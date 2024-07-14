Продолжится ли доминирование Аргентины как силы планетарного масштаба? 5 интриг финала Кубка Америки-2024

Копа Америка-2024 быстро приближается к развязке. В финале состязания сыграют сборные Аргентины и Колумбии, а матч обещает быть максимально напряженным.

На что следует обратить внимание перед поединком за право называться лучшей сборной Нового Света? Рассказываем и анализируем прямо сейчас.

Сможет ли Лоренсо решить проблему кадровой утраты в защите?

Колумбийцы могут похвастаться приличной защитой. С начала турнира "кофейные" пропустили всего дважды. И такое положение дел стало возможным благодаря как мастерству, так и сыгранности линии обороны. И в финале этот фактор в пользу Колумбии уже не сыграет.

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На решающий матч наставник команды Нестор Лоренсо не сможет задействовать только одного футболиста, но такой кадровый пробел для номинальных гостей будет чрезвычайно чувствительным. Дело в том, что не сыграет бек английского Кристал Пелес Даниэль Муньос. Последний получил два предупреждения только за первую половину полуфинального противостояния с Уругваем. Муньос был основным правым защитником "кофейных", а вероятная замена на 32-летнего Сантьяго Ариаса (представителя бразильской Байи) надежности и сыгранности защите колумбийцев точно не придаст.

Когда одна из сторон не умеет противостоять другой: что придумают для прощания с серией неудач "кофейные"?

Эта сборная Колумбии имеет все шансы стать лучшей в истории. Коллектив Лоренсо выглядит не просто симпатично, но и приучил к большим победам при весьма привлекательном футболе в собственном исполнении. Однако есть один фактор, который напрямую возможностей нынешней Колумбии не затрагивает и отнюдь не перечеркивает, однако более чем прозрачно на возможную неудачу "кофейных" намекает.

Речь об историческом неумении Колумбии добиваться побед в матчах с Аргентиной. На первый взгляд, "кафетерос" в историческом разрезе с Аргентиной выглядят относительно неплохо. Из 40 матчей, проведенных между командами, за "альбиселесте" остались ровно половина, 9 раз выигрывали колумбийцы, а еще в 11 случаях фиксировалась ничья. Однако в последних встречах команд тенденция существенно изменилась. Колумбия выиграла лишь один из 12 матчей, что говорит о явном "неудобстве" такого соперника для земляков Ивана Кордобы.

Замкнется ли круг: Колумбия может закончить там, где и начала

Серия коллектива Лоренсо без поражений составляет уже 28 матчей, и в 22 из них Колумбия одерживала верх. На Кубке Америки-2024 "кофейные" одержали 4 победы в 5 играх, а не проиграть им смогла только Бразилия.

Вместе с тем, болельщиков Колумбии не может не настораживать один факт. Последней командой, нанесшей поражение Луису Диасу и компании была… Аргентина. Матч, датированный еще 1 февраля 2022, пришелся на квалификацию ЧМ в Катаре, и тогда принес "альбиселесте" минимальный успех (1:0). Следует отметить, что после этого пути коллективов не пересекались — встреча в квалификации в финальную часть ЧМ-2026 намечена на сентябрь.

Фактор Хамеса: каким будет решающий матч в исполнении божественного плеймейкера?

Сборная Аргентины традиционно являет собой сплав больших и несколько "меньших" по влиянию на футбол звезд. Однако в составе Колумбии есть футболист, который в сравнении почти с любым оппонентом из состава "альбиселесте" проводит сказочный турнир.

Экс-хавбек мадридского Реала Хамес Родригес — фигура неоднозначная. Многие болельщики и журналисты успели записать Хамеса в "сбитые летчики", но на этом КА Хамес выглядит фантастически. В 5 играх на турнире Родригес забил 1 мяч и отдал 6 ассистов. Последний показатель — не просто крутая цифра, но и абсолютный рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш соревнования лучших сборных Америки.

Новый цикл диктата или намек на прощание со статусом лучшего среди лучших?

Сборная Аргентины не устает одерживать новые и новые победы. Показатель превосходства "альбиселесте" над оппонентами в разрезе мирового владычества становится все более впечатляющим. Команда тренера Лионеля Скалони уступила по итогам всего 2 из предыдущих 61 матчей (речь и о контрольных встречах). Земляки Диего Марадоны выиграли все без исключения титулы, которые только могли, и теперь могут снова стать победителем Копа Америки.

Следует отметить, что аргентинцы 15 раз выигрывали золотые медали КА, а 14 раз были серебряным призером. Игра против Колумбии обещает либо стать для действующего чемпиона мира новым пройденным рубиконом, либо напомнит времена предыдущих жестких неудач, которые Месси и компании пришлось пройти на пути к новой золотой эре в истории "бело-голубых".