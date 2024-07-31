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Клопп: На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру

Ігор Чернявський — 31 июля, 18:35
Клопп: На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру

Немецкий тренер Юрген Клопп пока не собирается возвращаться в футбол.

Об этом он рассказал в интервью Sky Sports.

"На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру. Я ушел не из своей прихоти, это было общее решение. Я ищу тишины и покоя. Пора отойти в сторону и оставить все позади. Буду ли я тренировать снова? Сейчас я бы исключил это. Посмотрим, как будет через несколько месяцев", - сказал Клопп.

Напомним, по завершении прошлого сезона Юрген покинул Ливерпуль после 9 лет в клубе. В Германии он работал с Майнцом и Боруссией Дортмунд.

Недавно Клоппа пытались пригласить на должность главного тренера сборной США, но он ожидаемо отверг предложение.

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