Эволюция Лиги чемпионов: от экспериментального группового турнира – до единой лиги

Во вторник, 17 сентября, стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов. Нынешний турнир отличается необычным, деже революционным форматом, непохожим на все предыдущие. "Чемпион" решил вспомнить все этапы эволюции самого престижного еврокубка.

Если Кубок европейских чемпионов впервые был проведен в сезоне 1955/56, и почти всегда проводился в одном формате – турниром на выбывание, где каждый раунд игрался каждой парой команд в два матча (дома и в гостях), а в розыгрыше участвовали только чемпионы стран и действующий обладатель Кубка европейских чемпионов, то в начале 90-х чиновники пришли к выводу, что назрела пора кардинальных изменений.

Ключевой датой в новейшей истории европейского футбола стало 19 сентября 1991 года. Именно в этот день делегаты Внеочередного Конгресса УЕФА в Монтре (Швейцария) утвердили турнир, который с сезона 1992/93 стал называться Лигой чемпионов УЕФА.

Реал – перший переможець Кубка європейських чемпіонів

Группа для восьми сильнейших

Первый турнир, проведенный по новой формуле, одновременно, стал последним розыгрышем Кубка европейских чемпионов. Это произошло в сезоне 1991/92, с сезона 1992/93 турнир получил название Лига чемпионов. Так вот, в сезоне 1991/92 появился групповой этап, в котором восемь добравшихся до него клубов были разделены на две группы, а победитель каждой из них вышел в финал. 32 клуба-чемпиона европейских стран, учитывая чемпиона СССР киевское "Динамо", определили сильнейших в 1/16 финала (Киевляне прошли финский "ХИК" – 1:0 и 3:0) и 1/8 (выбило из турнира датский "Брондбю" – 1:1 и 1:0).

На первом в истории групповом этапе ЛЧ киевляне попалим в квартет с "Барселоной", пражской "Спартой" и "Бенфикой". Динамо выиграло домашние матчи у португальцев и чехов, с одинаковым счетом 1:0, но проиграла остальные четыре встречи – все гостевые и домашнюю "сине-гранатовым". В итоге, команда заняла последнее место в группе.

А победителем последнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов стала "Барселона", которая в финале победила "Сампдорию" – 1:0. Единственный и победный гол на 112-й минуте игры забил нынешний тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, а за генуэзцев играл Алексей Михайличенко.

По такой же схеме прошел и первый розыгрыш Лиги чемпионов, состоявшийся в сезоне 1992/93. Единственное, что к 32 клубам чемпионам (СССР заменила Россия) добавились чемпионы Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. И появился первый предварительный этап. 19 августа и 2 сентября чемпионы восьми стран с наименьшим рейтингом в таблице УЕФА разыграли четыре путевки и присоединились в 8 командам в основном турнире.

И первый чемпион независимой Украины симферопольская "Таврия" преодолела предварительный этап, одолев ирландский "Шелбурн" – 0:0 и 2:1. Правда, уже в 1/16 финала наша команда была разгромлена швейцарским "Сьоном" с общим счетом 2:7 (1:4 и 1:3).

В финале первого розыгрыша Лиги чемпионов сошлись "Марсель" и "Милан", а единственный гол на 43-й минуте забил Бозиль Боли – 1:0 в пользу французского клуба.

Первое расширение

Уже в сезоне 1993/94 появились полуфиналы – из одного матча, на поле команды-победительницы группового этапа. А в сезоне 1994/95 появились 8 стран, чьи чемпионы автоматически попадали в основной турнир ЛЧ. Остальные 16 клубов-чемпионов своих стран определяли 8 лучших разбившись на пары, в квалификации.

Главным противостоянием сезона 1994/95 для отечественных болельщиков, разумеется, стали матчи "Динамо" – "Спартак". И победа киевлян в домашней игре – 3:2. Впрочем, обе команды оказались в роли аутсайдеров в квартете с ПСЖ и "Баварией". А в плей-офф по тогдашнему регламенту выходили по две команды.

По той схеме 16 команд были разделены на 4 группы и по 2 сильнейшие выходили в 1/4 финала. И далее, с матчами дома и на выезде определяли полуфиналистов и финалистов, соответственно. Схема с 16-ю командами в основном турнире просуществовала до сезона 1996/97 включительно.

Турнир чемпионов превращается в Лигу

Настоящая революция в главном клубном европейском футбольном турнире произошла в сезоне 1997/98, когда впервые в турнире принимали участие не только чемпионы своих стран, но и вторые призёры из восьми самых сильных чемпионатов, согласно рейтингу УЕФА. Кроме того, основной турнир был расширен с 16 до 24 команд. На решающей стадии команды были разбиты на 6 групп, а в четвертьфинал проходили все победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места.

