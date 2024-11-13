Творец одной из самых громких сенсаций в истории футбола может в третий раз возглавить Рому

Новым главным тренером Ромы станет Клаудио Раньери.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, это решение будет принято уже в ближайшие часы на встрече 73-летнего тренера с владельцами клуба. Напомним, Раньери завершил карьеру летом этого года после того, как помог Кальяри сохранить прописку в Серии А, но сейчас он готов вернуться на тренерский мостик, чтобы возглавить родной клуб – Клаудио является воспитанником Ромы.

В 1972-1974 годах Раньери защищал цвета Ромы в качестве игрока. Как тренер он работал с "джаллоросси" дважды - сначала в 2009-2011 годах, а затем несколько месяцев в 2009-м. В сезоне-2009/10 "волки" с "доном Клаудио" заняли второе место в Серии А, уступив лишь Интеру Жозе Моуринью, который в этой кампании стал обладателем золотого требла.

Главное достижение в карьере Раньери – победа в чемпионате Англии-2015/16 со скромным Лестером, считавшимся едва ли не главным претендентом на вылет из АПЛ. Впрочем, уже в середине следующего сезона руководство "лис" уволило итальянца из-за неудовлетворительных результатов. Интересно, что не так давно Клаудио заявил, что с удовольствием обменял бы чемпионство Лестера на скудетто с Ромой.

Напомним, другими претендентами на должность главного тренера Ромы считались Роберто Манчини, Эрик тен Гаг, Фрэнк Лэмпард, Винченцо Монтелла, Грэм Поттер и другие специалисты.