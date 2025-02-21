Кошмар Трубина и возвращение Довбика в Испанию: результаты жеребьевки плей-офф еврокубков

Сегодня, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала всех еврокубков. Украинские футболисты узнали своих соперников в плей-офф, а болельщики получили интересные и даже принципиальные противостояния.

Лига чемпионов

Основной голкипер сборной Украины Анатолий Трубин с Бенфикой будет противостоять Барселоне. Что интересно, команды уже играли на стадии единой лиги, тогда украинец пропустил 5 голов и получил посредственную оценку. На этот раз у него будет возможность реабилитироваться.

Также Реал с Андреем Луниным проведет мадридское дерби против Атлетико. А Зинченко в составе Арсенала встретится со своим бывшим клубом ПСВ. В случае побед в противостояниях Лунин и Зинченко будут играть уже друг против друга в четвертьфинале.

И стоит вспомнить о Байере, в составе которого выступает талантливый нападающий Артем Степанов. "Фармацевты" будут играть против Баварии.

Самыми интересными поединками на бумаге станут Реал – Атлетико Мадрид, Бавария – Байер Леверкузен и Ливерпуль – ПСЖ.

Результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд – Лилль

Брюгге – Астон Вилла

Реал – Атлетико Мадрид

– Атлетико Мадрид Бавария – Байер Леверкузен

ПСВ – Арсенал

Фейенорд – Интер

Ливерпуль – ПСЖ

Бенфика – Барселона

УЕФА

*Поединки 1/8 финала состоятся 4/5 и 11/12 марта 2025 года.

Лига Европы

В Лиге Европы украинских футболистов будет уже меньше. Больше всего внимания стоит уделить Артему Довбику, который в составе Ромы вернется в Испанию. Соперником будет Атлетик из Бильбао.

Также на этой стадии сыграет его конкурент в сборной Роман Яремчук. Он вместе с Олимпиакосом будет противостоять Буде/Глимту, который в дополнительной стадии ЛЕ устроил настоящую феерию.

Пожалуй, самой интересной парой этой стадии является Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Обе команды являются претендентами на титул, поэтому противостояние заслуживает дополнительного внимания.

Виктория – Лацио

Аякс – Айнтрахт Франкфурт

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Фенербахче – Рейнджерс

Буде/Глимт – Олимпиакос

АЗ Алкмар – Тоттенхэм

ФКСБ – Лион

Рома – Атлетик

УЕФА

*матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 6 и 13 марта

Лига конференций

В наименее престижном турнире также не обошлось без интересностей для украинских болельщиков. В частности своего соперника узнал Челси Михаила Мудрика. Да, украинец пока отстранен от футбола из-за дела с допингом, но Челси так и не убрал его из заявки на турнир.

Также интересным будет противостояние между Панатинаикосом и Фиорентиной, которые являются одними из фаворитов на триумф.

Ягелония – Серкль Брюгге

Молде – Легия

Целье – Лугано

– Лугано Пафос – Юргорден

Панатинаикос – Фиорентина

Борац – Рапид

Гимараеш – Бетис

Копенгаген – Челси

УЕФА

*Матчи 1/8 финала состоятся 6 и 13 марта.