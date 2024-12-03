Касильяс только второй. Составлен рейтинг лучших вратарей ХХІ века.

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем XXI века.

Соответствующий рейтинг составил британский ресурс GiveMeSport.

Четвертое место в рейтинге занял конкурент Андрея Лунина по Реалу, Тибо Куртуа. Вторым стал бывший вратарь мадридского клуба Икер Касильяс. Топ-3 замкнул вратарь Баварии Мануэль Нойер.

Рейтинг лучших вратарей XXI века по версии GiveMeSport:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия)

2. Икер Касильяс (Испания)

3. Мануэль Нойер (Германия)

4. Тибо Куртуа (Бельгия)

5. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

6. Петр Чех (Чехия)

7. Алиссон (Бразилия)

8. Виктор Вальдес (Испания)

9. Жулио Сезар (Бразилия)

10. Давид Де Хеа (Испания)

Напомним, ранее Буффон возглавил рейтинг лучших игроков Серии А в XXI веке.