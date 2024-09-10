Украина проиграла Чехии, Германия сыграла вничью с Нидерландами в матче 2 тура Лиги Наций
Сегодня, 10 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций-2024/25.
Сборная Украины в напряженном выездном матче минимально уступила Чехию, Шульц сделал дубль в наши ворота, а в конце игры Матвиенко привез пенальти. Германия на выезде сыграла в результативную ничью против Нидерландов.
Лига наций-2024/25
2 тур, 10 сентября,
Лига С, Группа 4
Латвия - Фарерские острова 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 64 Варславанс
Лига А, Группа 3
Нидерланды - Германия 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 — 2 Рейндерс, 1:1 38 — Ундав, 1:2 — 45+3 Киммих, 2:2 51 — Дюмфрис
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (0:0)
Лига B, Группа 1
Чехия - Украина 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 — 21 Щульц, 1:1 37 — Ванат, 2:1 — 45+2 Щульц, 3:1 79 — Соучек (пенальти), 3:2 - 84 Судаков
Албания - Грузия 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 71 Кочорашвили
Лига B, Группа 2
Англия - Финляндия 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 57 Кейн, 2:0 — Кейн
Ирландия - Греция 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 — 50 Йоаннидис, 0:2 — 87 Цолис
Лига С, Группа 4
Северная Македония - Армения 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 70 Барди, 2:0 — 79
45+4 удаление Зайков
Лига D, Группа 2
Андорра - Мальта 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 45 Камензули
В преддверии Франция уверенно справилась с Бельгией, а Италия не без проблем победила Израиль. Со всеми результатами предыдущего игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке.