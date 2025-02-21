Кошмар Трубина и возвращение Довбика в Испанию: результаты жеребьевки плей-офф еврокубков
Сегодня, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала всех еврокубков. Украинские футболисты узнали своих соперников в плей-офф, а болельщики получили интересные и даже принципиальные противостояния.
Лига чемпионов
Основной голкипер сборной Украины Анатолий Трубин с Бенфикой будет противостоять Барселоне. Что интересно, команды уже играли на стадии единой лиги, тогда украинец пропустил 5 голов и получил посредственную оценку. На этот раз у него будет возможность реабилитироваться.
Также Реал с Андреем Луниным проведет мадридское дерби против Атлетико. А Зинченко в составе Арсенала встретится со своим бывшим клубом ПСВ. В случае побед в противостояниях Лунин и Зинченко будут играть уже друг против друга в четвертьфинале.
И стоит вспомнить о Байере, в составе которого выступает талантливый нападающий Артем Степанов. "Фармацевты" будут играть против Баварии.
Самыми интересными поединками на бумаге станут Реал – Атлетико Мадрид, Бавария – Байер Леверкузен и Ливерпуль – ПСЖ.
Результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Боруссия Дортмунд – Лилль
- Брюгге – Астон Вилла
- Реал – Атлетико Мадрид
- Бавария – Байер Леверкузен
- ПСВ – Арсенал
- Фейенорд – Интер
- Ливерпуль – ПСЖ
- Бенфика – Барселона
*Поединки 1/8 финала состоятся 4/5 и 11/12 марта 2025 года.
Лига Европы
В Лиге Европы украинских футболистов будет уже меньше. Больше всего внимания стоит уделить Артему Довбику, который в составе Ромы вернется в Испанию. Соперником будет Атлетик из Бильбао.
Также на этой стадии сыграет его конкурент в сборной Роман Яремчук. Он вместе с Олимпиакосом будет противостоять Буде/Глимту, который в дополнительной стадии ЛЕ устроил настоящую феерию.
Пожалуй, самой интересной парой этой стадии является Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Обе команды являются претендентами на титул, поэтому противостояние заслуживает дополнительного внимания.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Виктория – Лацио
- Аякс – Айнтрахт Франкфурт
- Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
- Фенербахче – Рейнджерс
- Буде/Глимт – Олимпиакос
- АЗ Алкмар – Тоттенхэм
- ФКСБ – Лион
- Рома – Атлетик
*матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 6 и 13 марта
Лига конференций
В наименее престижном турнире также не обошлось без интересностей для украинских болельщиков. В частности своего соперника узнал Челси Михаила Мудрика. Да, украинец пока отстранен от футбола из-за дела с допингом, но Челси так и не убрал его из заявки на турнир.
Также интересным будет противостояние между Панатинаикосом и Фиорентиной, которые являются одними из фаворитов на триумф.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
- Ягелония – Серкль Брюгге
- Молде – Легия
- Целье – Лугано
- Пафос – Юргорден
- Панатинаикос – Фиорентина
- Борац – Рапид
- Гимараеш – Бетис
- Копенгаген – Челси
*Матчи 1/8 финала состоятся 6 и 13 марта.