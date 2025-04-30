Черно-синий ренессанс. Как Беппе Маротта вернул Интер в элиту мирового футбола

Лаутаро Мартинес, Бастони, Барелла, Димарко, главный тренер Симоне Индзаги... В современном Интере достаточно звезд, вокруг которых сосредоточено основное внимание СМИ и болельщиков. И большой несправедливостью представляется тот факт, что слишком мало внимания уделяется главному создателю этого Интера – бывшему генеральному директору, а ныне президенту клуба Джузеппе Маротте.

И эту несправедливость нужно исправлять. Сегодняшний рассказ – о том, как гениальный функционер вернул Интеру должное место в элите мирового футбола после бурных и депрессивных 2010-х.

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Весной 2018 года Ювентус завоевал свое седьмое Скудетто подряд. Впрочем, то чемпионство было едва ли не самым сложным во всей победной серии – серьезную борьбу команде Массимилиано Аллегри навязал Наполи Маурицио Сарри. В Турине понимали: команда перенасытилась победами, и нужен какой-то громкий и экстравагантный шаг на трансферном рынке, чтобы вдохнуть новую жизнь в стареющий коллектив и продолжить победный цикл.

Рассматривалась возможность подписания лидера атак Интера Мауро Икарди, однако в итоге руководство Ювентуса нашло еще более громкий вариант – Криштиану Роналду. Пятикратный и действующий на тот момент обладатель Золотого мяча, который только что в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов с Реалом – казалось бы, лучшей опции не было. Впрочем, в итоге все получилось ровно наоборот: трансфер Роналду запустил цепь событий, которые – хоть и не мгновенно – завершили победный цикл Ювентуса и снова сделали главной силой в итальянском футболе наиболее принципиального соперника туринцев – миланский Интер.

Криштиану Роналду ФК Ювентус

Дело в том, что далеко не всем в руководстве Ювентуса понравилась идея подписания Роналду. В то время, как президент клуба Андреа Аньелли и спортивный директор Фабио Паратичи уже представляли, сколько новых подписчиков в соцсетях и проданных футболок принесет звездный португалец, генеральный директор Джузеппе Маротта был настроен скептически.

Именно Маротта был главным создателем той чемпионской династии Ювентуса, и по состоянию на 2018 год уже давно заработал себе реноме самого авторитетного функционера в итальянском футболе. До того, как получить приглашение от Ювентуса в 2010 году, Беппе прошел долгий и непростой путь из низов итальянского футбола, и привык работать в условиях ограниченных финансовых возможностей.

И работа в таких условиях сделала Маротту максимально рациональным и прагматичным менеджером, которому такие рискованные и дорогостоящие сделки были не по душе. Джузеппе прекрасно понимал, что 100 миллионов евро за трансфер 33-летнего игрока и космическая зарплата для него – это очень рискованный со спортивной и финансовой точек зрения шаг, даже несмотря на всю репутационную выгоду от подписания самого узнаваемого лица мирового спорта.

Фабио Паратичи PA Media

Трансфер Роналду стал яблоком раздора в руководстве Ювентуса. Несмотря на весь авторитет Маротты, он оказался в меньшинстве против Аньелли и Паратичи, и в конце октября 2018 года покинул туринский клуб. И очень быстро ход конем сделал главный исторический соперник Ювентуса, Интер, который пригласил Джузеппе к себе на аналогичную должность генерального директора.

На тот момент новый проект миланцев находился лишь на этапе становления. Депрессивный застой времен позднего Массимо Моратти и Эрика Тохира завершился летом 2016 года, когда клуб приобрела богатая и амбициозная китайская семья Чжан. Амбиций и желания инвестировать у них было много, а вот знаний и опыта в европейском футболе – мало.

Первые шаги Чжанов в Интере были настоящей катастрофой. После приобретения клуба в качестве красивого приветственного жеста для болельщиков они решили потратить 70 миллионов евро на свежеиспеченного чемпиона Европы Жоау Мариу и талантливого бразильского форварда Габигола, которого по прибытии на Апеннины позиционировали едва ли не как нового "Зубастика" Роналдо. Оба трансфера обернулись громкими провалами.

Стивен Чжан ФК Интер

Не меньше ошибок было сделано и в выборе тренеров. За две недели до старта сезона китайцы решили уволить Роберто Манчини, а пришедший на его место Франк Де Бур продержался на посту всего три месяца. До завершения сезона-2016/17 Интер успели потренировать еще Стефано Пиоли и наставник Примаверы Стефано Векки, а чемпионат команда завершила лишь седьмой, оставшись вне еврокубковой зоны.

