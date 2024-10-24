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Шанс для Зинченко: Калафиори пропустит матч с Ливерпулем

Руслан Травкін — 24 октября, 14:44
Шанс для Зинченко: Калафиори пропустит матч с Ливерпулем
Ріккардо Калафіорі
ФК Арсенал

Левый защитник лондонского Арсенала не сыграет против Ливерпуля в ближайшие выходные в рамках 9 тура Английской Премьер-лиги.

Об этом пишет Football Italia.

Игрок получил повреждение во время игры 3 тура Лиги чемпионов против Шахтера (1:0).

Как информирует источник, травма оказалась не столь серьезной, как могло быть. Поэтому игрок пропустит всего несколько недель, а не месяцев.

Арсенал купил футболиста летом. За его трансфер было заплачено итальянской Болонье 45 млн евро. За "канониров" итальянец провел 10 матчей и забил 1 гол.

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