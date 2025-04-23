Мафиози на трибунах: как ультрас Милана и Интера объединились, чтобы грабить Сан-Сиро

Милан и Интер – классические соперники на поле, но за его пределами все давно не так однозначно.

Чемпион рассказывает, как фанатские среды обоих клубов сблизились благодаря мафии, и за что их руководителей сейчас судят.

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Их всех арестовали 30 сентября 2024 года.

19 арестов, более 50 обысков. Оба лагеря остались без руководителей.

Со стороны Милана наручники надели на татуированного тяжеловеса Луку Луччи, "Джокера", которого не защитило фото с ультраправым министром Матео Сальвини, сделанное уже после срока за наркотрафик.

От Интера за решетку отправили Андреа Беретту – почти двухметрового амбала, которому инкриминировали несколько убийств.

Да-да, убийств!

То, что устроили вокруг "Сан-Сиро" ультрас Милана и Интера в последние годы не имело отношения ни к футболу, ни к субкультурам.

MilanoToday - Arrestati capi ultras di Inter e Milan, azzerate le curve.

In cella Marco Ferdico, volto degli ultras interisti da dopo l'omicidio di Boiocchi, suo padre Gianfranco, "Maurino" Mauro Nepi, lanciacori del secondo verde, Matteo Norrito e "Renatone" Renato Bosetti. https://t.co/kD3F89dGw4 pic.twitter.com/8LRxzVGZex — Amala (@AmalaTV_) September 30, 2024

"Мне наплевать на команду. Я здесь не для баннеров, а ради экономического интереса", – прямо говорил Антонио Белокко по телефону, который правоохранители прослушивали с первого дня, когда он появился в Милане.

Да и как было не прослушивать? Он наследник одной из самых влиятельных семей калабрийской мафии, ндрангеты.

Тем временем рядовой продавец под "Сан-Сиро" не на камеру жалуется:

"Калабрийцы были здесь всегда, но за последние годы подмяли под себя каждый уголок".

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Это было как болезнь – и развивалось так же постепенно.

Первые симптомы – это осень 2019 года, когда на трибуны после 26 лет в тюрьме вернулся Витторио Бойокки по прозвищу "Дядя".

66-летний бандит был известным фанатом Интера, членом Curva Nord, которую намеревался снова возглавить, а чтобы никто не помешал, то позвал на помощь мафиозных друзей, с которыми подружился в тюрьме.

Anoche fue asesinado a tiros debajo de su casa en Milán el capo de los Ultras del Inter. Su nombre era Vittorio Boiocchi (a la izquierda), pasó 26 años de su vida en prisión por narcotráfico internacional, secuestro, tenencia de armas y asociación ilícita entre otros delitos. pic.twitter.com/DbeVWJlfng — Niporwifi © (@niporwifi) October 30, 2022

Ндрангету дважды просить не пришлось.

Они действительно помогли Бойокки, и тот победил. Взамен мафия получила часть дохода ультрас – здесь и перепродажа билетов, и коммерция, и парковка.

30 тысяч автомобилей паркуют возле "Сан-Сиро" в дни матчей, и каждое место стоит 20 евро. Большие деньги!

Дядя хвастался, что только с парковки имел по 80 тысяч евро в месяц.

До поры до времени хвастался.

29 октября 2022 года двое мотоциклистов расстреляли Бойокки прямо возле его дома, после чего власть в Curva Nord перешла к новому поколению. Увы, оно оказалось еще более жадным.

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Бойокки лишь делился с мафиози, но на стадион их не пускал.

Новый же босс Андреа Беретта и его консильери Марко Фердико видели себя полноценными партнерами ндрангеты в преступном мире, а чтобы та не отшила, предложили должность упомянутому выше Белокко.

"Когда мы услышали эту фамилию, то поняли, что все серьезно", – говорит один из следователей, которые вели дело.

Еще бы.

Родители Антонио Джулио и Аврора Белокко заключены на 18 и 25 лет соответственно. Его дядя Умберто Белокко годами числился среди самых разыскиваемых преступников в Италии.

Грубо говоря, ультрас Интера звали в город большое и хорошо организованное зло.

А оно что? Приехало, раз пригласили.

Фердико для прикрытия устроил Белокко на фиктивную работу, а вот его настоящим занятием в Милане стало "обилечивание" продавцов пива, хот-догов и атрибутики на "Сан-Сиро" во время матчей "Нерадзурри". Именно ультрас решали, кто и в каком количестве будет продавать свой товар на трибунах.

Для них не существовало "малых" денег. Белокко даже курировал печать программок к матчам, что приносило пару тысяч евро.

"Хрестоматийное поведение мафии, – говорит расследователь Антонио Никасо. – Они объявляют себя псевдовластью и берут все под свой контроль. И поскольку они всем управляют, то и получают со всего долю".

Антоніо Белокко (в окулярах), Марко Фердіко (праворуч) і Андреа Беретта (позаду), ilgiorno.it

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Под влиянием Белокко Curva Nord так деградировала, что напрочь "забила" на футбольную составляющую.

Например, на историческое противостояние с Миланом.

Перед игрой с "Россонери" в полуфинале ЛЧ-2022/23 Фердико и Беретта поехали прямо в тату-салон лидера ультрас Милана Curva Sud Луччи, чтобы обсудить бизнес.

"Если мы выйдем в финал, то отдадим половину выручки им. Если они выйдут в финал – то отдадут половину нам. Никто не проиграет", – объяснял Фердико нехитрую схему.

Луччи – тоже уголовник, попавшийся на переправке двух тонн кокаина из Южной Америки, – согласился.

И плевать на то дерби.

Они даже пакт о ненападении заключили, так что когда после матча Федерико Димарко подшутил над Миланом, а Curva Sud ответила угрозами, Фердико стал на сторону... "Россонери"!

"Димарко не знал о том, что скандирования изменились, и извиняется за этот инцидент", – невозможная позиция для Curva Nord в домафиозные времена.

Также на глазах исчезала и лояльность ультрас к Интеру и его руководству, что вылилось в полноценный шантаж перед финалом Лиги чемпионов-2023 против Манчестер Сити.

"Синьор, я буду лаконичным. У нас есть 1000 билетов на финал, но нам нужно еще 200, чтобы мы были спокойны", – звонил Фердико к Симоне Индзаги, и тренер Интера натурально выпрашивал эти билеты у руководства.

Ндрангета процветает в Италии с 1860-х, управы на нее нет. Кому охота становиться на дороге у бандитов?

Из тех же соображений билеты на стамбульский финал для Curva Nord искали и передавали Марко Матерацци, Хавьер Дзанетти; главный в клубе по связям с фанами Клаудио Сала.

Суммарно ультрас заработали на них 270 тысяч евро только за один вечер.

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Они чувствовали себя всесильными – настолько, что как-то "вызвали" Милана Шкриньяра, чтобы угрожать ему, если не продлит контракт.

"У него от страха руки тряслись", – удовлетворенно говорили двое из Curva Nord.

Тем временем брат лидера Curva Sud Франческо Луччи "вызвал" к себе в бар Давиде Калабрию, а еще взял под контроль продажу билетов на концерты на "Сан-Сиро" благодаря связям Ислама Хагага – друга и охранника гангста-рэпера Fedez'а по прозвищу Алекс Колоньо.

Ультрас проходили на стадион без билетов и даже заводили так своих друзей. Перепуганные стюарды, которые получали по 50 евро за матч, старались их не замечать.

Какие-то вопросы со стороны клуба?

"В таком случае болельщики, которых я представляю, могут решить не посещать матчи и не болеть за команду", – угрожал Фердико.

В какой-то мере он был новатором среди ультрас благодаря своей публичности – умел говорить, раздавал интервью, завел друзей среди журналистов, таких как Марко Бардзаги из Mediaset и Филиппо Контичелло из Gazzetta, которым сливал инсайды и комментарии по спорным происшествиям.

Тем временем Беретта с Белокко занимались больше силовыми вопросами.

Особенно Белокко – и именно он их идиллию развалил.

"Мы договорились делить все поровну – я, Фердико и Белокко. Но со временем Белокко хотел все больше и захотел мой магазин", – говорил Беретта уже после ареста.

4 сентября 2024-го они вдвоем сели в белый хэтчбек, где Беретта в лоб спросил компаньона, мол, откуда слухи, что ты меня заказал? Началась ссора, оба выхватили оружие, и Беретта всадил в Белокко нож 21 раз. Антонио умер, едва доехав до больницы.

Тогда-то полиция и решила, что хватит слушать, и спустя месяц всех арестовала.

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Суд над ними начался в марте.

На скамье подсудимых не только вожаки, но и, например, бухгалтер Curva Nord Дебора Турьелло, и охранник теннисиста Матео Береттини Матео Норрито, и завсегдатаи модных вечеринок Кристиан Розьелло и Ислам Хагаг, и кое-кто из старой гвардии.

В начале все синхронно молчали – что миланисты, что интеристы.

Первым, по информации Corriere dello Sera, заговорил Беретта – очень уж он боится тюрьмы и мести ндрангеты за убийство сына босса.

Ради сделки со следствием Андреа уже сдал исполнителей убийства Бойокки, которых арестовали на прошлой неделе. И это явно не финал, 49-летний бандит знает больше.

La Repubblica грустно насмехается: "Бывшая моральная столица Италии заметила гнойники, размером с небоскреб".

Хотя, если честно, никому уже давно не смешно.

Милан принадлежит RedBird Capital, а Интер – Oaktree Capital Management. Обе компании из США, и им невозможно объяснить, как их инвестиции стали кормушкой для местных босяков, и почему нанятый ими менеджмент закрывал на все глаза. Это грандиозные репутационные потери.

Внешнюю администрацию в Интер и Милан после такого, может, и не введут, но что-то делать надо. Проблема ведь даже не в мафии, а в самой культуре боления.

Прокурор Джованни Мелильо прямо указывает на ультрас – и вопрос лишь, как долго Серия А еще готова их покрывать: