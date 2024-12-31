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Карпаты с нового сезона объединятся с Рухом в одну команду

Олексій Мурзак — 31 декабря 2024, 17:24
Карпаты с нового сезона объединятся с Рухом в одну команду

Два клуба Украинской Премьер-лиги Рух и Карпаты объединятся в один.

Обе львовских команды уже подтвердили эту информацию.

Пока известно, что Рух доиграет сезон в УПЛ-2024/25 без особых задач. Также некоторые лидеры Руха могут усилить Карпаты уже во второй части первенства. В то же время, Рух полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.

Карпаты в официальном заявлении сообщили, что объединение с Рухом состоится для развития своего клуба

"Рух, начиная с сезона 2025/2026, в дальнейшем сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной академии, а также начальной адаптации к взрослому футболу для дальнейшего их привлечения в команду Карпаты", – говорится в заявлении "львов".

Вторая часть розыгрыша УПЛ 2024/25 стартует в конце февраля, а первый официальный матч в 2025 году Карпаты проведут на выезде против Динамо. Первую часть сезона клуб завершил на 6-й строчке, имея в активе 24 балла. В то же время Рух ушел на зимнюю паузу 7-м (23 очка).

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