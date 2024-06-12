Всей команде выпишут повестки: клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за мобилизации

Дружба (Мировка) решила сняться с Первой лиги-2024/25 из-за неопределенности, царящей в украинском футболе в связи с мобилизацией.

Об этом директор клуба Игорь Дегтяренко заявил в комментарии Tribuna.com.

" Закон о мобилизации. С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ , к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться.

Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война", - сказал Дегтяренко.