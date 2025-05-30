2010 vs 2025. Был ли Интер Моуринью лучше команды Симоне Индзаги?

Интер 2010 года под руководством Жозе Моуринью навсегда вошел в историю футбола как первая (и до сих пор единственная) итальянская команда, которая завоевала требл – выиграла чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов в одном сезоне. И команда была полна легенд мирового футбола, для многих из которых тот триумфальный сезон стал вершиной карьеры.

Нынешний Интер также уже вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами. За 4-летнюю каденцию Симоне Индзаги команда завоевала 6 трофеев, главный из которых – юбилейное, 20-е Скудетто в прошлом сезоне, что позволило нашить вторую звезду на лого клуба. Причем, завоеванное то Скудетто было досрочно в дерби против извечного соперника, Милана – 22 апреля 2024 года фанаты "нерадзурри" пережили вечер мечты.

Однако впереди может быть еще один. Вечером 31 мая команда Индзаги-младшего выйдет на поле "Альянц Арены" в Мюнхене и в противостоянии с ПСЖ будет пытаться покорить главную вершину – поднять над головой Кубок европейских чемпионов. К желанному трофею этот Интер уже был близок два года назад, однако тогда в стамбульском финале проиграл Манчестер Сити 0:1, не использовав несколько убийственных моментов.

Тот выход Интера в финал был довольно неожиданным и, по мнению многих, даже случайным – прежде всего, из-за относительно легкой сетки плейоф. Однако в текущем сезоне "нерадзурри" доказали неслучайность своих успехов, одолев на пути к решающему матчу таких гигантов, как Бавария и Барселона. Симоне Индзаги действительно создал команду экстра-класса – сейчас в этом уже не сомневается никто.

Сравнение с Интером Жозе Моуринью напрашиваются, и сегодня мы попробуем выяснить, чья команда была/является лучшей: позиция за позицией, игрок за игроком. Тот факт, что команды 2010 и 2025 годов играли по разным игровым схемам (4-2-3-1 и 3-5-2) несколько усложняет эту задачу. Однако расстановка игроков на поле – вещь весьма условная, особенно в команде Симоне Индзаги, ставшей эталоном "организованного хаоса" – позиционных ротаций, часто застающих соперников врасплох.

Поэтому, некоторые из параллелей по позициям на бумаге могут показаться некорректными, однако автор этих строк ориентировался не на позицию того или иного игрока на бумаге, а на те функции, которые он выполнял на поле. При сравнении игроков учитывались два параметра: общий уровень по карьере и уровень конкретно в сезоне-2009/10 для команды Моуринью и сезоне-2024/25 для команды Индзаги.

За основу для сравнения были взяты стартовый состав команды The Special One на финал против Баварии и ориентировочный состав подопечных Симоне Индзаги на финал с ПСЖ.

Интер-2010

Интер-2025

Вратари

Жулио Сезар (2010) vs Ян Зоммер (2025)

Ян Зоммер на протяжении многих лет был где-то рядом. Он более чем десятилетие является основным вратарем сборной Швейцарии, всем прекрасно известен его высоченный класс, однако из-за того, что играл Ян за средние по европейским меркам клубы (Базель, Боруссия Менхенгладбах), должного признания швейцарец длительное время не получал.

Все изменилось только в возрасте 34 лет, когда Ян наконец получил приглашение от топ-клуба – Баварии. В январе 2023 года мюнхенцы в экстренном порядке искали классного вратаря на подмену легендарному Мануэлю Нойеру, который получил тяжелую травму во время катания на горных лыжах. Полгода в основе Баварии, титул чемпиона Германии – это стало не мгновением славы для швейцарца, а началом его звездного пути. Летом он перешел в Интер, где сразу стал безоговорочным №1 и продолжил выигрывать трофеи.

Ян Зоммер Getty Images

Зоммер, которого в течение большей части карьеры недооценивали из-за выступлений в довольно посредственных клубах, в зрелом возрасте наконец получил то, чего уже давно заслуживал: место в основе топ-клуба, трофеи и признание как одного из лучших вратарей мира. Этим его карьерный путь очень похож на лидера Интера времен Моуринью, Диего Милито.

