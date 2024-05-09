Касильяс: Лунин должен играть в финале Лиги чемпионов

Легендарный голкипер Реала Икер Касильяс считает, что украинец Андрей Лунин должен защищать ворота мадридцев в финале Лиги чемпионов-2023/24.

Цитирует слова испанца издание La Voz de Galicia.

«Реал» имеет победную ДНК, заставляющую всегда играть до конца. У этой команды невероятная связь с Лигой чемпионов.

Лунин всем уже доказал, что он отличный вратарь, который может выручить в любой момент. Не от меня это зависит, но Андрей должен играть в финале Лиги чемпионов.

Куртуа только что восстановился от травмы, и это правда, что на днях он играл очень хорошо, но он еще не вошел в соревновательный ритм. Тибо уже всем показал свой уровень и я уверен, что когда он наберет форму, то будет играть так же, как и раньше», – сказал Касильяс.

Напомним, украинский голкипер помог Реалу победить Баварию и выйти в финал Лиги чемпионов. Уроженец Червонограда совершил несколько зрелищных сэйвов, без которых камбек на последних минутах был бы невозможен.

Финал ЛЧ против Боруссии Дортмунд состоится 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее мы сообщили, что Лунин подписал контракт со всемирно известным брендом.



