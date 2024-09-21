Карпаты с шедевром Сакива одолели Черноморец в 7 туре УПЛ

Одесский Черноморец на выезде уступил львовским Карпатам в 7 туре чемпионата Украины.

Поединок завершился со счётом 1:0.

Карпаты открыли счет в начале второй половины игры. Тарас Сакив нанес точный удар со штрафного в центральной зоне. 26-летний защитник метко закрутил в правый угол ворот Артура Рудька (0:1).

На 64-й минуте за вторую желтую карточку арбитр удалил защитника гостей Владимира Адамюка.

Для Карпат это 21 победа над Черноморцем в 68 матчах. Сейчас в активе львовян 8 очков и 9 место в турнирной таблице чемпионата. У одесситов 6 баллов и 12-я позиция.

Чемпионат Украины – УПЛ

7 тур, 21 сентября

Черноморец – Карпаты 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 52 Сакив

Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Кисиль, Удод, Лацабидзе (Сигеев, 63), Белошевский, Габелок (Пшеничнюк, 75), Кайо Гомес (Жоао Нето, 63), Петряк (Янаков, 62), Хобленко (Попов)

Карпаты: Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Очеретько (Жан Педрозу, 66), Чачуа (Клименко, 77), Бруниньо (Шах, 59), Стенио (Подлепенец, 66), Игорь Невес (Усти)

Предупреждения: Удод, 18, Петряк, 34, Сигеев, 70, Пшеничнюк, 84 – Адамюк, 53, 64, Кемкин, 89.

Удаление: Адамюк, 64.

Карпаты следующий матч сыграют 28 сентября против Полесья, Черноморец в этот же день встретится с ЛНС.

Напомним, на неделе состоялся перенесенный матч 4 тура между Динамо и Ворсклой. "Бело-синие" одержали победу и вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.