Однако, при всех заслугах Зоммера, в дуэли с Жулио Сезаром он проигрывает. Бразилец еще до сезона-2009/10 считался одним из лучших голкиперов мира, а та кампания стала для него вершиной карьеры – не только в плане трофеев, но и с точки зрения личного уровня игры. В том золотом сезоне Сезар был не просто "одним из", а лучшим вратарем мира. С такой же уверенностью сказать то же самое о Зоммере, при всем уважении к нему, нельзя.

Защитники

Майкон (2010) vs Дензел Дюмфрис (2025)

Среди полевых игроков, наверное, ни на одной из позиций мы не встретим настолько похожих между собой по стилистике и игровым функциям футболистов, как Майкон и Дензел Дюмфрис. Быстрые и одновременно мощные, несколько прямолинейные, ориентированные на атаку фланговые защитники, далеко не безупречные в исполнении своих прямых, оборонительных обязанностей. Как и Жулио Сезар, Майкон и до сезона-2009/10 считался одним из лучших в мире на своей позиции, а в том сезоне был безоговорочным №1.

С оценкой Дюмфриса все гораздо сложнее. Феноменальный перфоманс нидерландца в противостояниях с Барселоной (2 гола + 3 ассиста) может ввести многих любителей футбола, которые не следят за Интером, в заблуждение. Дюмфрис далеко не всегда играет на таком уровне, его выступление в поединках с Барсой – это откровенный оверперфоманс. Об этом говорят и цифры: до матчей с каталонцами на счету Дензела не было ни одного результативного действия в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Дензел Дюмфрис ФК Интер

Летом 2021 года, после блестящего выступления на Евро-2020, Дюмфрис переходил в Интер как бюджетная (всего 14,5 миллиона евро), однако очень неплохая замена Ашрафу Хакими, которого продали в ПСЖ. Но в первые сезоны в Интере Дюмфрис в полной мере ожиданий не оправдывал. Он был нестабильным, у Дензела случались длительные провальные отрезки, и в целом его уровень в составе Интера был значительно ниже того, что он демонстрировал в составе сборной Нидерландов. В конце концов, Дюмфрис даже твердым игроком основы не был: серьезную конкуренцию на позиции правого латераля ему навязывал Маттео Дармиан.

Только в текущем сезоне Дензел начал реализовывать свой потенциал в полной мере не только в сборной, но и в клубе. Статус безоговорочного игрока основы, 11 голов и 6 ассистов во всех турнирах - статистика, которая действительно впечатляет, статистика уровня праймового Майкона. Однако и на этой позиции все же отдадим предпочтение представителю старой гвардии – и по уровню игры в конкретный сезон, и, тем более, по общему уровню по карьере.

Майкон ФК Интер

Хотя компоненты, в которых Дюмфрис сильнее Майкона, все же есть. Голландец более добросовестный в выполнении прямых защитных функций и лучше играет на втором этаже: Дензел, в отличие от бразильца, лучше использует свои впечатляющие как для флангового защитника антропометрические данные.

Интер также пытается по максимуму эксплуатировать навыки Дюмфриса в игре головой. Второй гол нидерландца в ворота Барселоны помнят все, однако и во время позиционных атак левым флангом "нерадзурри" любят забрасывать на дальнюю штангу, где Дюмфрис очень часто выигрывает верх у своих значительно более скромных в плане антропометрических данных визави по позиции.

Лусио (2010) vs Бенжамен Павар (2025)

В паре центральных защитников Интера Моуринью именно Лусио значительно чаще подключался к атакам, поэтому его наиболее уместно будет сравнивать с Бенжаменом Паваром. Француз стал одним из ключевых элементов "организованного хаоса" позиционных атак Интера Индзаги образца последних двух сезонов. Бенжамен играет на позиции правого центрального защитника в Интере, однако при позиционных атаках часто оказывается едва ли не на позиции центрфорварда.

