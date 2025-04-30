Футбольная феерия: Барселона и Интер сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

Барселона дома сыграла вничью с Интером в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Поединок завершился со счетом 3:3.

Счет в игре был открыт уже на 30-й секунде. Нападающий гостей Маркус Тюрам пяткой замкнул передачу Дюмфриса. Этот гол стал самым быстрым в истории на этой стадии турнира.

Уже через несколько минут "нерадзурри" удвоили преимущество. После подачи углового чудо-голом отметился Дюмфрис.

Барселона смогла отквитать один мяч стараниям Ямина Ямаля. 17-летний игрок ворвался в штрафную соперника и пробил в дальний угол ворот Зоммера. А в конце первого тайма счет сравнял Ферран Торрес.

Вторая половина игры началась с атак Барселоны, однако голом снова отметился Интер – Дюмфрис оформил дубль после подачи углового.

Каталонцы почти сразу восстановили равновесие благодаря фантастическому выстрелу из-за пределов штрафной площадки от Рафиньи. Мяч отскоком от перекладины попал в спину Зоммера и залетел в сетку ворот.

Лига чемпионов-2024/25

1/2 финала, первый матч, 30 апреля

Барселона (Испания) – Интер (Италия) 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – 1 Тюрам, 0:2 – 21 Дюмфрис, 1:2 – 24 Ямал, 2:2 – 38 Торрес, 2:3 – 64 Дюмфрис, 3:3 – 65 Зоммер (автогол)

Ответный матч состоится через неделю – 6 мая в Милане на "Сан-Сиро".

Напомним, накануне Арсенал Александра Зинченко уступил ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.