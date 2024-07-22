Результаты жеребьевки ЛЕ: Кривбасс получил соперника, Динамо узнало потенциального оппонента

Сегодня, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.

Своего будущего соперника узнал единственный представитель Украины во втором престижном еврокубке — криворожский Кривбасс. Команда Юрия Вернидуба сыграет против чешской Виктории.

Также определился возможный оппонент для киевского "Динамо". Подопечные Александра Шовковского в случае вылета от Партизана в Лиге чемпионов сыграют против команды, проигравшей в паре Лугано (Швейцария)/Фенербахче (Турция).

Отметим, что матчи третьего раунда квалификации ЛЕ пройдут 8 и 15 августа.

Ранее стало известно, с кем Динамо сыграет на аналогичной стадии ЛЧ, если пройдет партизан.