Бенжамен Павар Getty Images

Одно из таких его подключений принесло Интеру едва ли не самый важный гол на пути к чемпионству в прошлом сезоне в домашнем матче против Ювентуса: удар Павара через себя дезориентировал защитника туринцев Федерико Гатти, и тот срезал мяч в собственные ворота.

Кто же лучше - Лусио или Павар? Пока что это самая равная дуэль из всех, которые мы рассматривали. У них есть много общего: оба перешли в Интер из Баварии, оба на момент трансфера уже были чемпионами мира, причем, завоевывали эти титулы в качестве твердых игроков основы своих сборных. Однако Павар переходил в Интер уже в статусе победителя Лиги чемпионов, в то время как Лусио своего единственного "ушастого" выиграл именно в составе "нерадзурри".

Лусио на протяжении своей карьеры был далеко не безупречным защитником: у него хватало позиционных ошибок и "привозов". Сезон-2009/10 был для него оверперфомансом с точки зрения надежности игры в обороне, в то время как Павар в Интере все же играет несколько ниже своего привычного уровня, не в последнюю очередь из-за травм. Общий уровень француза по карьере несколько выше, хотя в золотом сезоне Лусио точно был сильнее своего визави. Поэтому здесь фиксируем боевую ничью.

Вальтер Самуэль (2010) vs Франческо Ачерби (2025)

Карьерный и жизненный путь Франческо Ачерби был весьма непростым. Он никогда не считался вундеркиндом, в Серию А попал лишь в возрасте 23 лет. Удачные выступления в составе Кьево позволили получить приглашение от Милана, однако вскоре после перехода в стан "россонери" у Франческо умер отец, из-за чего защитник впал в депрессию и получил проблемы со злоупотреблением алкоголем.

Франческо Ачерби Getty Images

Переход в Сассуоло был шагом назад в карьере, однако, одновременно, и шансом ее перезагрузить. Но и здесь - еще один удар от судьбы: рак. Однако именно победа над страшной болезнью позволила Ачербе перезагрузиться и начать двигаться к звездам. Безусловно, две жизненных трагедии значительно обрезали крылья Франческо, однако факт есть факт: как защитника высокого уровня его начали рассматривать только в солидном возрасте. Поэтому в плане общего карьерного уровня с Вальтером Самуэлем Ческо нечего и сравнивать: аргентинец был одним из лучших защитников своей эпохи и входил в когорту элитных практически полтора десятка лет.

Кто был сильнее в конкретный сезон? Тоже, наверное, Самуэль. Хотя бы потому, что Ачерби немалую часть сезона пропустил из-за мышечной травмы, после которой восстанавливался значительно дольше, чем прогнозировалось – 37-летний возраст сказывается. Поэтому зимой ходило много слухов о том, что в конце сезона Франческо покинет Интер.

Вальтер Самуэль Instagram

Еще один фактор в пользу Самуэля – в целом более надежная оборона Интера Моуринью по сравнению с командой Индзаги. Защита современного Интера была очень надежной в прошлом сезоне: всего 22 пропущенных гола в 38 матчах Серии А (причем, 4 из них - в последних 5 матчах, уже после досрочного завоевания Скудетто). Однако в нынешней кампании у команды Индзаги дела с этим компонентом значительно хуже: только в чемпионате Италии пропущено 35 голов, не говоря уже о 6 мячах в двух поединках против Барселоны.

Кристиан Киву (2010) vs Алессандро Бастони (2025)

Первая позиция, на которой однозначную и безоговорочную победу одерживает представитель современного Интера. В разгар сезона-2009/10 Кристиан Киву получил перелом черепа в матче против Кьево, после чего до завершения карьеры играл в специальном защитном шлеме. Как бы там ни было, но тяжелая травма серьезно повлияла на уровень игры румына, и на стадии плейоф победной Лиги чемпионов-2009/10 он был, наверное, самым слабым звеном основы золотой команды Моуринью.