Турбулентный первый сезон помог китайским владельцам Интера сделать выводы из своих ошибок, и в клубе наступил период постепенного, устойчивого развития с Лучано Спаллетти на посту главного тренера. В первый же сезон в Милане нынешний рулевой сборной Италии вернул Интер в Лигу чемпионов после 6-летнего перерыва, однако для того, чтобы начать снова бороться за трофеи, "нерадзурри" нужно было нечто большее: опытный и авторитетный руководитель, способный привить команде чемпионский менталитет. Поэтому приглашение Маротты было для миланского клуба попаданием в яблочко.

А на момент появления Беппе в Интере никаким чемпионским менталитетом в команде и не пахло – более того, были нотки провинциальности. Лидерами той команды были Раджа Наингголан с его дерзкими и даже демонстративными нарушениями режима и скандальный Мауро Икарди с его одиозной женой-агентом Вандой Нарой. Аргентинскому нападающему прощали немало серьезных проступков, лишь бы не потерять его. А это modus operandi, характерный именно для провинциальных команд, которые позволяют своим примадоннам гораздо больше, чем в больших клубах.

Мауро Икарди и Ванда Нара Instagram

Именно в момент появления Маротты в клубе Ванде Наре вздумалось выбить у руководства Интера новый контракт с повышением зарплаты для своего мужа. Однако скандальная жена-агент не учла, что в городе новый шериф. Маротта, в отличие от предыдущих руководителей клуба, не спешил удовлетворять любые капризы семейства Икарди.

Градус в отношениях сторон повышался, и Ванда начала выносить этот конфликт в публичную плоскость, позволяя себе все более смелые заявления в СМИ. Все это проходило на фоне заметного спада в игре Икарди, который не мог забить в 7 матчах Серии А подряд.

Ситуация достигла точки кипения 13 февраля. Ванда пришла в эфир футбольного ток-шоу TikiTaka и наговорила очень много лишнего о клубе в целом и команде в частности. До появления Маротты клубный менеджмент Интера, скорее всего, пытался бы сгладить углы и пойти на поводу у своей капризной звезды. Но Беппе не побоялся действовать смело.

После перфоманса Ванды на TikiTaka Икарди лишили капитанской повязки в Интере, передав ее голкиперу Самиру Хандановичу. Разбалованный бомбардир не привык к жесткому отношению к себе и пошел на эскалацию конфликта. Аргентинец отказался от участия в матче Лиги Европы против Рапида, сославшись на выдуманную травму.

Мауро Икарди Getty Images

Маротта не дал слабину и на этот раз: Икарди на полтора месяца отстранили от участия в матчах Интера, доверившись его молодому и очень талантливому соотечественнику Лаутаро Мартинесу, которого летом 2018 года, еще до появления Маротты, привел в клуб легендарный вице-президент Хавьер Дзанетти.

В апреле Икарди вернулся на поле, однако всем уже стало очевидно: это мера временная, и дни аргентинца в миланском клубе сочтены. А Маротта донес до всей команды четкий месседж: в Интере наступили новые времена. Времена, когда никто, даже главная звезда, не будет иметь права ставить себя выше Клуба. И дальнейшие траектории развития Интера и карьеры Икарди четко показали, кто был прав в той ситуации.

Несмотря на полуторамесячное отсутствие главного бомбардира, Спаллетти с горем пополам второй раз подряд вывел Интер в Лигу чемпионов. Однако сотрудничество с Лучано прекратили: Маротта считал, что для выхода на новый, чемпионский, уровень команде нужен другой тренер.

И начать победный цикл в Интере Беппе решил с тем же человеком, с которым он это сделал восемью годами ранее в Ювентусе: с Антонио Конте, которого пригласили на космическую для тогдашней Серии А зарплату в 12 миллионов евро в год. Маротта не побоялся сделать ставку на Конте даже несмотря на то, что в 2014 году в Ювентусе они распрощались не совсем по-дружески. Тренер требовал больше ресурсов на усиление на трансферном рынке, и, не получив их, со скандалом подал в отставку.

Антонио Конте Getty Images

Под приход Конте в команде устроили масштабную перестройку, в рамках которой избавились от еще одной проблемной звезды – Наингголана. Главными подписаниями стали 75-миллионный Ромелу Лукаку и 33-миллионный Николо Барелла. Через полгода к ним присоединился еще и Кристиан Эриксен.

