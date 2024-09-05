Ямал стал самым молодым номинантом на "Золотой мяч" в истории

Молодой талант Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал попал в список номинантов на "Золотой мяч". Он стал самым молодым футболистом в истории, претендующим на престижную награду.

Об этом пишет Yahoo Sports.

На момент оглашения списка претендентов Ламину было всего 17 лет и 52 дней. Хавбек Барселоны также является главным претендентом на трофей "Golden Boy".

Топ-3 самых молодых обладателей "Золотого мяча"

1. Роналдо (Бразилия) — 21 год, 3 месяца и 5 дней

2. Майкл Овен (Англия) — 22 года и 4 дня

3. Лионель Месси (Аргентина) — 22 года, 5 месяцев и 7 дней

Ламин провел отличный сезон по Барселоне, а также был ключевым исполнителем сборной Испании на Евро-2024, завершившемся триумфом "Фурии Рохи". В составе "блаугранас" Ямал в сезоне-2023/24 отыграл 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 передач. На чемпионате Европы сыграл 7 поединков, сумел забить 1 гол и отдал 4 ассиста.

Напомним, что в 30 номинантов также попал украинец Артем Довбык.