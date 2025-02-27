Карпаты прекратили сотрудничество со скандальным менеджером, который не вернулся в Украину

Карпаты прекратили сотрудничество с 25-летним заместителем генерального директора клуба Олегом Авдышем.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, о чем накануне стало известно"Трибуне".

"Делегация Карпат находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все работники футбольного клуба вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", – ответили в клубе в письме, подписанном генеральным директором Карпат Андреем Русолом.

Чемпион пытался взять комментарий у Олега Авдыша по этой ситуации, однако ответа пока не получил.

После этого руководство клуба решило расторгнуть трудовое соглашение со специалистом, который работал во львовском клубе с октября 2024 года. До работы в Карпатах он занимался спортивным консалтингом.

Накануне львовяне уступили киевскому Динамо в поединке 18 тура УПЛ. Следующий матч "львов" состоится 28 февраля против ЛНЗ. Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины с 24 очками в активе.

Ранее сообщалось, что Карпаты отправят вингера в аренду в бразильский клуб.