Интер удержал минимальную победу, гол Довбика не спас Рому от поражения в матче с Вероной в 11 туре Серии А

Лидер чемпионата Италии, Наполи, потерпел домашнее поражение 0:3 от Аталанты в 11 туре Серии А. Два мяча гости забили еще в первом тайме: дубль оформил Адемола Лукман, дважды ему ассистировал Шарль де Кетеларе. Точку в матче поставил Маттео Ретеги уже в компенсированное ко второму тайму время.

Это второе поражение Наполи в текущем сезоне Серии А. Первой команда Антонио Конте потерпела еще в стартовом туре чемпионата от Вероны с аналогичным счетом 0:3. Несмотря на поражение, неаполитанцы сохранят лидерство в турнирной.

В еще одном матче игрового дня Фиорентина победила Торино, одержав свою седьмую победу в Серии А.

В интереснейшем противостоянии для украинских болельщиков сошлись Рома Артема Довбика и Верона. Матч для "волков" начался довольно плохо, команда Юрича после первого тайма проигрывала 1:2. Во втором тайме усилиями Челика и Довбика римляне сравняли счет – для Артема этот гол стал шестым за Рому во всех турнирах.

К сожалению, гости не смогли удержать ничейный результат и пропустили за 2 минуты до истечения основного времени, голом отличился Харруи.

В заключительном матче дня миланский Интер принимал на собственном поле Венецию. В начале второго тайма забитым мячом отличился Мхитарян, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот. На 65-й минуте "змеи" усилиями Мартинеса забили еще раз. До конца встречи голов больше не было.

Все шло к тому, что фаворит одержит победу, но Венеция на 90+8 минуте забила гол. Правда, арбитр вновь после видеоповтора отменил гол.

Чемпионат Италии – Серия А

11 тур, 3 ноября

Наполи – Аталанта – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 10 Лукман, 0:2 – 31 Лукман, 0:3 – 90+3 Ретеги

Торино – Фиорентина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Кин

Верона – Рома 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Тенгстедт, 1:1 – 28 Суле, 2:1 – 34 Маньяни, 2:2 – 53 Довбик, 3:2 – 88 Арруи

Интер – Венеция 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мартинес (65)

Напомним, вчера, 2 ноября, Ювентус на выезде обыграл Удинезе.