В первом же турнире революция не повлияла на чисто спортивные результаты. Действующий чемпион Испании "Реал" обыграл в финале действующего чемпиона Италии "Ювентус". Но прецедент был создан – команды, которые не являются чемпионами своих стран, могли побороться за главный трофей европейского клубного футбола.

Перемога Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів-1998/99 УЕФА

Впрочем, и это схема оказалась недолговечной. Турнир продолжал расширяться и уже спустя два сезона, в розыгрыше 1999/2000 число участников основного турнира расширилось до 32 команд, а также появился второй групповой турнир. По две лучшие команды выходили во второй групповой этап, состоявший из четырёх групп по 4 команды – 16 коллективов. Кроме того, впервые занявшие третьи места в группах переходили в тогда еще Кубок УЕФА — в третий раунд второго по значимости еврокубка.

Таким образом, по новой схеме команда-победительница проводила 17 матчей. И это если она не участвовала в предварительных раундах – по 6 в двух групповых этапах, по два матча в четвертьфинале и полуфинале, и, наконец, финал. Вместе с тем, в сезоне 1999/2000 впервые Германия, Италия и Испания заявили по 4 команды-участницы, Франция, Нидерланды и Англия – по 3, а еще девять стран по две.

Несмотря на то, что турнир в таком формате слишком перенагружал ведущих игроков Европы, он продержался в таком формате до конца сезона 2002/2003.

Старый-добрый формат

С сезона 2003/2004 Лига чемпионов приобрела тот формат, который мы знали до сегодняшнего дня. 32 команды поделены на 8 групп, а по две сильнейшие из каждой группы – 16 коллективов выходят в 1/8 финала. И далее по системе с выбыванием определяют сильнейшего. До полуфинала включительно команды проводили по две игры – дома и на выезде, и финал состоял из одного матча на нейтральном поле.

Единственное, что за это время поменялось – это система квалификации в сезоне 2009/10. Появились отдельные пути для чемпионов и не чемпионов стран, которые не попали в групповой этап напрямую. Кроме того, был введен дополнительный отборочный раунд – плей-офф, из которого в групповой этап попадали десять клубов.

А с сезона 2015/16 победитель Лиги Европы УЕФА получает путевку в Лигу чемпионов. Соответственно, максимальное число представителей одной ассоциации в основной сетке увеличилось до пяти.

Впрочем, на формате основного турнира это никак не отразилось. Он просуществовал без изменений с сезона 2003/04 – более двух десятков лет, а если точнее, 21 сезон. Но теперь он вновь кардинально меняется.



ФК Мілан

Реформа из-за Суперлиги?

Любопытно, что впервые о новом формате лиги было официально объявлено 19 апреля 2021 года. В тот же день, когда 12 грандов из Испании, Италии и Англии создали Европейскую Суперлигу. Разумеется, в УЕФА делают вид, что это чистое совпадение. Но, как бы то ни было, о реформе ЛЧ было объявлено в тот же день. Правда, тогда предполагалось, что в обновленной Лиге чемпионов всем участникам будут гарантированы минимум 10 игр, что значительно увеличит доходы команд. В итоге, гарантированный минимум будет в 8 игр, а вот доходы команд действительно увеличатся.

При этом, проект Суперлиги оказался мыльным пузырем, команды пошли на попятную уже после первых же робких протестов фанатов. А сейчас разговоров о каком-то супер турнире вообще не ведется. Топ-клубы спокойно играют в турнирах под эгидой УЕФА, наравне с остальными.

От 90 млн за первый сезон

Сейчас Лига чемпионов – супер успешный турнир, но в начале 90-х многие клубы прохладно отнеслись к новой идее.

В 1992 году запуск важного проекта УЕФА доверил агентству TEAM Marketing – ему до сих пор принадлежат эксклюзивные права на развитие Лиги чемпионов. Ключевыми настройками нового турнира занималась группа из шести менеджеров. Среди них был американец Крэйг Томпсон, который вспоминает:

"Кубок чемпионов, который проводили до 1992-го, не приносил клубам значительной выручки, для участников это были просто несколько дополнительных матчей, а для партнеров – бонус, максимум помадка на торте, но точно не самостоятельный продукт. Его вообще не продавали отдельно, поэтому и выручка была минимальной. Но благодаря этому мы смогли запустить Лигу чемпионов. Нам достаточно было гарантировать тот небольшой доход, который получали от старого варианта турнира, – в первом сезоне около 110 млн швейцарских франков (около $90 млн по курсу 1992 г.). Причем не все эти деньги пошли клубам, часть досталась УЕФА. Пожалуй, только "Милан" и "Марсель", самые успешные клубы начала 1990-х, предъявляли особые требования, но даже они больше касались не денег, а желания контролировать процессы. Переговоры с одиозным президентом "Марселя" Бернаром Тапи были самыми сложными: поначалу он, как и многие другие, был уверен, что наша идея провалится, мы общались до трех часов ночи – и смогли убедить его, что концепция сработает. Поддержка топ-клубов была нам необходима, потому что принципиально важно было сохранить единый уровень выплат. Если бы тогда "Марсель" потребовал больше денег, пришлось бы увеличивать суммы для всех. Но мы договорились. Кстати, в итоге как раз "Марсель" выиграл первый розыгрыш ЛЧ, победив в финале "Милан". Помню, мы долго объясняли, что лучший слот для Лиги чемпионов – вечер среды, чтобы у команд было время восстановиться после предыдущих матчей чемпионатов в выходные и подготовиться к следующим. Таких деталей, которые сейчас кажутся привычными и очевидными, в процессе возникало много. Сила нашей позиции была в том, что ни один клуб не мог считать себя хозяином происходящего, потому что каждому нужно было каждый год в него квалифицироваться, место не было никому гарантировано – а значит, они могли лишь высказывать мнение, но не запрещать нам действовать".

"Кубок чемпионов, который проводили до 1992-го, не приносил клубам значительной выручки, для участников это были просто несколько дополнительных матчей, а для партнеров – бонус, максимум помадка на торте, но точно не самостоятельный продукт. Его вообще не продавали отдельно, поэтому и выручка была минимальной. Но благодаря этому мы смогли запустить Лигу чемпионов. Нам достаточно было гарантировать тот небольшой доход, который получали от старого варианта турнира, – в первом сезоне около 110 млн швейцарских франков (около $90 млн по курсу 1992 г.). Причем не все эти деньги пошли клубам, часть досталась УЕФА.

Пожалуй, только "Милан" и "Марсель", самые успешные клубы начала 1990-х, предъявляли особые требования, но даже они больше касались не денег, а желания контролировать процессы. Переговоры с одиозным президентом "Марселя" Бернаром Тапи были самыми сложными: поначалу он, как и многие другие, был уверен, что наша идея провалится, мы общались до трех часов ночи – и смогли убедить его, что концепция сработает.

Поддержка топ-клубов была нам необходима, потому что принципиально важно было сохранить единый уровень выплат. Если бы тогда "Марсель" потребовал больше денег, пришлось бы увеличивать суммы для всех. Но мы договорились. Кстати, в итоге как раз "Марсель" выиграл первый розыгрыш ЛЧ, победив в финале "Милан".

Тріумф Марселя у першій Лізі чемпіонів

Помню, мы долго объясняли, что лучший слот для Лиги чемпионов – вечер среды, чтобы у команд было время восстановиться после предыдущих матчей чемпионатов в выходные и подготовиться к следующим. Таких деталей, которые сейчас кажутся привычными и очевидными, в процессе возникало много. Сила нашей позиции была в том, что ни один клуб не мог считать себя хозяином происходящего, потому что каждому нужно было каждый год в него квалифицироваться, место не было никому гарантировано – а значит, они могли лишь высказывать мнение, но не запрещать нам действовать".

В феврале 2024-го Европейский союз футбольных ассоциаций представил новую систему распределения денег среди участников еврокубков на три ближайших сезона (2024−2027 годы). Так, начиная со следующего сезона, когда в основной сетке ЛЧ впервые сыграет 36 клубов, призовой фонд турнира составит 3,3 миллиарда евро (2,4 млрд из этой суммы распределят между собой участники основного турнира и финалисты Суперкубка УЕФА).

Кроме того, теперь только за выход в основную сетку состязаний каждый клуб получит 19 миллионов евро (ранее было 15,6 млн). А еще каждая победа в группе будет оцениваться в 2,6 млн евро против прежних 2,1 млн. Выход в 1/8 финала ЛЧ принесет команде 11 млн евро, в четвертьфинал – 12 млн, в полуфинал – 15 млн. Неудачник решающего матча может рассчитывать на 20 млн, а триумфатор турнира – на 25 млн.

Иными словами, с учетом бонусов победитель Лиги чемпионов теперь сможет заработать за сезон до 200 миллионов евро.

Ранее столь существенное повышение призовых было пред стартом турнира сезона-2018/19 – гарантированная выплата всем 32 командам-участницам группового этапа составляла 15,25 млн. В том году УЕФА запланировало увеличение доходов сразу на 1,1 млрд евро.

Сейчас же доходы обновленной ЛЧ вырастут до 5 миллиардов евро. Так, доход УЕФА от продажи прав на трансляции еврокубков в США удвоится за счет шестилетнего контракта с Paramount/CBS/Viacom на 1,35 млрд евро, а также трехлетнего соглашения с испаноязычным вещателем Univision на 205 млн евро.

Кроме того, с нового сезона Amazon разделит с BT Sport вещание в Великобритании. Сделка гарантирует онлайн-платформе выбор лучших игр по вечерам вторника. BBC заключил с УЕФА трехлетнюю пакетную сделку на хайлайты и "матч дня" в среду. Суммарные доходы от британского рынка вырастут на 20 процентов – до 600 млн евро в год.