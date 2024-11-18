Шевченко вошел в десятку лучших игроков Серии А в 21 веке

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко вошел в десятку лучших игроков итальянской Серии А в 21 веке.

Соответствующий список сформулировало издание Goal.

По его оценке, украинец, что выступал за Милан и в составе которого в 2004 году получил Золотой мяч, оказался на 9 месте. Лучшим игроком стал Джанлуиджи Буффон. Также в тройке оказались Франческо Тотти и Андреа Пирло.

Топ-10 лучших игроков Серии А в 21 веке по версии Goal

Джанлуиджи Буффон Франческо Тотти Андреа Пирло Паоло Мальдини Златан Ибрагимович Хавьер Дзанетти Джорджо Кьеллини Кака Андрей Шевченко Алессандро Неста

Выбор места для украинского нападающего издание аргументировало так:

"Шевченко взял штурмом Серию А, дважды становился "Капоканоньере" и стал вторым лучшим бомбардиром в истории Милана, а затем перешел в Челси в 2006 году. Из-за травм он уже не был тем же игроком, когда вернулся в Милан на правах аренды в 2008 году. Но Шевченко был невероятным на своем пике, до смешного трудолюбивым и мультиталантливым форвардом, который забивал разноплановые голы".

Напомним, недавно Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола.

Накануне сообщалось, что выигравший Шевченко Золотой мяч-2004 признан одним из трех крупнейших "ограблений" в истории награды.