Трансфер Бареллы стал одним из многих мастер-классов работы Маротты на рынке. Рома давала за хавбека больше денег, однако сам Николо хотел только в Интер. Президент Кальяри пытался сыграть на интересе "Волков" и вытянуть из Интера как можно большую сумму. Однако Маротта не дрогнул и дождался момента, когда сардинийцы под давлением самого Бареллы были вынуждены отпустить игрока на условиях Интера. Фирменный стиль работы Маротты.

В первый сезон с Конте Интер остановился в шаге от трофеев: второе место в Серии А и финал Лиги Европы. Впрочем, со второй попытки команда, усиленная еще и Ашрафом Хакими, таки взяла заветное Скудетто – первое за 11 лет.

Топовый состав, звездный тренер, блестящий генеральный директор и богатые, амбициозные владельцы – будущее Интера казалось безоблачным. Однако это была лишь видимость. Пандемия коронавируса сильно ударила по главному бизнесу семьи Чжан, сети магазинов электроники Suning, не облегчали жизнь и ограничения китайских властей на инвестиции за пределами страны.

Стивен Чжан ФК Интер

Буквально в разгар празднований в честь победы в чемпионате Интер ждал холодный душ. Владельцы сообщили Маротте о том, что клубу придется существенно затянуть пояса: больше никаких дорогих подписаний. Более того: для стабилизации финансового состояния клуба придется даже продать кого-то из главных звезд команды.

Конте тут же устроил истерику и покинул клуб. Маротта явно пережил дежавю: ситуация 2014 года повторилась практически один-в-один. Продать в конце концов пришлось даже не одну звезду, а сразу двух. Сначала Ашраф Хакими за 68 миллионов евро отправился в ПСЖ и, казалось бы, закрыл дыру в клубном бюджете. Однако в августе поступило космическое предложение от Челси по трансферу Ромелу Лукаку, отказаться от которого семья Чжанов не смогла: MVP чемпионата-2020/21 за 113 миллионов евро отправился в Лондон.

Этим проблемы не ограничились. Во время Евро-2020 у Эриксена случилась остановка сердца. Жизнь звездного датского хавбека врачи сумели спасти, однако для Интера Кристиан был потерян: хавбеку было необходимо установить кардиостимулятор, а итальянское законодательство запрещает играть в футбол на Апеннинах с подобными устройствами.

За одно лето Интер потерял трех звездных игроков и главного тренера. Удар, который мог бы отправить в нокаут любого. Но не Маротту, который вышел из ситуации с честью. На замену Эриксену на правах свободного агента подписали Хакана Чалханоглу, который не побоялся сменить красно-черную часть Милана на черно-синюю и навсегда превратился для фанатов "россонери" в предателя и объект хейта.

Хакан Чалханоглу Getty Images

На момент перехода в Интер турецкий хавбек по своему статусу значительно уступал Эриксену. Однако, если датчанин в составе "нерадзурри" не мог в полной мере раскрыть свой потенциал, то Чалханоглу, наоборот, заиграл так, как никогда до этого, и превратился в одного из лучших хавбеков европейского футбола. Причем, в двух разных ролях: сначала – на позиции левого в тройке центральных полузащитников, а после ухода Марцело Брозовича – в роли реджисты.

Конте на посту главного тренера заменил Симоне Индзаги. При чем, его Маротта просто выхватил из рук Лацио. Буквально вечером 26 мая Индзаги-младший на ужине с президентом Лацио Клаудио Лотито согласовал условия нового контракта. Стороны пожали руки и договорились на следующий день оформить соглашение на бумаге.

Однако буквально за одну ночь Маротта уговорил Симоне перейти в Интер, и тренер нарушил данное Лотито обещание, после чего они разошлись совсем не по-дружески. Не джентльменский поступок, однако это решение позволило Индзаги сделать колоссальный шаг вперед в карьере и превратиться в одного из лучших тренеров в европейском футболе. А Интер получил тренера, который не просто не дал команде развалиться после ухода ряда ключевых фигур, но и выйти на качественно новый уровень – прежде всего, в плане результатов в Лиге чемпионов, с которой у Конте всегда были проблемы.

Мало кто об этом помнит, однако однажды в своей карьере Маротта уже подписывал Индзаги. Было это в далеком 2005 году, когда Беппе работал в Сампдории, а Симоне был нападающим того-таки Лацио, который находился на спаде своей карьеры. В составе Сампдории Индзаги-младший провел вторую половину сезона-2004/05, однако реанимировать свою карьеру так и не смог.

