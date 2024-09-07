Команда с привитым менталитетом победителя. Почему соперник сборной Украины Албания в состоянии шокировать любого

13 ноября 2015 года сборная Албании сыграла товарищеский матч с недавно собранной сборной Косово. В игре приняли участие 39 албанцев, 30 из которых – косовары. Из других девяти исполнителей шестеро были воспитанниками итальянского футбола.

Но повторимся: все – этнические албанцы. Они, по сути, единственный народ, который имеет две национальные команды. Конечно, с тотальной поддержкой болельщиками обоих как в Косово, так и в Албании.

Для сегодняшнего соперника сборной Украины появление на свет сборной Косово сугубо со спортивной точки зрения нельзя назвать хорошей новостью. Да, исходя из фактора уважения борьбы косовских албанцев за свободу, это событие стало историческим, но теперь сама Албания могла потерять немало футболистов, которым разрешили переход в другую сборную.

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Самой интересной здесь смотрится история Амира Ррахмани. В мае 2014-го он дебютировал за Косово, в июне – за Албанию. В вышеупомянутой очной встрече он забил за албанцев, а в 2020-м отыграл поединок этих команд за Косово.

Защитник Наполи – один из тех многих игроков, кого "орлы" не могут пригласить в свои ряды после появления на свет новой национальной команды – тоже албанской. Из топовых исполнителей сюда добавим, как минимум, Эдона Жегрову из Лилля и Ведата Муричи из Мальорки.

Около 10 лет назад противостояние Албании и Косово окрестили как "Косово Б" против "Косово А". Впрочем, именно после получения столь неприятного, пусть и шутливого статуса дублирующего состава, "орлы" сумели сыграть на двух крупных турнирах, хотя до этого не выходили туда ни разу.

На самом деле история местного футбола очень завязана на истории страны в целом. В течение 1944-1985 годов Албанией управлял Энвер Ходжа, страна являлась частью социалистического лагеря и была максимально закрытой. Это даже не идет в сравнение с соседней Югославией, которая хоть и имела коммунизм за государственную идеологию и развивалась совершенно ложным образом, но не была оторвана от свободного мира как государство Ходжи. Собственно, эта политика режима и привела к тому, что Албания даже не участвовала в отборах на Евро-1972, 1976 и 1980, а также мундиаль-1970, 1978 и 1982.

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Но вернемся к современности. В отборе на Евро-2016 Албанию тренировал итальянец Джанни Де Бьязи. На фоне всегда большого количества в сборной игроков с чемпионата Италии – вполне логично. Уже после него у руля "красно-черных" находились Кристиан Пануччи и Эдоардо Рейя, а в далеком 2002 году небольшой период албанцами руководил и Джузеппе Доссена.

На континентальном первенстве во Франции албанцы заняли третье место в квартете с хозяевами турнира, швейцарцами и румынами (их обыграли в последнем туре), но в число лучших третьих команд не вошли. Впрочем, нас больше интересует новейшая история, проходящая под руководством бразильца Сильвиньо, которому помогает, в частности, известный аргентинец Пабло Сабалета.

"Наша работа в Албании — это брак по обоюдному согласию. Проект меня очень заинтересовал. Албанская сторона была заинтересована в нашем техническом штабе, в Дориве и Сабалете – молодых специалистах, горящих желанием себя проявить. В Албании много говорят на итальянском. Я понял, что с итальянским и английским проблем в работе не будет. Албанцы любят технический футбол, игрокам по душе финты и трюки. Мы южноамериканцы, но у нас много европейского. Пабло 10 лет играл в АПЛ, я тоже немного играл в Англии, провел много времени в Испании, работал с Роберто Манчини в Италии, Дорива играл в Италии и Португалии. У нас очень мультикультурный тренерский штаб. Мы с Доривой и Пабло в своей жизни очень много боролись. Мы многое сделали, чтобы достичь того, что нам удалось в нашей карьере. Игроки осознают это. Понимание имеет огромное значение. …мы ведем себя скромно – в том смысле, что понимаем: мы уже перестали играть в футбол. Игроки – главные герои матча, ведь именно они находятся на поле. Однако есть то, что мы можем передать им, а именно менталитет: "Ребята, надо хорошо тренироваться, серьезно. Мы не можем проигрывать на тренировке". Нужно вбить это в головы игрокам, и они потом скажут: "Мы приходим на тренировку не для того, чтобы тренироваться, мы приходим, чтобы побеждать", - дает наставления Сильвиньо.