Бастони же – напротив, один из лидеров Интера Симоне Индзаги. Алессандро – олицетворение современного защитника, которые, в отличие от своих коллег из прошлых эпох, значительно более вовлечены в атакующую игру. В плане продвижения мяча и игры в пас Бастони – один из лучших защитников мира на данный момент. Что касается выполнения прямых, защитных обязанностей, то в предыдущие годы с этим компонентом были определенные проблемы - прежде всего, речь идет о позиционных ошибках.

Алессандро Бастони

Однако нынешний сезон для Алессандро является лучшим в карьере - именно потому, что он значительно прибавил в игре в обороне. Особенно, в проценте выигранных единоборств. И в лидерских качествах также: итальянец стал гораздо больше руководить действиями партнеров по команде. Случаи, когда Бастони покидает поле по ходу матча, сулят Интеру много проблем: после того, как Алессандро садился на скамейку запасных, "нерадзурри" теряли победы в матчах против Ювентуса и Наполи, а также ничью в матче с Миланом в первом круге Серии А. Учитывая отставание от Наполи в итоговой турнирной таблице Серии А, трудно переоценить важность тех потерянных очков.

Полузащита

Хавьер Дзанетти (2010) vs Генрих Мхитарян (2025)

Как и Франческо Ачерби, Генриху Мхитаряну переход в Интер позволил обрести вторую молодость и провести, возможно, лучшие годы карьеры. Армянин, которого летом 2022 года подписывали для ротации, стал для Интера безоговорочным игроком основы. Однако слишком уж сильный оппонент ему достался.

Хавьер Дзанетти был для Интера всем, как на поле, так и за его пределами. Лидер, капитан, легенда, символ, рекордсмен по количеству проведенных матчей за клуб. А еще – невероятный универсал. Дзанетти начинал в Интере как правый защитник и хавбек, однако впоследствии играл и на левом фланге, и на позиции опорного полузащитника. И везде выполнял свою работу блестяще.

Хавьер Дзанетти instagram.com/javierzanetti

Подстраховать в защите Майкона, который в очередной раз слишком увлекся атакой? Пожалуйста. Перейти в финале Лиги чемпионов с позиции опорного полузащитника на левый фланг обороны, чтобы погасить активность Роббена? Без проблем. У Мхитаряна и Дзанетти, на самом деле, немало общего: оба – образцовые профессионалы, что позволяет им играть на самом высоком уровне даже в очень солидном возрасте. Однако аргентинец – это целая эпоха в истории Интера и всего итальянского футбола, поэтому здесь выбор очевиден.

Эстебан Камбьяссо (2010) vs Хакан Чалханоглу (2025)

Переход из Милана в Интер летом 2021 года сделал Хакана Чалханоглу главным объектом хейта для красно-черной половины города, однако позволил выйти на качественно новый уровень как игроку. Причем, на двух разных позициях: сперва – левого в тройке центральных полузащитников, после ухода Марцело Брозовича - в роли реджисты.

Хакан Чалханоглу Getty Images

Позицию Камбьяссо в Интере Моуринью также можно квалифицировать как реджиста. Безусловно, по сравнению с Чалханоглу, аргентинец был значительно более ориентированным на оборону, однако также играл ключевую роль в выстраивании атак команды на начальных стадиях.

Хакан значительно продуктивнее в атакующей фазе, в том числе и благодаря своему умению выполнять стандарты, однако с точки зрения оборонительной работы он уступает своему аргентинскому визави существенно. Их влияние на игру Интера в сезонах-2009/10 и 2024/25 в целом можно назвать примерно равноценным. Однако Чалахонглу до перехода в Интер как полузащитник топ-уровня не рассматривался: общий уровень Камбьяссо на протяжении карьеры склоняет чаши весов в сторону представителя старой гвардии.

Уэсли Снейдер (2010) vs Николо Барелла (2025)

Многие считают, что в 2010 году Уэсли Снейдер должен был выиграть Золотой мяч. Да, важную роль в этом сыграли не только его выступления за Интер, но и чемпионат мира в составе сборной Нидерландов. Николо Барелла уже на протяжении многих лет является одним из лидеров Интера, однако в число главных претендентов на Золотой мяч в этом году все же не входит. Поэтому сезон-2009/10 в исполнении Снейдера все же был лучше, чем нынешний в исполнении Николо.