Джузеппе Маротта и Симоне Индзаги в 2005 году Corriere della Sera

На замену Хакими Маротта за скромные 12,5 миллиона евро подписал одно из открытий Евро-2020 – Дензела Дюмфриса, чьи выступления на том турнире прекрасно запомнили и украинские фанаты футбола. Нельзя сказать, что голландец стал равноценной заменой Хакими, однако по соотношению цена/качество эта сделка была чрезвычайно удачной.

Сначала Дюмфрису в Интере не хватало стабильности, он лишь отрезками демонстрировал столь же высокий уровень игры, который в составе сборной Нидерландов выдает перманентно. Однако именно в сезоне-2024/25 Дензел заиграл в миланском клубе в полную силу и без длительных спадов формы.

Труднее всего оказалось заменить Лукаку. Вместо него Интер подписал сразу двух нападающих – ветерана Эдина Джеко и старого знакомого Индзаги по Лацио, Хоакина Корреа. И если первый в составе миланского клуба пережил вторую молодость в карьере, то почти 30-миллионный аргентинец стал одним из немногих трансферных провалов Маротты в Интере.

Джузеппе Маротта ФК Интер

В первый же свой сезон в Милане Индзаги вернул Интер в плейоф Лиги чемпионов после 10-летнего перерыва и был близок к сохранению Скудетто, однако дубль Оливье Жиру в миланском дерби и грубая ошибка резервного голкипера Йонуца Раду в выездном матче против Болоньи принесли довольно неожиданное чемпионство Милану.

В сезоне-2022/23 Интер с самого начала сезона допускал слишком много необязательных потерь очков и не выдержал чемпионского темпа Наполи Лучано Спаллетти. Зато дошел до финала Лиги чемпионов. "Нерадзурри" попали в группу смерти с Баварией и Барселоной, и оставили каталонцев за бортом плейофф. Там фортуна вернула миланцам долги: команда Индзаги получила довольно легкую сетку и добралась до решающего матча, где, несмотря на статус явного аутсайдера, вполне могла обыграть Манчестер Сити.

Несколько убийственных моментов в том матче не реализовал Ромелу Лукаку, который вернулся в Интер на правах аренды после провального сезона в Челси. Однако летом 2023 года стороны во второй раз попрощались, и совсем не по-дружески. В то время как Интер искал способы выкупить Лукаку у Челси, сам бельгиец за спиной у клуба тайно вел переговоры с самым принципиальным соперником, Ювентусом. Как команда, так и клубное руководство Интера восприняло это как предательство и оборвали все контакты с нападающим.

Впрочем, потеря Лукаку пошла "нерадзурри" только на пользу. На замену ему на правах свободного агента подписали нападающего сборной Франции Маркуса Тюрама, который под руководством Индзаги раскрылся в полной мере, создав идеальный тандем форвардов с Лаутаро Мартинесом.

Впрочем, были тем летом и трансферные неудачи. За смешные 16 миллионов евро в Саудовскую Аравию отпустили многолетнего лидера команды Марсело Брозовича – правда, Индзаги эту проблему оперативно решил, окончательно переведя на позицию реджисты Чалханоглу.

А вот с Миланом Шкриньяром все получилось значительно сложнее. Словацкого защитника на протяжении многих лет считали в Интере едва ли не новым Хавьером Дзанетти. Показательной была история, когда словак уволил своего агента после того, как тот запросил у Интера существенное повышение зарплаты.

Милан Шкриньяр ФК ПСЖ

Преданность Шкриньяра Интеру, как казалось многим, не вызывала никаких сомнений. Однако эту идиллию нарушил ПСЖ, который летом 2022 года вышел на миланский клуб со щедрым предложением в более 65 миллионов евро, однако Интер его отклонил – даже несмотря на то, что контракт словака завершался через год.

Маротта также верил в преданность Шкриньяра и был уверен в том, что Милан не покинет клуб. Однако сезон начался, а переговоры по новому соглашению буксовали. А уже в январе словак шокировал всех своим решением: в конце сезона он перейдет в ПСЖ на правах свободного агента. Вера Маротты в преданность защитника стоила Интеру 65 миллионов евро, которые можно было получить летом 2022 года.

Более того: почти всю вторую половину сезона Шкриньяр не играл, ссылаясь на травму спины. И здесь пригодился Маттео Дармиан – именно с ним на позиции правого центрального защитника Интер прошел весь путь к финалу Лиги чемпионов.

История Маттео также довольно интересная и показательная. Когда летом 2020 года Интер за копейки подписал 31-летнего на тот момент защитника, никто не понимал зачем. После неудачного периода карьеры в Манчестер Юнайтед его большинство считало сбитым летчиком, и даже неплохой сезон-2019/20 в составе Пармы не убедил в обратном.

