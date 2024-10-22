Шахтер в Лиге чемпионов: совершить чудо и сломить Арсенал в Лондоне

Во вторник, 22 октября, донецкий Шахтер проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Соперником "горняков" будет один из лидеров Английской Премьер-лиги – лондонский Арсенал. Чемпион традиционно проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В сентябрьской части турнира чемпион Украины сыграл вничью с итальянской Болоньей (0:0), а затем без шансов уступил более грозному оппоненту из Серии А – Аталанте, 0:3. И сейчас команда Марино Пушича занимает 27 (!) место в турнирной таблице, за пределами Топ-24 и плей-офф турнира.

Шахтеру будет очень сложно

Матч в Лондоне, наверняка, будет одними из самых сложных для Шахтера на этом этапе нынешней Лиги чемпионов. Почему? По многим причинам. Первая – мотивация Арсенала после поражения во внутреннем чемпионате. Вторая – Арсенал банально сильнее, причем намного. И третья – нынешний Шахтер, к сожалению, далек от своей лучшей формы. Причем, весьма далек.

Это видно, прежде всего, по играм внутреннего чемпионата украинской Премьер-лиги. У команды очень много потерянных очков. А некоторые победы получаются вымученными. Если соперник дает Шахтеру играть, как Ворскла, Карпаты и ЛНЗ, вдруг решив сыграть с донецкой командой в открытый футбол, то получают 5 голов в свои ворота. Или 4, как пропустила Оболонь. Но если соперник "закрывается", то тогда Шахтер мучается и не всегда знает, что ему делать с таким оппонентом.

Это было видно на примере Колоса в прошлую пятницу. Шахтер выстрадал победу со счетом 1:0, но только благодаря автоголу Илира Красничи.

Одной из причин столь не убедительной игры команды является то, что Пушич старается избегать ротации. У него есть один состав, основной состав даже на слабеньких соперников из УПЛ. Минимум, восемь игроков всегда в основе у Шахтера, несмотря на постоянные разъезды и накопившуюся при этом усталость футболистов. Это вратарь Ризнык, защитники Матвиенко, Бондарь и Конопля, полузащитники Крыськив, Судаков, Бондаренко и Зубков. И получается, что на лидеров ложится очень большая нагрузка.

В Лиге чемпионов команда также, мягко говоря, не поражает своей игрой. В стартовом матче с Болоньей (0:0) уже на 3-й минуте Судаков не забил пенальти, но в целом Болонья было намного сильнее. И по-хорошему должна была выиграть эту игру. Да, забей Судаков пенальти и все было бы по-другому. Но это уже сослагательное наклонение. Возможно и было бы, возможно и не было бы.

ФК "Шахтар" Донецьк

И, конечно же, Шахтер не впечатлил в игре с Аталантой (0:3). Когда украинский чемпион пропустил дважды уже в первом тайме. А мог получить намного больше. Эта игра стала абсолютным разочарованием для болельщиков команды. Явно от Шахтера ждали большего, но команда пока не готова.

Не работает тот план, который хочет реализовать Пушич. И непонятно, за счет чего Шахтер собирается исправлять ситуацию и спасти этот сезон. Год назад, когда для команды начиналось все не очень хорошо, клубное руководство приняло моментальные меры, ван Леувена уволили прямо осенью, неожиданно быстро. В этот раз, если Шахтер готов к кардинальным переменам, их стоит ожидать в середине ноября, перед началом следующей паузы на матчи сборных.

Маріно Пушич під час гри з Аталантою ФК "Шахтар" Донецьк

Возрождение Арсенала и возвращение в элиту АПЛ

После того, как в Арсенале закончилась эпоха Арсена Венгера, команде потребовалось время, чтобы начать возвращаться на топ-уровень. У следующего тренера Унаи Эмери вернуть команду в лидеры английского футбола не получилось. И на его место пришел Микель Артета, бывший игрок и капитан команды. И, стоит отдать должное руководству "канониров", они дали ему время и даже, в какой-то степени, карт-бланш на изменения в команде. Команда начала постепенно прибавлять и возвращаться в элиту английского футбола.

Мікель Артета arsenal.com

На действительно высокий уровень команда вышла в сезоне 2022/23, когда Арсенал впервые после многолетней паузы реально боролся за чемпионство. И пусть команда проиграла эту борьбу Манчестер Сити (весной у Арсенала случился провал) команда финишировала на 2-м месте и после долгой паузы вернулась в лигу чемпионов.

