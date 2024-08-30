УПЛ-ТВ объединяет: клубы создали единый телепул

В пятницу, 30 августа, стартует 5-й тур украинской футбольной Премьер-лиги сезона-2024/25. Этот тур можно назвать "историческим", ведь именно с сегодняшнего дня все матчи УПЛ будут транслироваться на одной платформе. Накануне Украинская Премьер-лига сообщила о том, что Динамо Киев и луганская Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ.

Таким образом, теперь все 16 клубов чемпионата входят в телепул. Соответственно, все матчи элитного дивизиона чемпионата Украины можно будет смотреть на УПЛ ТВ.

"Смотрят в будущее вместе"

"Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV – отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины", – сказано в заявлении УПЛ, опубликованном накануне.

Стоит особо отметить, что объединение всех клубов под одной "телевизионной крышей" — явление историческое для отечественного футбола. Ведь такого не было c далеких 1990-х, когда на заре Независимости матчи показывало УТ-1 и дублировали региональные каналы. Да и то, уже ближе к концу 90-х Динамо ушло на каналы холдинга 1+1 Media, а Шахтер обосновался на ТРК Украина. И многие годы клубы-лидеры отечественного футбола не могли прийти к единому решению в вопросах трансляций матчей Премьер-лиги на общей платформе.

Неудачная попытка от "Футболов"

Первым попытку объединить украинский чемпионат в единый пул предпринял телеканал "Футбол", который со временем стал частью каналов "Футбол 1/2/3" в составе Медиа Группы "Украина". Канал, основанный осенью 2008-го года, а уже спустя три года, в октябре 2011 стал официальным транслятором Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) на два сезона, заплатив рекордную для украинского футбола сумму.

Футбол 1/2/3 УПЛ

Десять украинских футбольных клубов, подписавших с УПЛ контракт, тогда разделили призовой фонд в размере семи млн долларов США за первый сезон (2011-2012 гг.). Во втором сезоне (2012-2013 гг.) сумма была увеличена и составила восемь млн. Впрочем, о едином пуле оставалось только мечтать, о чем прямо говорило руководство канала:

"Мы были готовы приобрести пакет из всех 16 клубов, но в силу различных причин не все они передали право на трансляцию УПЛ, – отметил Александр Денисов, директор телеканала "Футбол", – эксклюзивную возможность транслировать игры значительной части этих клубов мы приобрели за очень большие деньги. Соответственно уже с этого сезона десятка клубов пула получит доход. Для нас очень важно сотрудничество с УПЛ, так как украинский футбол приоритет номер один в развитии нашей спортивной группы телеканалов".

В пул вошли Шахтер (Донецк), Металлург (Донецк), Оболонь (Киев), Черноморец (Одесса), Карпаты (Львов), Ворскла (Полтава), Ильичевец (Мариуполь), Заря (Луганск), Александрия (Александрия) и Таврия (Симферополь). Соответственно, не пожелали присоединиться к нему Динамо (Киев), Днепр (Днепр), Волынь (Луцк), Арсенал (Киев), Металлист (Харьков) и Кривбасс (Кривой Рог). Так, основной причиной отказа Динамо и Днепра стало предвзятое освещение выступлений команд со стороны журналистов канала "Футбол" и Александра Денисова в его авторской программе, в частности.

Время шло, менялся состав участников УПЛ, команды выбывали в низший дивизион, другие входили в элиту… Правда, были и команды, которые стабильно выступали в элите, но меняли "пулы". Так, с "Футболов" на "плюсы" перешли Заря, Карпаты и Металлист.

Эксперимент Setanta

Сезон-2021/22 так и не был доигран в украинском футболе после полномасштабного вторжения, а в июле 2022 года прекратили вещание и телеканалы "Футбол 1/2/3". Но уже 23 сентября 2022-го года стартовал новый сезон-2022/23, а чуть ранее, 15 августа, новым транслятором УПЛ была объявлена международная телекомпания Setanta Sports. Контракт изначально был рассчитан на 3 сезона, а сумма контракта составляла $16,2 млн.

Setanta Sports УПЛ

Казалось, что "смутное время" в украинском футболе позади. Заподозрить международную компанию в излишней симпатии к Динамо или Шахтеру было сложно. Но… Уже при голосовании за нового транслятора стало известно, что оно принималось не единогласно, а "большинством голосов". И репутация Setanta Sports, являющегося ведущим спортивным телеканалом в 14 странах Европы и Азии с общим населением 154 млн человек, оказалась "пустышкой" для многих украинских футбольных функционеров, включая руководителей Динамо, Днепра-1, Зари...