Уэсли Снейдер instagram.com/wesleysneijder

Если же брать общий уровень по карьере, то здесь преимущество на стороне итальянца. Барелла уже на протяжении многих лет стабильно играет на топ-уровне как за Интер, так и за сборную Италии, с которой стал чемпионом Европы. Снейдер же так и остался классическим One year wonder – чудом на один год.

Уэсли громко заявил о себе в Аяксе, однако не сумел раскрыть потенциал в Реале. В Интере настолько сильным для Снейдера оказался лишь первый сезон. Ну а дальше были Галатасарай, Ницца, Аль-Гарафа. Список клубов, который сам по себе дает более чем исчерпывающую оценку второй половины карьеры нидерландца. Его талант несомненен, однако травмы и недостаточные требования к самому себе (фраза Уэсли "Я мог бы быть лучшим игроком мира, если бы хотел этого" стала легендарной) не позволили Снейдеру реализовать себя в полной мере. Многолетняя стабильность Бареллы против одного гениального сезона Снейдера? Думаю, что это боевая ничья.

Горан Пандев (2010) vs Федерико Димарко (2025)

Абсолютно разные игровые схемы двух команд привели к тому, что нам приходится сравнивать форварда Горана Пандева и номинального защитника Федерико Димарко. Хотя, если смотреть не на их амплуа на бумаге, а на реальные игровые позиции и функции на поле, то такое сравнение кажется вполне корректным.

Пандев перешел (на самом деле, вернулся: Горан принадлежал Интеру в 2001 – 2004 годах, однако так и не провел за первую команду ни одного официального матча) в Интер в разгар триумфального сезона-2009/10 с Лацио на правах свободного агента, после чего Моуринью решил перейти на схему игры в три нападающих. Впрочем, фланговые форварды в такой схеме должны были выполнять непривычно много оборонительных функций, особенно это касается именно Пандева. Крайне скромная результативность македонца в том сезоне наилучшим образом это иллюстрирует: всего 3 гола в 27 матчах во всех турнирах после перехода в Интер.

Димарко в свою очередь – ультраатакующий латераль, даже по меркам современного футбола. При позиционных атаках Интера широкую позицию на левом фланге обычно занимает Бастони, в то время как Федерико смещается на позицию инсайда или даже в центр атаки. Феде выполняет крайне специфические функции, и является одним из символов "организованного хаоса" в позиционных атаках Интера.

Федерико Димарко ФК Интер

При этом, уровень исполнительского мастерства Димарко очень высок, что позволяет ему по праву считаться одним из лучших игроков мира на своей позиции. Прекрасно поставленный дальний удар делает Федерико частым гостем различных рейтингов лучших голов сезона - он любит и умеет забивать роскошные мячи.

А еще Димарко – любимец фанатов Интера. Потому что он – один из них. Федерико с детства был болельщиком "нерадзурри" и регулярно болел за Интер на трибунах. К тому же, Димарко - первый за много лет кейс воспитанника Интера, который заиграл в родной команде, а не в стане прямых конкурентов, как Леонардо Бонуччи или Николо Дзаньоло. Как бы там ни было, в этой дуэли преимущество полностью на стороне представителя нового поколения: Димарко сильнее и искуснее Пандева, его роль в успехах современного Интера значительно выше.

Нападение

Самуэль Это'О (2010) vs Маркус Тюрам (2025)

Дуэль двух очень похожих нападающих: быстрых, пластичных, с прекрасным дриблингом и техникой. Кто же из них сильнее? Если брать общий уровень по карьере – то безусловно Это'О. Однако в команде Моуринью Самуэль был вынужден играть на фланге атаки и выполнять непривычно большие как для себя объемы черновой работы. На результативности это не могло не сказаться: 16 голов в 48 матчах сезона-2009/10 – аномально низкие показатели как для праймового Это'О.

Безусловно, Самуэлю стоит лишь поаплодировать за его профессионализм: далеко не каждая звезда его масштаба согласится вот так отойти в тень, пожертвовать личными интересами ради командного успеха. Тем не менее факт остается фактом: в Интере Моуринью первой скрипкой Это'О не был.

