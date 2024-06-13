Эволюция продаж телевизионных прав на Евро: от миллионов до миллиардов

За 44 года УЕФА увеличила доходы по продаже телеправ почти в 1000 раз (!).

От проведения Евро-2024 УЕФА рассчитывает получить рекордные доходы в размере 2,4 миллиарда евро. Основная часть из них — это права на телевизионные трансляции. 44 года назад на чемпионате Европы-1980 в Италии телеправа стоили 2,2 миллиона долларов. Причем чтобы их продать, УЕФА пришлось вносить изменения в регламент турнира, ведь в предыдущем Евро-1976 принимали участие только 4 команды и состоялись 4 матча (два полуфинала, игра за 3-е место и финал). На Евро-1980 уже было два групповых турнира, матч за 3-е место (между командами, занявшими вторые места в группах) и финал. Всего 14 матчей. Если грубо, то права на телетрансляцию каждого матча в среднем стоили 157 тысяч долларов.

Права на телетрансляцию чемпионата Европы-1984 во Франции "подорожали" до 3,2 миллиона долларов (в среднем 213 тысяч долларов за матч). Количество поединков увеличилось до 15-ти за счет полуфиналов. Матч за 3-е место был упразднен. Но если сравнить с телеправами на чемпионат мира-1982 года в Италии, то там цифра была выше на порядок, и составляла 20 миллионов долларов. Но на мундиале сыграли 52 матча, поэтому в среднем за каждый матч платили 384 тысячи долларов.

На Евро-1988 в Германии формат турнира и стоимость телеправ почти не изменились. Качественный скачок произошел на Евро-1992 в Швеции, который сенсационно выиграла сборная Дании. За пакет телеправ из 15 матчей было уплачено 27,5 млн долларов. А это уже в среднем почти 1,8 миллиона долларов за игру! Львиную долю прибыли обеспечили британские телеканалы.

Евро-1996 в Англии принесло новые рекорды. В финальном турнире был проведен 31 матч, а телеправа реализованы за 71 миллион долларов (в среднем 2,3 миллиона за матч). На Евро-2000 в Бельгии и Нидерландах (31 матч) права уже стоили 96 миллионов долларов, то есть в среднем по 3 миллиона за игру.

Следующий Евро принес новые рекорды. Телеправа на чемпионат Европы-2004 в Португалии, сенсационно выигранный Грецией, принесли организаторам 545 миллионов евро (31 матч), а это уже в среднем 17,5 миллионов за каждый поединок. По слухам, даже руководство УЕФА было удивлено такими финансовыми результатами.

Продажа прав на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии позволила УЕФА обогатиться на 1,3 миллиарда евро. А это уже в среднем 41 миллион евро за матч. А дальше последовал Евро-2012 (31 матч) в Польше и Украине, где цена на телеправа немного "просела". Если, конечно, так можно сказать об 1 миллиарде евро, который УЕФА получила за этот турнир (в среднем по 32,2 миллиона за игру). На Евро-2016 (51 матч) во Франции стоимость телеправ вернулась на отметку 8-летней давности — 1,3 миллиарда евро (в среднем 25,5 миллиона за поединок). На Евро-2020 (51 матч) УЕФА собрало почти 2 миллиарда, что в среднем составило 39 миллионов евро за каждую игру.

Эволюция телеправ на Евро поражает. За 44 года УЕФА увеличила доходы по продаже телеправ почти в 1000 раз (!). И, похоже, на этом останавливаться не собирается.

Максим Розенко, Чемпион