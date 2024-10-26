Карпаты одержали вторую победу подряд в УПЛ, обыграв Оболонь

Последним матчем игрового дня субботы, 26 октября в УПЛ было противостояние во Львове между Карпатами и столичной Оболонью. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Судьбу матча решил ранний гол: уже на десятой минуте Бруниньо отправил мяч в ворота Александра Рыбки после передачи от Евгения Подлепенца. Для 24-летнего бразильца это первый гол в составе Карпат.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 октября

Карпаты – Оболонь – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 10 Бруниньо

Карпаты: Кинарейкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Клименко (76 Рябов), Бруниньо (76 Шах), Очеретько (62 Чачуа), Костенко (83 Саков), Подлепенец, Устименко (62 Невес)

Оболонь: Рыбка, Сиасюк, Карась, Приймак, Гриша, Мороз (46 Тарануха), Витенчук (67 Слободян), Близниченко (67 Груша), Черненко, Мединский, Суханов (77 Теслюк)

Предупреждения: 8 Клименко, 14 Жан Педросо, 18 Витенчук, 47 Суханов, 70 Чачуа, 86 Рябов

Львовяне благодаря этой победе набрали 15 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь остается предпоследней, 15-й с 5 баллами в активе.

Ранее Кривбасс обыграл ЛНЗ со счетом 3:1.