкую игру…

Впрочем, яркая победа над Аталантой – 2:1 дома, и 3:1 в гостях, в стыковых матчах вселила в Брюгге уверенность в том, что она сможет повторить ту победу.

"Если мы продолжим играть на таком же высоком уровне, то все возможно", – подтвердил полузащитник Ардон Яшари.

Но и Вилла, наученная горьким опытом ноябрьского поражения, рассчитывает только на победу.

"Мы проиграли 0:1, и это дало нам много полезной информации, – отмечает тренер англичан Унаи Эмери. – Это говорит о том, как мы должны уважать их и готовиться".

Единственная победа команды из Бирмингема над бельгийским клубом в турнирах УЕФА пришлась на сезон 1981/82, когда они выиграли Кубок чемпионов. Так что победа в предстоящем матче может стать очень символичной.

Травмированные:

Брюгге – Рафаэль Оньедика

Астон Вилла – Пау Торрес, Росс Баркли, Амаду Онана, Бубакар Камара, Кортни Хаус

Прогнозы букмекеров

Победа Брюгге – 2.96;

Ничья – 3.37;

Победа Астон Виллы – 2.42.

Реал – Атлетико

У Реала и Атлетико, кроме постоянных встреч по внутренних испанских турнирах – Ла Лиге и Кубке Короля, также большая история встреч в главном еврокубке. Команды встречались между собой в финалах Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах, а также еще дважды в плей-офф в период с 2015 по 2017 год. При этом Реал выиграл оба финала и оба двухматчевых противостояния.

И вот восемь лет спустя принципиальные соперники снова сойдутся на международной арене. Атлетико пора сбрасывать груз истории и научиться побеждать Реал в еврокубках.

В нынешнем сезоне оба матча Ла Лиги завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Правда, у Реала есть весомый козырь в виде уверенной победы над Манчестер Сити в стыковых матчах. Команда Анчелотти дважды превзошла коллектив Гвардиолы – 3:2 в гостях и 3:1 дома. В последнем матче Ла Лиги Реал неожиданно уступил Бетису (1:2) и лишился лидерства в турнирной таблице. Более того, "сливочные" сразу переместились на 3-е место в таблице, пропустив вперед Барселону и Атлетико.

Атлетико на общем этапе по-настоящему впечатлил, особенно победами над чемпионами Франции и Германии – ПСЖ и Байером соответственно. "Матрасники" готовы принять новый вызов.

"Когда ты выбираешь профессию тренера, то хочешь играть с самыми сильными соперниками и участвовать в каждом турнире с намерением победить", – отметил главный тренер Атлетико Диего Симеоне.

Травмированные

Реал: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Дани Себальос, Хесус Вальехо.

Атлетико: Коке.

Прогнозы букмекеров

Победа Реала – 1.91;

Ничья – 3.57;

Победа Атлетико – 4.16.

ПСВ – Арсенал

Команда из Эйндховена стала автором главной сенсации стыковых матчей, обыграв Ювентус в дополнительное время. Коллективы обменялись домашними победами 2:1 в основное время, а в дополнительной 30-минутке на стадионе в Эйндховене единственный и решающий гол забил Райан Фламинго – 3:1. Сейчас футболисты ПСВ находятся в отличном моральном и психологическом состоянии, готовясь к новым свершениям в Лиге чемпионов.

В этом сезоне ПСВ уже обыгрывал английскую команду – Ливерпуль – со счетом 3:2. Тогда в Эйндховене получился огненный первый тайм, в котором и были забиты все пять голов. Решающий мяч в добавленное время (45+6) записал на свой счет Пепи.

Арсенал вернулся в Лигу чемпионов в прошлом сезоне, спустя несколько лет, именно разгромной победой над ПСВ – 4:0. Полтора года назад, 20 сентября 2023-го, голы Сака, Троссарда, Жезуса и Эдегора повергли гостевую команду и их фанатов в шок.

С учетом травм ключевых игроков атаки Букайо Сака, Кая Хаверца, Габриэла Мартинелли и Габриэла Жезуса, именно надежность в защите может оказаться ключевым фактором для Арсенала.

Напомним, украинский футболист Арсенала Александр Зинченко провел сезон 2016/17 в аренде в ПСВ, будучи игроком Ман Сити.

Травмированные

ПСВ: Рикардо Пепи, Малик Тиллман.

Арсенал: Букайо Сака, Кай Хаверц, Габриэль Мартинелли и Габриэл Жезус, Такэхиро Томиясу

Прогноз букмекеров

Победа ПСВ – 3.85;

Ничья – 3.47;

Победа Арсенала – 2.00.

Боруссия – Лилль

В составе Боруссии ныне играет лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов. На счету Серу Гирасси 10 голов, в том числе, первый в гостевом матче стыкового раунда в ворота Спортинга. Именно этот гол оказался решающим в судьбе двухматчевого противостояния. В Лиссабоне Боруссия выиграла (0:3), а ответная игра в Дортмунде завершилась нулевой ничьей.

Следующая цель Гирасси – забить Лиллю, в составе которого он дебютировал на уровне высшего дивизиона еще в сезоне 2015/16.

Боруссия после успеха в противостоянии со Спортингом находится на хорошем ходу. В Бундеслиге, в последних двух матчах, команда из Дортмунда сначала разгромила Унион (6:0), а в минувшие выходные одержала уверенную гостевую победу над Санкт-Паули (2:0). И, естественно, думает только о выходе в четвертьфинал ЛЧ.

Французский Лилль, занявший 7-е место по итогам общего этапа, отметился победами над Реалом, Атлетико и Фейенордом – тремя командами, также попавшими в 1/8 финала. Соперник крайне непростой для любой команды.

Травмированные

Боруссия: Феликс Нмеча, Юлиан Рюэрсон.

Лилль: Эдон Жегрова, Самюэль Умтити.

Прогноз букмекеров

Победа Боруссии – 1.7;

Ничья – 4,0;

Победа Лилля – 4.95.

Где смотреть матчи Лиги чемпионов онлайн

Прямой эфир матчей в Украине будет доступен на каналах "Megogo Футбол", которые входят в тариф "Максимальный", медиасервиса MEGOGO.

Что касается центрального матча дня Реал – Атлетико, который будет показан на канале "Megogo Футбол 1", то перед игрой и сразу после матча состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч Брюгге – Астон Вилла начнется в 19.45 по киевскому времени. Остальные игры – в 22.00.