Украина проиграла Чехии, Германия сыграла вничью с Нидерландами в матче 2 тура Лиги Наций

Сегодня, 10 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций-2024/25.

Сборная Украины в напряженном выездном матче минимально уступила Чехию, Шульц сделал дубль в наши ворота, а в конце игры Матвиенко привез пенальти. Германия на выезде сыграла в результативную ничью против Нидерландов.

Лига наций-2024/25

2 тур, 10 сентября,

Лига С, Группа 4

Латвия - Фарерские острова 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 64 Варславанс

Лига А, Группа 3

Нидерланды - Германия 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 — 2 Рейндерс, 1:1 38 — Ундав, 1:2 — 45+3 Киммих, 2:2 51 — Дюмфрис

Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (0:0)

Лига B, Группа 1

Чехия - Украина 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 — 21 Щульц, 1:1 37 — Ванат, 2:1 — 45+2 Щульц, 3:1 79 — Соучек (пенальти), 3:2 - 84 Судаков

Албания - Грузия 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — 71 Кочорашвили

Лига B, Группа 2

Англия - Финляндия 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 57 Кейн, 2:0 — Кейн

Ирландия - Греция 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 50 Йоаннидис, 0:2 — 87 Цолис

Лига С, Группа 4

Северная Македония - Армения 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 70 Барди, 2:0 — 79

45+4 удаление Зайков

Лига D, Группа 2

Андорра - Мальта 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 45 Камензули

В преддверии Франция уверенно справилась с Бельгией, а Италия не без проблем победила Израиль. Со всеми результатами предыдущего игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке.