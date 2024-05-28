Роналду установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии

Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану в матче последнего 34 тура чемпионата против Аль-Иттихада (4:2) оформил дубль.

По итогам сезона-2023/24 Роналду забил 35 мячей и отдал 11 ассистов в 31 поединке. Португалец установил новый рекорд лиги по количеству голов.

Предыдущий рекорд принадлежал марокканскому нападающему Аль-Иттихада Абдерразаку Амдалли, который забил 34 гола в сезоне-2019/20.

Напомним, 39-летний Роналду попал в заявку сборной Португалии на Европ-2024. Для Криштиану это будет шестое континентальное первенство в карьере.