Менталитет победителя – вот что в основе его идей.

Крутые в прошлом иностранные футболисты с опытом игры за клубы типа Арсенала, Барселоны и Ман Сити – в нетоповой сборной. Чаще всего это рассматривается как просто вариант заработать денежные средства. Тем более, никаких успехов у Сильвиньо на тренерском мостике до этого не было ни в Лионе, ни в Коринтиансе. Но тут он решил полностью проникнуться работой и переехал в Албанию жить, чтобы быть в контексте местного футбола, культуры, ценностей, лучше понимать людей.

"Я родился в Сан-Паулу, и жил там в 80-х и 90-х. Играл в футбол на улице. Было нелегко, такая игра требовала значительных физических усилий. Главное, что общего в Тиране и Сан-Паулу — люди. Мы между собой привыкли обниматься с людьми, у нас очень теплые отношения. Люди говорят: "Присядь, поешь со мной. Двери в мой дом для тебя всегда открыты". Это свойственно обеим странам", — говорил однажды Сильвиньо. Он видит параллели в Албании с родными местами.

Также он начал учить язык, и с помощью бывшего игрока Кривбасса Эрвина Булку организует предматчевые установки в том числе на албанском. Это при том, что абсолютное большинство футболистов знают английский и итальянский, поскольку, например, 18 из 26 футболистов в заявке на прошлый Евро родились за пределами Албании. И даже если вычислить людей из Косово – все равно получится добротная часть футболистов из Греции, Северной Македонии, Швейцарии, Германии. Всех их отыскать и перехватить как у местных сборных, так и у Косово (часто это борьба за сердце человека) – тоже незаурядная задача местного футбольного руководства. Тем более что ровно половина из 26-ти еще и играли за другие команды на молодежном уровне.

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Албанцы вышли на Евро-2024 с первого места, набрав 15 очков в группе с Чехией, Польшей, Молдовой и Сан-Марино. Да, грандов нет, но сразу две команды точно со стартовых позиций были мощнее нашего соперника. А "орлы" еще и умудрились пропустить всего 4 раза, забив при этом 12.

На Евро с этим было труднее. Там балканцы пропустили 5 за три игры по сравнению с теми 4 за 8. Но их футбол как против Италии, так и против Хорватии заслуживает больших аплодисментов.

Прочная оборона – ключ к успеху команды Сильвиньо. И здесь нельзя не упомянуть отсутствие из-за травмы на матч с Украиной Берата Джимсити из Аталанты. Да и Эльсеид Хюсай из Лацио так и не смог за все лето пристроиться где-нибудь, хоть римляне и были готовы отпускать его бесплатно, поэтому второй в истории игрок по количеству матчей за сборную Албании хоть и в распоряжении бразильца, но будучи вне заявки на чемпионат и Лигу Европы в клубе.

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А в атаке, кстати, в роли игрока ротации можно увидеть Тауляна Сефери, перебравшегося из полтавской Ворсклы в турецкий Бодрумспор, новичка местной элиты. Хотя в ролях первых скрипок – другие исполнители.

Сильвиньо не просто так стал чуть ли не национальным героем Албании. В этой стране очень большие запросы для такого статуса. Выход на континентальное первенство – это одна, другая сторона медали – его искреннее желание стать своим. Он это продемонстрировал.

И еще: не знаю, как в Чехии, а вот на поле албанцев нашу сборную ждет в хорошем смысле адский прием. Но это будет аж 19 ноября.

Глеб СКРИПЧЕНКО, для Чемпиона