Маркус Тюрам Getty Images

Маркус Тюрам в свою очередь проводит лучший сезон в карьере и является чрезвычайно важным игроком для команды Симоне Индзаги. Значимость француза ярче всего проявилась в апреле. Маркус получил мышечную травму и пропустил три матча команды в промежутке между противостояниями с Баварией и Барселоной в Лиге чемпионов: поединки Серии А против Болоньи и Ромы, а также в Кубке Италии против Милана. Результат – три поражения и ноль забитых голов. А уже через 30 секунд после возвращения на поле – роскошный гол пяткой в ворота Барселоны, который стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов на стадии полуфиналов.

Общий уровень Это'О по карьере однозначно выше, однако в конкретный сезон Тюрам был лучше и играл значительно более весомую роль в командных успехах. Боевая ничья.

Диего Милито (2010) vs Лаутаро Мартинес (2025)

Наиболее интересная и символическая дуэль. Лаутаро Мартинес – наследник Диего Милито, и это ни в коем случае не преувеличение и не притягивание за уши ради лишнего символизма. Оба являются воспитанниками Расинга из Авельянеды и пересеклись в клубе в качестве партнеров по команде, когда Милито вернулся доигрывать домой в конце карьеры, а Мартинес только делал первые шаги в футболе.

Юного Лаутаро в Расинге рассматривали именно как наследника легендарного ветерана Милито. Более того: Мартинес дебютировал во взрослом футболе, выйдя на замену именно вместо "Принца из Берналя" в матче чемпионата Аргентины против Крусеро. История настолько красивая и символическая, что порой даже трудно поверить в то, что она реальная, а не выдуманная голливудскими сценаристами.

Диего Милито и Лаутаро Мартинес Getty Images

На этом пересечения двух легенд Интера не ограничиваются. Пока Мартинес превратился из талантливого дебютанта в лидера Расинга, Милито успел завершить карьеру игрока и стать спортивным директором клуба. И на этой должности приложил немало усилий для того, чтобы в 2018 году именно Интер выиграл борьбу за Лаутаро у Баварии и мадридского Атлетико.

Если же сравнивать их в целом как игроков, то преимущество на стороне Мартинеса. Лаутаро с 20 лет выступает за топ-клуб, где практически сразу стал одним из лидеров команды. Милито же попал в команду элитного уровня только в 30-летнем возрасте. До этого Диего был недооцененным провинциальным королем, который не получал должного признания именно из-за скромного статуса команд, за которые выступал.

Недооценивали Милито и тренеры сборной Аргентины. Даже на чемпионате мира-2010, сразу после сезона мечты в составе Интера, Диего был запасным и провел на поле всего 92 минуты на турнире. Мартинес со сборной Аргентины уже выиграл все, что только можно: чемпионат мира, Копа Америка и Финалиссиму. Причем, если ЧМ-2022 лично для Лаутаро был провальным, то на Копа Америка именно он привел свою команду к чемпионству, даже несмотря на статус запасного: 5 голов (в том числе – единственный в финале против Колумбии) за 221 минуту на поле, в среднем по 44 минуты на один гол – просто космическая статистика!

Лаутаро Мартинес Getty Images

Суммарно за сборную Лаутаро забил уже 32 гола – шестой показатель в истории "Альбиселесте", всего в 2 голах от Диего Марадоны. К слову, за сборную Мартинес играет под любимым номером Милито, 22-м, – тоже не просто так.

Общий уровень Мартинеса как игрока однозначно выше, однако в чемпионском сезоне-2009/10 Милито был, наверное, все же сильнее нынешнего Лаутаро. Диего забивал больше, и забивал решающие мячи. Именно он приносил Интеру каждый из трофеев на пути к треблу: единственные голы в финале Кубка Италии против Ромы и матче заключительного тура Серии А против Сиены, ну и, конечно же, дубль в ворота Баварии в финале Лиги чемпионов.

