Барселона – Интер: молодые каталонцы против нестабильных миланцев
В среду, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между каталонской Барселоной и миланским Интером.
В отличие от первой пары полуфиналистов, встречавшихся накануне Арсенала и ПСЖ, сегодняшние соперники – неоднократные обладатели трофея Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), познавшие вкус победы в главном еврокубке. И сейчас они стремятся вернуться на вершину европейского футбола.
С Кубком Короля и солидным преимуществом в Ла Лиге
Игроки Барселоны подходят к матчу с Интером в отличном психологическом состоянии. Накануне команда обыграла самого принципиального оппонента на внутренней арене – мадридский Реал – в финале Кубка Короля (Кубка Испании), вырвав победу в дополнительное время (3:2), а в чемпионате страны разрыв между соперниками, занимающими 1-2 места в турнирной таблице, составляет 4 очка. Опять же, в пользу Барсы. Учитывая, что в чемпионате осталось провести всего пять туров, шансы каталонцев на успех и в этом турнире также очень велики. Правда, впереди еще один очный матч с Реалом, который предстоит сыграть 11 мая.
Таким образом, Барселона всего в нескольких шагах от завоевания титула чемпиона Испании и повторения успеха сезона 2022/23. В прошлом сезоне титул, а заодно и победа в Лиге чемпионов достались Реалу.
А вот что касается главного клубного турнира Европы, то в последние годы Барселона относительно неудачно в нем выступает, и ее болельщикам вряд ли стоит напоминать, что Реал выиграл пять трофеев с момента последнего триумфа "блауграна" в сезоне 2014/15. Однако в своей дебютной кампании под руководством немецкого тренера Ханс-Дитера Флика каталонцы впервые с 2019 года вышли в полуфинал турнира.
И, кто знает, возможно, впервые за 10 лет выиграют сам трофей. У Барсы подобрался невероятно талантливый молодой состав, который идеально дополняют опытные лидеры атаки в лице 36-летнего Роберта Левандовски и 28-летнего Рафиньи. Команда достаточно спокойно вышла в полуфинал, но Флик не ждет простых матчей с Интером:
"То, чего наша команда добилась за последние недели, феноменально, – сказал тренер после ответного матча 1/4 финала с Боруссией в комментарии пресс-службе УЕФА. – Мы сделали еще один шаг к цели, но все еще далеки от финиша".
Одна из главных проблем команды – отсутствие из-за травмы Левандовски. Но как показал тот же матч с Реалом за Суперкубок, это вовсе не проблема, если партнеры Роберта отлично справляются на поле и без него.
У Барселоны серьезное преимущество над миланцами в 12 предыдущих встречах в Лиге чемпионов – 6 побед при 4 ничьих и 2 поражениях. Однако именно Интер вышел победителем в прошлом полуфинале между этими клубами: команда Жозе Моуринью обыграла подопечных Хосепа Гвардиолы с общим счетом 3:2 на пути к своему триумфу в финале против Баварии в сезоне-2009/10. Впрочем, это было уже далеких 15 лет назад…
Погоня за Кубком чемпионов и… Наполи
У Интера напряженная ситуация на двух фронтах, а на третьем "нерадзурри" и вовсе уже проиграли. В полуфинале Кубка Италии команда Симоне Индзаги в двухматчевом противостоянии уступила самому принципиальному оппоненту, Милану – 1:1 и 0:3. Также "сине-черные" оступились в последнем туре Серии А, проиграв Роме (0:1) с Артемом Довбиком в составе, чем тут же воспользовался главный конкурент миланской команды в турнирной таблице Наполи. Неаполитанцы выиграли свой матч и оторвались от соперника на 3 очка. Подтвердить титул сильнейшего в Италии (Интер является действующим чемпионом) команде теперь будет крайне сложно – нужно рассчитывать на осечки главного конкурента в последних турах.
Кроме самого факта поражения от Ромы и потери важнейших очков в чемпионате, Интер в последней игре также потерял Бенжамена Павара. У француза диагностировано растяжение связок голеностопа. Травма – не слишком серьезная, но первый матч против Барселоны француз точно пропустит.
Стоит отметить, что для Интера это второе поражение подряд в чемпионате Италии. Кроме того, в последних пяти матчах Серии А команда также однажды сыграла вничью, одержав всего две победы в этом отрезке турнира. Показатель скорее аутсайдера, чем одного из лидеров, борющегося за чемпионство.
Наконец, в Лиге чемпионов у Интера сверхсложный соперник в виде Барселоны. И пусть слабых соперников на уровне полуфинала ЛЧ в принципе не бывает, в этом случае Барселона смотрится уж слишком явным фаворитом. И повторить успех 15-летней давности (Интер в последний раз владел Кубком чемпионов в 2010 году) будет крайне сложно.
Нынешняя команда Симоне Индзаги в чем-то напоминает тот коллектив Моуринью: они не так уж много забивают (19 голов по сравнению с 37 у Барселоны в этом розыгрыше), но в обороне действуют почти безупречно – пять пропущенных мячей за еврокубковый сезон.
Более того, в лице Лаутаро Мартинеса у Интера есть бомбардир в исключительной форме: аргентинец отличился в своих последних пяти матчах Лиги чемпионов и стал первым игроком, забившим более 20 голов за Интер в главном клубном турнире.
"Это будет матч против великого соперника – в Лиге чемпионов у Барселоны очень большая история", – отметил аргентинский форвард.
Теперь у его команды есть отличный шанс написать новую историю. Тем более, все предпосылки к этому есть: в 2023-м году Интер играл в финале. Интересно, что Интер не проигрывал в последних 15 домашних матчах Лиги чемпионов (12 побед, 3 ничьи) с момента поражения со счетом 0:2 от Баварии на групповом этапе в сентябре 2022 года. И если сегодня миланская команда сумеет сдержать атакующий порыв хозяев – не исключено, что в Милане сможет рассчитывать на чудо и общий успех по сумме двух матчей.
Травмированные
Барселона: Марк Берналь, Марк Касадо, Алехандро Бальде, Роберт Левандовски.
Интер: Бенжамен Павар.
Прогноз букмекеров
- Победа Барселоны – 1.63;
- Ничья – 4.23;
- Победа Интера – 5.07.
Выход в финал (победа по сумме двух матчей):
- Барселона – 1,48;
- Интер – 2,64.
Где смотреть онлайн
Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" медиасервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.
Матч Барселона – Интер состоится сегодня, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.