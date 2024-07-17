Кейн — Саутгейту: Вы были одним из величайших тренеров Англии

Форвард сборной Англии Гарри Кейн назвал Гарета Саутгейта одним из величайших в истории команды.

Нападающий прокомментировал отставку тренера в соцсетях.

"Бос. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в нашу команду .

Было так много ярких моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые останутся в памяти навсегда! Удачи вам в вашем следующем разделе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс", - написал Кейн.