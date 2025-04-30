Барселона – Интер: молодые каталонцы против нестабильных миланцев

В среду, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между каталонской Барселоной и миланским Интером.

В отличие от первой пары полуфиналистов, встречавшихся накануне Арсенала и ПСЖ, сегодняшние соперники – неоднократные обладатели трофея Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), познавшие вкус победы в главном еврокубке. И сейчас они стремятся вернуться на вершину европейского футбола.

С Кубком Короля и солидным преимуществом в Ла Лиге

Игроки Барселоны подходят к матчу с Интером в отличном психологическом состоянии. Накануне команда обыграла самого принципиального оппонента на внутренней арене – мадридский Реал – в финале Кубка Короля (Кубка Испании), вырвав победу в дополнительное время (3:2), а в чемпионате страны разрыв между соперниками, занимающими 1-2 места в турнирной таблице, составляет 4 очка. Опять же, в пользу Барсы. Учитывая, что в чемпионате осталось провести всего пять туров, шансы каталонцев на успех и в этом турнире также очень велики. Правда, впереди еще один очный матч с Реалом, который предстоит сыграть 11 мая.

Таким образом, Барселона всего в нескольких шагах от завоевания титула чемпиона Испании и повторения успеха сезона 2022/23. В прошлом сезоне титул, а заодно и победа в Лиге чемпионов достались Реалу.

А вот что касается главного клубного турнира Европы, то в последние годы Барселона относительно неудачно в нем выступает, и ее болельщикам вряд ли стоит напоминать, что Реал выиграл пять трофеев с момента последнего триумфа "блауграна" в сезоне 2014/15. Однако в своей дебютной кампании под руководством немецкого тренера Ханс-Дитера Флика каталонцы впервые с 2019 года вышли в полуфинал турнира.

Pedri is a joy to watch 😍#UCL pic.twitter.com/yNDcLwZGh6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 23, 2025

И, кто знает, возможно, впервые за 10 лет выиграют сам трофей. У Барсы подобрался невероятно талантливый молодой состав, который идеально дополняют опытные лидеры атаки в лице 36-летнего Роберта Левандовски и 28-летнего Рафиньи. Команда достаточно спокойно вышла в полуфинал, но Флик не ждет простых матчей с Интером:

"То, чего наша команда добилась за последние недели, феноменально, – сказал тренер после ответного матча 1/4 финала с Боруссией в комментарии пресс-службе УЕФА. – Мы сделали еще один шаг к цели, но все еще далеки от финиша".

Одна из главных проблем команды – отсутствие из-за травмы Левандовски. Но как показал тот же матч с Реалом за Суперкубок, это вовсе не проблема, если партнеры Роберта отлично справляются на поле и без него.

У Барселоны серьезное преимущество над миланцами в 12 предыдущих встречах в Лиге чемпионов – 6 побед при 4 ничьих и 2 поражениях. Однако именно Интер вышел победителем в прошлом полуфинале между этими клубами: команда Жозе Моуринью обыграла подопечных Хосепа Гвардиолы с общим счетом 3:2 на пути к своему триумфу в финале против Баварии в сезоне-2009/10. Впрочем, это было уже далеких 15 лет назад…

Погоня за Кубком чемпионов и… Наполи

У Интера напряженная ситуация на двух фронтах, а на третьем "нерадзурри" и вовсе уже проиграли. В полуфинале Кубка Италии команда Симоне Индзаги в двухматчевом противостоянии уступила самому принципиальному оппоненту, Милану – 1:1 и 0:3. Также "сине-черные" оступились в последнем туре Серии А, проиграв Роме (0:1) с Артемом Довбиком в составе, чем тут же воспользовался главный конкурент миланской команды в турнирной таблице Наполи. Неаполитанцы выиграли свой матч и оторвались от соперника на 3 очка. Подтвердить титул сильнейшего в Италии (Интер является действующим чемпионом) команде теперь будет крайне сложно – нужно рассчитывать на осечки главного конкурента в последних турах.

Кроме самого факта поражения от Ромы и потери важнейших очков в чемпионате, Интер в последней игре также потерял Бенжамена Павара. У француза диагностировано растяжение связок голеностопа. Травма – не слишком серьезная, но первый матч против Барселоны француз точно пропустит.

Стоит отметить, что для Интера это второе поражение подряд в чемпионате Италии. Кроме того, в последних пяти матчах Серии А команда также однажды сыграла вничью, одержав всего две победы в этом отрезке турнира. Показатель скорее аутсайдера, чем одного из лидеров, борющегося за чемпионство.

Наконец, в Лиге чемпионов у Интера сверхсложный соперник в виде Барселоны. И пусть слабых соперников на уровне полуфинала ЛЧ в принципе не бывает, в этом случае Барселона смотрится уж слишком явным фаворитом. И повторить успех 15-летней давности (Интер в последний раз владел Кубком чемпионов в 2010 году) будет крайне сложно.

Нынешняя команда Симоне Индзаги в чем-то напоминает тот коллектив Моуринью: они не так уж много забивают (19 голов по сравнению с 37 у Барселоны в этом розыгрыше), но в обороне действуют почти безупречно – пять пропущенных мячей за еврокубковый сезон.

Более того, в лице Лаутаро Мартинеса у Интера есть бомбардир в исключительной форме: аргентинец отличился в своих последних пяти матчах Лиги чемпионов и стал первым игроком, забившим более 20 голов за Интер в главном клубном турнире.

"Это будет матч против великого соперника – в Лиге чемпионов у Барселоны очень большая история", – отметил аргентинский форвард.

Lautaro delivering in huge moments again 😤#UCL pic.twitter.com/e84RxXCBOh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2025

Теперь у его команды есть отличный шанс написать новую историю. Тем более, все предпосылки к этому есть: в 2023-м году Интер играл в финале. Интересно, что Интер не проигрывал в последних 15 домашних матчах Лиги чемпионов (12 побед, 3 ничьи) с момента поражения со счетом 0:2 от Баварии на групповом этапе в сентябре 2022 года. И если сегодня миланская команда сумеет сдержать атакующий порыв хозяев – не исключено, что в Милане сможет рассчитывать на чудо и общий успех по сумме двух матчей.

Травмированные

Барселона: Марк Берналь, Марк Касадо, Алехандро Бальде, Роберт Левандовски.

Интер: Бенжамен Павар.

Прогноз букмекеров

Победа Барселоны – 1.63;

Ничья – 4.23;

Победа Интера – 5.07.

Выход в финал (победа по сумме двух матчей):

Барселона – 1,48;

Интер – 2,64.

Где смотреть онлайн

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" медиасервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч Барселона – Интер состоится сегодня, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.