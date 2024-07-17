Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Кейн — Саутгейту: Вы были одним из величайших тренеров Англии

Владислав Уткін — 17 июля, 09:45
Кейн — Саутгейту: Вы были одним из величайших тренеров Англии

Форвард сборной Англии Гарри Кейн назвал Гарета Саутгейта одним из величайших в истории команды.

Нападающий прокомментировал отставку тренера в соцсетях.

"Бос. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в нашу команду .

Было так много ярких моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые останутся в памяти навсегда! Удачи вам в вашем следующем разделе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс", - написал Кейн.

Саутгейт тренировал сборную Англии около 8 лет. Под его руководством "Три льва" дважды выходили в финал чемпионатов Европы - это больше, чем все предыдущие тренеры Англии вместе взятые. До прихода Гарета был только победный финал домашнего ЧМ-1966.

Недавно стали известны имена первых 4 претендентов на должность наставника сборной Англии.

збірна Англії з футболу Гарет Саутгейт Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

Эта рана будет болеть долго: Кейн в отчаянии от поражения в финале Евро-2024
Ямал, Руис, Кейн, Пикфорд. Ключевые противостояния финала Евро-2024
Кейн: Трудно стереть из памяти поражение в финале
Лунин попал в список разочарований на Евро-2024
Кейн: Мы не можем допустить поражение, как на Евро-2020

Последние новости