Время расплаты: Интер принимает Барселону после голевого триллера в первом матче

Во вторник, 6 мая, в Милане состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором Интер примет Барселону.

После голевого триллера недельной давности в Барселоне (3:3), сегодня команды в любом случае определят сильнейшего, первого участника финала. Будь то в основное время, дополнительное, или в серии пенальти.

На грани сенсации в Каталонии

Выездная ничья против Барселоны выглядит отличным результатом на бумаге, но Интер наверняка не забыл, что открыл счет уже на 30-й секунде и позднее вел 2:0, однако все равно упустил победу и шанс сотворить сенсацию.

В прошлую среду обе команды выдали сумасшедший матч, в котором было все. Начало без разведки – уже на первой минуте Тюрам замкнул подачу Думфриса с фланга и вывел гостей вперед. Обилие голов впоследствии и ничья, которая оставила миллион вопросов и ни одного ответа перед решающим матчем в Милане.

Пропустив быстрый гол, хозяева забрали мяч и пошли отыгрываться, но к середине тайма пропустили снова. Думфрис отличился после скидки Ачерби, "ножницами" отправив мяч в сетку в ходе розыгрыша углового. Впрочем, Ямаль вскоре сократил разрыв, отправив мяч в сетку после сольного прохода. Вскоре Ламин мог сделать дубль, но Зоммер зацепил мяч и тот попал в перекладину. Дальше дважды Ольмо угрожал воротам, но безрезультатно. Тем не менее Барса успела отыграться до перерыва: Ферран Торрес отличился после скидки головой от Рафиньи – 2:2.

В перерыве Индзаги внес коррективы, Интер добавил во всех компонентах. Хороший момент упустил Димарко, затем чуть не забил сам себе Араухо, а дальше Думфрис наказал Щенсны за опрометчивость при игре на выходе, замкнув подачу Чалханоглу от флажка. Однако очень быстро счет вновь стал равным. Тоже угловой, пас Ольмо после розыгрыша углового на Рафинью и удар в перекладину, от которой мяч срикошетил в Зоммера, а от голкипера в ворота. Дальше Интер вновь мог выйти вперед – Мхитарян замкнул прострел Думфриса, но забил из крохотного офсайда. В концовке уже каталонцы могли склонить чашу весов в свою пользу. Ямаль попал в перекладину, а после удара Рафиньи спас Зоммер.

Сумасшедший матч и соответствующий счет на табло…

Ужасная статистика для Барсы

На то, что Барселону сегодня могут ждать проблемы в Милане косвенно указывает и тот факт, что "сине-гранатовые" проиграли четыре последних выездных матча в 1/2 финала Лиги чемпионов. Более того, на пути к триумфу в Лиге чемпионов в 2010 году Интер в полуфинале выбил именно Барселону. И сейчас миланцы кажутся небольшим фаворитом, учитывая, как мощно они выступают на родном Сан-Сиро.

Возвращаясь к Барселоне, стоит отметить, что всего на этой стадии турнира команда выиграла в гостях лишь дважды при 11 поражениях. Удастся ли сломать традицию? Тем более в Милане, где все благоволит хозяевам…

Победы в уик-энд

В минувшую субботу Интер принимал Верону и решил судьбу матча уже в самом дебюте. Хозяева поля на 9-й минуте реализовали пенальти, благодаря точному удару Кристьяна Аслани. Остальные 80 с лишним минут времени команда успешно обороняла свое преимущество в игре против аутсайдера.

Интер продолжает борьбу с Наполи за титул чемпиона Серии А, пусть неаполитанцы также не оступаются. И сейчас команда из Милана отстает от соперников на 3 балла.

В свою очередь, Барселона в гостях обыграла Вальядолид (2:1) и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Каталонцы, как и ранее, на 4 очка опережают мадридский Реал и близки к завоеванию титула чемпиона Испании.

В этом матче вернулся на поле тер Штеген, но кто будет стоять в воротах в Милане – Марк-Андре или Войцех Щенсны – большой вопрос.

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Самоуверенный Индзаги и расчетливый Флик

Главный тренер чемпионов Италии Симоне Индзаги заявил:

"Барселона понимает, что ее ждет встреча с великолепной командой в лице Интера, да еще и в Милане. И наши болельщики знают, что в трудные времена мы бросаем в бой все свои резервы. А мы знаем, что во вторник нас ждет реальный финал".

"Думаю, именно это и называется "финал перед финалом", – вторил ему Ханси Флик после матча в Барселоне. В то же время немецкий специалист полон оптимизма, ведь в Милане нужно будет забивать и хозяевам, а это значит, что у Барселоны появится пространство для атак.

Флик продолжил: "Интер не сможет все время просто обороняться. Им тоже нужны голы. Мы полны уверенности в себе и знаем, на что способны. У нас есть 90 минут, которых, будем надеяться, хватит для выхода в финал. Такова наша цель, и мы будем сражаться за нее".

Флик надеется, что его команда усвоила уроки, полученные в первом матче. В частности, Рафинья отметил, что соперник особенно силен при розыгрыше угловых. Каталонцам действительно будет трудно справиться с преимуществом миланцев в росте, но у Интера есть и другие козыри. Например, скорость и физическая мощь, которые должны помочь в борьбе с командой, редко теряющей мяч.

Травмированные

Барселона: Марк Берналь, Марк Касадо, Алехандро Бальде, Жюль Кунде, Пабло Торре

Интер: Бенжамен Павар, Лаутаро Мартинес

Прогноз букмекеров

Победа Интера – 3.01

Ничья – 3.85

Победа Барселоны – 2.21

Выход в финал (победа по сумме двух матчей):

Интер – 2,29

Барселона – 1,65

Где смотреть онлайн

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" медиасервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Начало матча Интер – Барселона сегодня, во вторник, 6 мая, в 22.00 по киевскому времени.