Маттео Дармиан ФК Интер

Однако в составе Интера "сбитый летчик" Дармиан пережил настоящее возрождение и заиграл так, как никогда до этого. История, очень схожая с другим мастер-классом от Маротты времен его работы в Ювентусе – возвращением в Италию Андреа Бардзальи после его неудачного вояжа в немецкий Вольфсбург.

На замену Шкриньяру за более чем 30 миллионов евро из Баварии был подписан титулованный Бенжамен Павар, который идеально вписался в команду Симоне Индзаги. Сезон-2023/24 по качеству игры был безусловно лучшим для Интера в каденцию Индзаги-младшего. Команда за 5 туров до завершения сезона досрочно обеспечила себе юбилейное, 20-е Скудетто в очном матче с Миланом, однако неожиданно рано вылетела из Лиги чемпионов, не реализовав кучу моментов в первом матче против Атлетико и проиграв серию пенальти в Мадриде.

В мае 2024 года Интер и Маротта пережили дежавю. Как и три года назад, во время празднования чемпионства на клуб свалилась фундаментально важная новость о владельцах, китайской семье Чжанов. Если три года назад Интеру пришлось продавать ряд звездных игроков для решения финансовых проблем, то теперь вообще речь шла о смене владельцев.

Джузеппе Маротта ФК Интер

В 2021 году китайские владельцы клуба взяли трехлетний кредит у американского фонда Oaktree под залог акций клуба. В мае 2024 года Чжаны не сумели (или, скорее, просто не успели) выплатить долг в размере 395 миллионов евро и клуб перешел в собственность фонда Oaktree.

Американцы не стали разрушать эффективно функционирующую вертикаль менеджмента клуба. Более того, поставили человека, который выстроил эту вертикаль, Маротту, на ее вершину – должность президента клуба.

Впрочем, как ни парадоксально, но для самого Беппе повышение в должности не увеличило ширину маневра на трансферном рынке а, наоборот, сузило. Oaktree очертил четкие параметры работы клуба на рынке: больше никаких столь любимых для Маротты возрастных звезд, даже в статусе свободных агентов. Курс – на омоложение состава и на приобретение недорогих игроков, которые со временем смогут значительно прибавить в цене.

Образцом трансферов, которые Oaktree хочет видеть, американцы выставили подписание Яна-Ореля Биссека из Орхуса летом 2023 года всего за 7,2 миллиона евро (Интер просто активировал клаусулу в контракте игрока). Сейчас 24-летний защитник, который недавно дебютировал за сборную Германии, оценивается уже в 30 миллионов евро, а клубы АПЛ, поговаривают, готовы отдать за него и более 40 миллионов.

Ян Биссек ФК Интер

В то же время образцом неудачной сделки Oaktree считает подписание Марко Арнаутовича из Болоньи летом 2023 года. Тогда за 34-летнего австрийского ветерана отдали почти 11 миллионов евро практически без шансов отбить эту сумму в будущем. Табу на подписание возрастных игроков привело, в частности, к тому, что Маротте пришлось свернуть работу над возможными сделками с Матсом Гуммельсом и Марио Эрмосо.

В этом году, по информации СМИ, Oaktree готовы выделить куда более солидные суммы на летнее усиление состава, что позволит Маротте совершать куда более дорогие покупки. Впрочем, требование делать ставку исключительно на молодых никуда не делось.

Что дальше для Маротты и Интера? Весной прошлого года Беппе объявил о том, что покинет клуб по завершении контракта в 2027 году, и сосредоточится на работе с молодежью.

"Когда мой контракт с Интером закончится и я покину клуб, я буду работать только с молодежью. Молодежь – это наш самый ценный актив, особенно с человеческой точки зрения. Я все больше убеждаюсь в том, что заставлять молодых людей платить за спорт неправильно: он должен быть бесплатным, потому что в этом случае в него будут вовлечены и бедные семьи, те самые, где прячутся чемпионы, как это было раньше", – заявил Маротта.

Джузеппе Маротта ФК Интер

Стоит отметить, что объявление об уходе из Интера в 2027 году Беппе сделал еще до смены владельцев и назначения на должность президента. Пересмотрел ли Маротта свое решение после таких радикальных изменений в клубе – пока не известно.

Одно можно сказать точно: пока Маротта руководит Интером, за будущее миланского клуба можно быть спокойным, даже несмотря на всевозможные финансовые потрясения. Что будет с клубом после Беппе? Сказать сложно. Пример Ювентуса показывает, что даже максимально устойчивое и мощное наследие можно быстро разрушить, если хорошенько для этого постараться.