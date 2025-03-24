Определилось расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/4 финала турнира сезона-2024/2025.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Кубок Украины по футболу сезона 2024/25

1/4 финала

01.04.2025

Буковина (Черновцы) – Виктория (Сумы). Черновцы. Стадион "Буковина". Начало в 13:00

02.04.2025

Александрия (Александрия) – Шахтер (Донецк). Александрия. КСК "Ника". Начало в 14:00

Рух (Львов) – Динамо (Киев). Львов. Стадион "Арена Львов". Начало в 18:00

Верес (Ровно) – Полесье (Житомир). Ровно. Стадион "Авангард". Начало 18:00

Напомним, 4 марта Исполком УАФ определил место проведения финального матча Кубка Украины сезона-2024/2025. Решающий поединок за почетный трофей запланирован на 14 мая на Центральном стадионе города Житомир. О времени начала игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.