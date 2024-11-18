Шевченко вошел в десятку лучших игроков Серии А в 21 веке
Андрій Шевченко
Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко вошел в десятку лучших игроков итальянской Серии А в 21 веке.
Соответствующий список сформулировало издание Goal.
По его оценке, украинец, что выступал за Милан и в составе которого в 2004 году получил Золотой мяч, оказался на 9 месте. Лучшим игроком стал Джанлуиджи Буффон. Также в тройке оказались Франческо Тотти и Андреа Пирло.
Топ-10 лучших игроков Серии А в 21 веке по версии Goal
- Джанлуиджи Буффон
- Франческо Тотти
- Андреа Пирло
- Паоло Мальдини
- Златан Ибрагимович
- Хавьер Дзанетти
- Джорджо Кьеллини
- Кака
- Андрей Шевченко
- Алессандро Неста
Выбор места для украинского нападающего издание аргументировало так:
"Шевченко взял штурмом Серию А, дважды становился "Капоканоньере" и стал вторым лучшим бомбардиром в истории Милана, а затем перешел в Челси в 2006 году. Из-за травм он уже не был тем же игроком, когда вернулся в Милан на правах аренды в 2008 году. Но Шевченко был невероятным на своем пике, до смешного трудолюбивым и мультиталантливым форвардом, который забивал разноплановые голы".
Напомним, недавно Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола.
Накануне сообщалось, что выигравший Шевченко Золотой мяч-2004 признан одним из трех крупнейших "ограблений" в истории награды.