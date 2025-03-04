Определилось место проведения финала Кубка Украины

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выбрал место проведения финала Кубка Украины.

Об этом сообщает УАФ.

Решающий поединок запланирован на 14 мая на Центральном стадионе города Житомир. Время игры определится позже, после консультаций с командами и транслятором.

По итогам 1/8 финала в восьмерку лучших клубов вошли Рух, Буковина, Александрия, Динамо, Полесье, Верес, Виктория и Шахтер.

2 апреля состоятся матчи 1/4 финала: