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Всей команде выпишут повестки: клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за мобилизации

Игорь Чернявский — 12 июня, 12:50
Всей команде выпишут повестки: клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за мобилизации

Дружба (Мировка) решила сняться с Первой лиги-2024/25 из-за неопределенности, царящей в украинском футболе в связи с мобилизацией.

Об этом директор клуба Игорь Дегтяренко заявил в комментарии Tribuna.com.

" Закон о мобилизации. С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ , к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться.

Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война", - сказал Дегтяренко.

Ранее мы сообщали об истории 25-летнего игрока Хуста Николая Сираша, которого забрали в ТЦК прямо с вокзала. Впоследствии клуб обратился к Андрею Шевченко с просьбой о помощи. В УАФ отреагировали на задержание игрока и сообщили, что не могут влиять процесс мобилизации.

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