И если в официальном релизе тогда отмечалось, что "УПЛ и ее участники рассматривают это, как крайне важный первый шаг в долгосрочной перспективе. Очень важно, что в такие сложные времена, украинские футбольные клубы смогли объединиться и стать в один ряд с футбольными топ-лигами мира, введя принцип единого телепула", на деле все оказалось совсем иначе.

Привычные взгляду болельщика огромные автобусы с аппаратными транслятора (в данном случае – Setanta) не пускали на столичный стадион "Динамо им. Валерия Лобановского" и другие арены клубов из "плюсовского" пула. Между тем, каналы холдинга 1+1 Media продолжали транслировать матчи с участием "своих" команд. При этом, общественность разделилась – часть отмечала, что клубы должны, наконец, объединится, в особенности на фоне общей ситуации в стране. В то же время, президент столичного клуба Игорь Суркис делал акцент на том, что платное ТВ не может показывать футбол во время войны, а матчи Динамо принципиально будут транслироваться только на бесплатных эфирных телеканалах.

В результате, в апреле 2023-го Setanta Sports объявила о выходе из договора с УПЛ, но исполняла свои обязательства до конца сезона-2022/23.

"В сложное для страны время мы продолжаем поддерживать Украину, болельщиков и наших клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии. Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако, в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей. Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины", — говорилось в заявлении компании.

Впрочем, никакого "обсуждения новых условий сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины", в будущем не последовало. Международный канал и его офис в Украине остался без украинского футбола.

Монополия от MEGOGO

С началом следующего сезона-2023/24 Setanta Sports в качестве транслятора матчей УПЛ сменил медиасервис MEGOGO. При этом, платформа, фактически, стала монополистом в области спортивного телевидения в Украине. Помимо собственных трансляций топ-футбола (еврокубки, чемпионаты Италии, Испании, Франции, матчи национальных сборных) бокса и других единоборств, платформа ретранслирует каналы Setanta Sports (АПЛ и Бундеслига, Формула-1, UFC, теннис, НХЛ, НБА) каналы Eurosport, XSport, Sport 1 – Sport 4, Суспільне Спорт и другие.

Украинская Премьер-лига стала "вишенкой на торте" в этом списке. Но, как и Setanta Sports, новый обладатель прав на трансляции матчей УПЛ не смог добиться единого пула. Правда, с одним существенным примечанием. Каналы группы 1+1 Media, в любом случае, ретранслировались MEGOGO и искать альтернативные источники болельщикам не было нужды.

Впрочем, этот период продлился всего полгода, осеннюю часть сезона. И уже в начале 2024 пошли слухи о том, что УПЛ все же создает собственный телеканал.

УПЛ-ТВ, объединившая всех

УПЛ-ТБ УПЛ

23 февраля 2024 года, Украинская Премьер-Лига запустила новый спортивный канал — UPL TV. Любопытно, что изначально было заявлено, что дистрибуцией канала будет заниматься 1+1 media distribution. Вместе с тем, ни киевское Динамо, ни другие команды "плюсовского" пула не спешили переходить в общий пул. Скорее пул нужен был Шахтеру и другим командам, потерявшим вещательную площадку в лице "Футбол 1/2/3". Команды из бывшего пула "футболов" составлял основу и пула Setanta Sport, и пришедшего ему на смену пула MEGOGO. Остальные же команды "держали оборону" и в сезоне-2023/24, и в начале сезона-2024/25.

Самое интересное, что и сейчас, когда Динамо и Заря последними вошли в пул, сделав его единым, киевляне сделали важную оговорку в специальном заявлении клуба.

"Сообщаем, что отныне домашние матчи Динамо в рамках отечественной Премьер-лиги можно смотреть не только на канале "Динамо Киев" в ҮоuTube и телеканале "2+2", но и на канале UPL TV. Наш клуб присоединился к единому телепулу, и теперь болельщики "бело-синих" смогут смотреть матчи своей любимой команды на удобной для себя платформе", — отмечается в сообщении на официальном сайте столичного клуба.

То бишь, домашние матчи Динамо можно продолжать смотреть на "плюсах", а руководство канала Лиги ничего против не имеет.

Среди контента телеканала UPL TV, разумеется, не только прямые трансляции матчей Украинской Премьер-Лиги, но и уникальные программы канала, и архивные игры чемпионатов Украины по футболу прошлых лет. Заявлено также постепенно расширение библиотеки канала и наполнение новыми продуктами и прямыми эфирами.

Но, главное, что команды УПЛ все же объединились в единый телепул. А у болельщиков, наконец, появилась единая платформа, где можно смотреть все матчи отечественного чемпионата.