В следующем сезоне 2023/24 Арсенал еще ближе подошел к Манчестер Сити в гонке за чемпионство, до последнего борясь с командой Гвардиолы за титул. Более того, в ЛЧ команда заняла первое место в группе с ПСВ, Лансом и Севильей, а в 1/4 финала в серии пенальти прошла Порту. И только в четвертьфинале "канониры" по сумме двух матчей уступили Баварии. Таким образом, Арсенал провел второй мощный сезон подряд.

И вот пошел третий сезон 2024/25. И теперь у Артеты уже максимальные задачи. Если первым шагом было возродить былую славу и вернуться на прежний уровень, то уже сейчас перед командой стоит цель выиграть чемпионат и успешно выступить в Лиге чемпионов. И снова Арсенал демонстрирует высокий уровень. Команда по-прежнему идет на равных с другими фаворитами АПЛ – Ман Сити и Ливерпулем, и снова выступает в Лиге чемпионов. Амбиции очень серьезные – и болельщики, и руководство жаждут трофеев.

Сильный состав и удачные трансферы

Команда у лондонцев сейчас действительно сильная. "Канониры" наконец-то начал тратить большие деньги на трансферном рынке, и тратить их с умом, играя вдолгую. Так, прошлым летом клуб купил Деклана Райса, который сразу стал ключевым, системообразующим игроком в центре полузащиты. Это основной игрок не только Арсенала, но и сборной Англии, купленный за огромные деньги.

Вообще, нынешний "артетовский" Арсенал, в отличие от "венгеровского", очень надежен в обороне. Защита Арсенала, на данный момент, одна из сильнейших в Европе, и это не преувеличение. Многие команды хотели бы иметь такую защиту. Это во многом благодаря качественной трансферной политике и тренерскому таланту испанского специалиста. Коуч объединил двух центральных защитников – француза Вильями Салибу и Габриэля Магальяйнса из Бразилии. В результате образовался супернадежный тандем, один мз сильнейших в мире.

Габріель (зліва), Калафіорі (в центрі), Райс arsenal.com

Еще одна сильная сторона нынешнего Арсенала – стандарты. В августе 2020 года в тренерский штаб Артеты вошел специалист по стандартам Андреас Георгсон. Результат – угловые в исполнения Арсенала – очень сильное оружие, почти как пенальти. Очень много команда забивает именно после розыгрыша стандартов, Особенно, пара центральных защитников, о которой было сказано выше.

Вместе с тем есть и кадровые проблемы. Хотя по сравнению с прошлыми сезонами у Арсенала стало намного меньше травм. Можно прежположить, что и медицинский штаб работает на другом, более высококачественном, уровне. Главная потеря это капитан команды Мартин Эдегор. Они вместе с Райсом были опорой команды в центре поля, смотрелись вдвоем сильно и мощно – и в разрушении, и в созидании. И сейчас Эдегора Арсеналу сильно не хватает. Из-за травмы капитан отсутствует уже где-то месяц, и пока еще не скоро вернется.

Есть и другие потери, но они не настолько значительные. В том числе, к сожалению, и наш Александр Зинченко, который в последнее время не играл, сейчас вернулся в основную группу, но пробиться в состав ему будет очень нелегко. Если раньше Зинченко, сразу после перехода из Ман Сити в Арсенал, был главным выбором Артеты на левом фланге обороны, то сейчас приоритеты тренера явно изменились.

У Зинченко появилось много сильных конкурентов и ему надо будет буквально выгрызать свои игровые минуты. И далеко не факт, что у него это получится. На его позиции может сыграть Рикардо Калафьори, которого Арсенал купил этим летом у Болоньи – основной игрок сборной Италии и одно из главных открытий итальянского футбола прошлого сезона. Очень перспективный, интересный и сильный защитник, способный сыграть не только на фланге, но и в центре обороны.

Также на его фланге может сыграть Юрриен Тимбер, голландец, которого купили летом 2023-го, и который сразу вылетел из-за травмы "крестов". Сейчас он вернулся и одинаково сильно может сыграть на обоих флангах обороны. Также на его фланге может сыграть поляк Якуб Кивер, пусть он звезд с неба не хватает, но надежный, стабильный, интересный. Поэтому Зинченко будет стоить огромного труда вернуться в основу. И не факт, что у него это получится.

Во многом Арсенал обязан своей славе команды с надежной обороной вратарю Давиду Райе, насколько здорово он себя проявляет в команде. Райя считается на данный момент одним из сильнейших вратарем АПЛ и стал основным вратарем сборной Испании. Хотя еще на Евро он не был основным. Вратарь стал чемпионом Европы, но был в запасе. А уже осенью стал основным голкипером сборной Испании. И это, безусловно, еще одно сильное звено в нынешнем арсенале.

