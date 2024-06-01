Куртуа: Мне очень жаль Лунина

Вратарь Реала Тибо Куртуа сожалеет, что его партнер Андрей Лунин не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов.

Его слова приводит Real Madrid Exclusivo .

"Очень приятно сыграть в финале, но мне очень жаль Лунина", - сказал Куртуа.

Участие украинца в матче против дортмундской Боруссии стало невозможным после того, как он заболел гриппом. Из-за болезни украинец полетел на финал Лиги чемпионов отдельно от команды .

Напомним, что большую часть сезона ворота Реала защищал Лунин, но, восстановившись от травмы, Куртуа вернул себе статус первого номера. В четырех матчах по возвращении бельгиец не пропустил ни одного гола.