Суммарно в том сезоне Милито забил 30 мячей, причем, среди них практически не было "голов ради статистики" – например, дублей или хеттриков в матчах, которые завершались разгромными победами. За весь тот сезон Диего не оформил ни одного покера или хеттрика и только два дубля: в ворота Баварии и в начале чемпионата в выездном матче против Кальяри, который принес Интеру волевую победу 2:1. Милито забивал на каждой стадии Лиги чемпионов, причем, строго по одному разу – вплоть до финала, где отличился дважды.

Лаутаро Мартинес ФК Интер

Нынешний сезон в исполнении Мартинеса получается очень неоднозначным. Лаутаро слабо начинал после триумфальной Копа Америка и в целом в Серии А забил лишь 12 мячей – вдвое меньше, чем в предыдущем сезоне, когда стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В то же время, в Лиге чемпионов Лаутаро просто неудержим. В календарном 2025 году на его счету 8 голов в 7 матчах. Не забивал он только в выездной игре против Барселоны, когда получил мышечную травму в конце первого тайма и был заменен в перерыве. На второй поединок Мартинес вышел с недолеченной травмой, отыграл 71 минуту, оформив гол и заработанный пенальти в первом тайме - просто браво.

Общее влияние Милито на требл Интера в сезоне-2009/10 огромное, однако, если говорить исключительно о Лиге чемпионов, то здесь Мартинес своему соотечественнику пока как минимум не уступает. Фиксируем в этом противостоянии ничью, однако у Лаутаро есть еще финал против ПСЖ для того, чтобы склонить чаши весов в свою пользу.

Скамейка запасных

Переходим к ближайшему резерву. Дублером Жулио Сезара был легендарный Франческо Тольдо, для которого сезон-2009/10 стал последним в карьере. В той кампании ветеран сыграл лишь 3 поединка, все – в Кубке Италии. Пропустил лишь один гол, однако это был откровенный "привоз" в матче против Ювентуса, который не помешал Интеру одержать волевую победу 2:1. Далеко не лучшее резюме.

Дублер Зоммера – 26-летний Хосеп Мартинес, который летом прошлого года согласился превратиться из основного вратаря Дженоа в резервиста в Интере. Тем не менее, свою игровую практику испанец также получает: 10 матчей, большинство из которых - из-за перелома пальца руки Зоммера в конце зимы. В этих матчах Мартинес действовал вполне достойно: хороший процент сейвов и качественная игра ногами, которая позволяла привлекать его в билд-ап не менее активно, чем Зоммера. Здесь предпочтение отдаем представителю нового поколения.

В линии обороны с резервом у современного Интери также полный порядок – это единственная линия, где практически на каждой позиции есть почти равноценная замена основному игроку. Маттео Дармиан в предыдущие сезоны часто выигрывал конкуренцию у Дюмфриса, а также достойно подменял Милана Шкриньяра на пути к финалу Лиги чемпионов двухлетней давности. Итальянский ветеран не сдал, однако стал играть меньше из-за прогресса Дюмфриса и Яна Биссека, уже дебютировавшего за сборную Германии и способного подменять Павара практически без потери качества.

Маттео Дармиан ФК Интер

То же самое касается и дублера Ачерби, Стефана Де Врея, после нескольких неудачных сезонов вернувшегося на свой привычный уровень. Слева Карлос Аугусто способен качественно подменить как Бастони, так и Димарко.

У Моуринью в центре защиты на замене были легендарные ветераны - Иван Кордоба и Марко Матерацци. Последний на тот момент был уже на закате своей карьеры, и больше пользы приносил в раздевалке, чем на поле. Фланговых защитников мог подменить как Дзанетти, так и молодой Давиде Сантон, в 18-летнем возрасте в дебютном матче в Лиге чемпионов "съел" праймового Криштиану Роналду, однако в звезду так и не вырос. В защитной линии резерв в распоряжении Симоне Индзаги точно сильнее.

А вот дальше у современного Интера начинаются проблемы. Кристьян Асллани за 3 года в Интере так и не добился заметного прогресса и даже близко не стал равноценной подменой Чалханоглу. Албанец банально не тянет уровень Интера и летом, скорее всего, будет продан. Петр Зелиньский заметно сдал после перехода из Наполи, на игровой спад наложились еще и травмы.