Да, многие считают, что команде не хватает забивного центрфорварда, типа Холланда, Кейна или Довбика. Вокруг этой позиции ходило много слухов, назывались разные фамилии. В частности, Виктора Осимхена, который, в итоге, перешел из Наполи в Галатасарай. Но, пока что, Артета и Арсенал в целом не решились на такой серьезный шаг, чтобы купить именно нападающего такого плана. Прежде всего, он стоит много денег. Да и не факт, что Артета в нем сильно нуждается. Ведь у него есть 5-6 хороших игроков в атакующей линии, между которыми постоянно происходит химия. Они меняются, позиции меняют, выходят в разных сочетаниях. И среди них нет классического забивного форварда. Атакующую мощь "канониров" составляют Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард, Кай Хавертц. В меньшей степени Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг, которые получают чуть меньше игровых минут.

Кайл Гаверц Getty Images

Судя по всему, Артету и его тренерский штаб атакующая линия на данный момент вполне устраивает. Этого вполне достаточно чтобы бороться за титулы уже в этом сезоне.

Хотя, по мнения некоторых экспертов, именно забивного форварда команде и не хватает.

Отыграться за "прокол" с Борнмутом

Тем не менее, именно в эту субботу у команды случился прокол. Арсенал проиграл в чемпионате АПЛ Борнмуту, причем проиграл с сухим счетом 0:2, так и не поразив чужие ворота. Да, это был матч после "международной паузы", когда всем большим клубам особенно тяжело из-за того, что все ведущие игроки были в национальных сборных Но… Арсенал проиграл команде-аутсайдеру, отпустив в отрыв Ман Сити и Ливерпуль. И, разумеется, Артета был очень сильно разочарован после игры.

Стоит отметить, что выбирая между АПЛ и Лигой чемпионов, Арсенал без раздумий выберет победу в АПЛ. Они ее очень хотят, очень ждут, а в двух последних сезонах останавливались буквально в милиметрах от титула. И вот третий сезон, и на чемпионат делается главная ставка. В этой связи, поражение от Борнмута, конечно же, не входило в планы Арсенала. Ведь Борнмут – не гранд, не прямые конкуренты, и терять очки в таких матчах нельзя.

После матча Артета жаловался, что уже третья игра в сезоне, которую команда заканчивала в меньшинстве. То бишь у Арсенала появилась такая уже, можно сказать, тенденция, что кто-то из игроков удаляется по ходу матча. И это случается даже не под конец матча, где можно попытаться удержать преимущество, а в первом тайме. Такая же ситуация была и в игре с Ман Сити, когда Арсенал не смог удержать победный счет после удаления.

Как минимум, подопечные Артеты хотят реабилитироваться, тем белее на родном стадионе. Команде надо прийти в себя, убрать негативные эмоции и зарядиться позитивными. Нужна победа. Победа уверенная, убедительная, по-возможности результативная. Домашний матч Лиги чемпионов – идеальный вариант. "Горнякам" не позавидуешь...

А еще эта победа нужна для того, чтобы поправить свои дела в Лиге Чемпионов. Ведь Арсенал стартовал в еврокубке с ничьей на поле Аталанты. Более того, в той игре Аталанта имела преимущество, в начале второго тайма не забила пенальти, лишь благодаря фантастическому сейву Давида Раи, который отбил удар "с точки", и добивание.

Правда, потом были убедительные 2:0 в игре с ПСЖ и у Арсенала 4 очка в турнирной таблице. Но если говорить о задачах в Лиге чемпионов, то большие клубы стремятся к максимуму очков и 1-8 местам в турнирной таблице, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала. И "разгрузить" себе календарь матчей в феврале.

Букмекеры не верят в Шахтер

Наконец, аналитики букмекерских контор совсем не верят в перспективы украинской команды в Лондоне. Украинские компании дают на победу "горняков" из расчета 21 к 1. В то время как на ничью – 10 к 1, а на победу Арсенала лишь минимальные 1,12 к 1.

В то же время, средняя ставка на победу Арсенала в мировых конторах составляет 1,10 к 1, на ничью – 11,11 к 1, а на победу Шахтера – 24,25 к 1.

Где смотреть

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале Megogo Футбол 1, который входит в пакеты "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Встреча состоится во вторник, 22 октября, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.