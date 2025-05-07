Кривбасс разгромил Левый берег и догнал Полесье и Карпаты в турнирной таблице

Криворожский Кривбасс одержал уверенную победу над столичным Левым берегом в перенесенном матче 21 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 4:0.

Уже на 27 минуте встречи хозяева вышли вперед. Криворожане разыграли великолепную комбинацию, которую ударом в ближний угол замкнул Денис Кузык.

В дебюте второй 45-минутки лучший бомбардир Кривбасса Егор Твердохлиб удвоил преимущество, забив невероятный гол. Он с очень острого угла сумел перебросить голкипера и попасть прямо под стойку.

Все вопросы относительно победителя снял Даниэль Соса, который протащил мяч и прекрасно пробил из-за пределов штрафной площадки. Это был его первый гол с октября 2024 года.

А точку во встрече на первой компенсированной минуте ко второму тайму поставил тот же Твердохлиб, который мастерски ворвался в штрафную, обыграл нескольких соперников и прекрасно пробил.

Чемпионат Украины – УПЛ

21 тур, 7 мая

Кривбасс – Левый берег 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 27 Кузик, 2:0 – 47 Твердохлиб, 3:0 – 69 Соса, 4:0 – 90+1 Твердохлиб

Кривбасс: Клищук, Понедельник (Бандейра 80), Конате, Романчук, Кузык, Хрвое (Лунев 46), Вакулко (Икенна 73), Задерака, Твердохлиб, Микитишин (Ндомбаси 61), Соса (Гонсалес 80).

Левый Берег: Механов, Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал (Сидней 81), Банада, Косовский (Приходько 51), Когут (Войцеховский 46), Синица (Диегу 58), Шастал (Галас 51), Сухоручко.

Предупреждения: 45+1 Хрвое – 31 Когут

Эта победа позволила Кривбассу догнать Полесье и Карпаты в борьбе за еврокубки. У подопечных Юрия Вернидуба теперь 43 балла, столько же у соперников.

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Несколько дней назад команды сыграли свои матчи в 27 туре - Кривбасс не смог одолеть Рух, а Левый берег в большинстве проиграл Карпатам.