Карпаты подтвердили уход Маркевича

Карпаты расторгли контракт с главным тренером Мироном Маркевичем.

Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Соглашение расторгли по взаимному согласию сторон.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Маркевич покинул клуб из-за недостаточной комплектации первой команды и приезда нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду U-19. Именно экстренера Ингульца могут назначить новым главным тренером "львов".

Маркевич возглавлял Карпаты с лета прошлого года. В сезоне-2023/24 он занял со львовским клубом второе место в Первой лиге и вывел команду в УПЛ. Под руководством тренера Карпаты одержали 20 побед в 28 матчах, пять раз сыграли вничью и трижды уступили.