Давиде Фраттези Getty Images

Похвальных отзывов заслуживает лишь Давиде Фраттези, ставший главным "суперсабом" команды Индзаги. В прошлом сезоне несколько его поздних решающих голов принесли Интеру крайне важные очки на пути к Скудетто, в этом сезоне он с замены забивал решающие мячи в противостояниях с Баварией и Барселоной. Однако, если вынести за скобки подключения к атакам из глубины и несколько важных поздних голов, то системно Фраттези важным игроком для этого Интера за два года так и не стал. У Моуринью же в ротации были такие люди, как Деян Станкович, Тиаго Мотта и Салли Мунтари – здесь очевидное преимущество на стороне старой гвардии.

Еще хуже дела с подменой основной паре форвардов Тюрам - Лаутаро. Хоакин Корреа стал едва ли не главным трансферным провалом Интера в каденцию Индзаги, разочаровал и Мехди Тареми - это точно худшие опции, чем проблемный, но талантливый Марио Балотелли в команде 2010 года.

Изюминка программы – единственный игрок, который был в обеих этих командах, Марко Арнаутович. Впрочем, его присутствие в команде Моуринью было откровенно символическим: 3 матча и суммарно 56 минут на поле во всех турнирах. В нынешнем Интере австриец играет гораздо более важную роль, особенно в последние полгода, хотя эпический промах ценой в Скудетто в матче против Ромы в значительной степени перечеркивает заслуги Марко. Тем не менее в целом скамейка запасных в распоряжении Моуринью была заметно сильнее - именно это и создает ту разницу, которая не позволила команде Индзаги одинаково успешно бороться на трех фронтах сразу.

Тренеры

Жозе Моуринью (2010) vs Симоне Индзаги (2025)

И вот мы подошли к, наверное, самому сложному выбору – тренерскому. Обе версии Интера считаются ярко выраженными тренерскими командами. Моуринью в 2010 году был, наверное, на вершине своей славы и считался царем Мидасом, превращающим в золото все, чего касается. Однако его превосходство над Симоне Индзаги совершенно не очевидно.

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Сравнение состава, которое мы проводили выше, четко говорит о том, что подбор игроков у Жозе был несколько сильнее. Однако Индзаги с более слабым составом также может покорить главную вершину. За счет чего? Как мотиватор Симоне точно хуже своего визави, периодически он может терять контроль над раздевалкой команды и психологическим состоянием подопечных. Наилучшим образом это проявилось весной 2023 года, когда в разгар похода к финалу Лиги чемпионов команда набрала лишь 1 очко в 5 турах Серии А.

Обе команды считаются образцовыми в плане игры на контратаках и в переходных фазах. Однако, если говорить о позиционных атаках, то здесь работа Индзаги более впечатляющая. Моуринью в гораздо большей степени полагался на индивидуальное мастерство своих исполнителей, в то время как атаки Интера с головокружительными позиционными ротациями более системные и тренерские. Добавим к этому и впечатляющую эффективность "нерадзурри" при исполнении стандартов, особенно – угловых. Здесь Бавария не даст соврать.

Симоне Индзаги Getty Images

Еще один фактор в пользу Индзаги – игра Интера в прошлом сезоне. Если команда сезона-2009/10 была вершиной тренерской работы Моуринью, то Интер Индзаги образца прошлого сезона был, наверное, даже сильнее нынешнего – особенно, в плане надежности игры в обороне.

В прошлом году "нерадзурри" неожиданно вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 от Атлетико в серии пенальти, не реализовав множество моментов в первом матче, однако в целом команда образца прошлого сезона производила даже более солидное впечатление, чем нынешняя. Добавим к этому и субъективную оценку того, что игра нынешнего Интера приносит большее эстетическое наслаждение – и получим небольшое преимущество Симоне Индзаги в тренерской дуэли, даже несмотря на то, что по общему уровню за карьеру очевидное преимущество на стороне Жозе. По крайней мере, пока что.