Игру зрелищной сделали фанаты: каким был финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо

Будем откровенны, финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером выдался крайне скучным в футбольном плане. Если не считать серию пенальти, то и ярких моментов почти не было. Обычная ничейная игра. Хорошо хоть не совсем нулевая, что тоже не удивило бы.

Но...

Я был на этом матче, и я оставил на небольшом стадионе в Житомире все свои эмоции. Задумываясь над причинами, невольно вспоминаю сам поединок. Что же в нем было такого, что смогло настолько зацепить?

Атмосфера.

Этот небольшой уютный стадион, который вряд ли принимал бы финал в мирные времена, был битком забит болельщиками. Чтобы просто зайти, пришлось ждать минут 20. А о том, чтобы дойти до своего места, вообще молчу. И это странно, потому что за несколько часов до стартового свистка не было ни одного намека на Классичное в финале Кубка. Только одинокие фанаты с символикой клуба, разбросанные по улицам.

Но вот передо мной аншлаг. Украина соскучилась по этому, и я тоже. Знаете, команды не всегда могут выдать зрелищный матч, но фанаты могут сделать любую игру зрелищной.

Чемпион

Ультрас Динамо – критика Суркиса

Первый тайм я провел на секторе ультрас Динамо. И как же они заряжали. Все 45 минут безостановочной поддержки любимого клуба, несмотря на все происходящее на поле. С противоположной стороны стадиона – ультрас Шахтера. И было заметно, как киевские болельщики доминируют на своем, фанатском поле.

Собственно, эта доминация только возросла после гола Андрея Ярмоленко. За минуту до этого посмотрел на время и сказал другу: "42 минута, Ярмоленко обычно в это время забивает". И вот он попадает в сетку ворот, за которыми сижу я и еще десятки фанатов.

Фанаты Динамо празднуют гол Андрея Ярмоленко Евгений Будерацкий

Как же я скучал по файерам... Это была именно та атмосфера, за которую полюбил футбол. Безумная радость и невероятная поддержка.

За первые 45 минут было все: и критика Суркисов: "Суркисы – позор Динамо", "Суркис пи***ас", и поддержка легенд Динамо: "Ярмола", "вечно первый Саша Шовковский", и песенки про Путина, и прославление ВСУ.

Что ж, после перерыва все кардинально изменилось. Конечно, на это повлиял гол Шахтера, но второй тайм выиграли ультрас "горняков". При чем уверенно. Символично, что команды показали ровно такие же результаты: первый тайм за Динамо, второй – за Шахтером.

Ультрас Шахтера – сожжение России и ДНР

Стоит понимать, что ультрас "горняков" перехватил инициативу не со свистком на второй тайм. Они сначала укатывались. Но когда пошли первые стычки между футболистами, когда судья "поплыл", тогда на первый план вышел "оранжево-черный" сектор.

И уже через несколько минут игроки услышали их и восстановили паритет во встрече.

Сравняли счет и фанаты "горняков", также разожгли файеры. А уже вскоре произошел лучший перфоманс финала: фанаты донецкого Шахтера сожгли флаги России и так называемой ДНР.

К тому же ультрас "горняков" сыграл важную роль в итоговом результате, ведь именно на "их" ворота бились пенальти (на ворота, у которых сидели фанаты Шахтера). И именно "их" ворота принесли Шахтеру Кубок.

"Я очень рад видеть много людей на стадионе. Для этого мы и играем в футбол. Это были фантастические эмоции! Невероятно видеть, как наши фаны болеют за нас и гонят вперед. Именно этого нам действительно не хватало. И это был фантастический опыт. Да, то, что мы пробивали пенальти возле собственных болельщиков могло быть преимуществом, но не обязательно – никогда не знаешь. Все дело в качестве, в том, как ты исполняешь пенальти. Но я чувствовал хорошую энергию еще перед тем, как мы пробивали пенальти", – рассказывает тренер Шахтера Марино Пушич.

Агрессивное Динамо, "бело-синий" Житомир

Уже перед овертаймами напротив обоих ультрас выстроились полицейские, и тут стало заметно разницу в настроении болельщиков. Донецкие никак не отреагировали и продолжили поддерживать команду, а вот киевлянам это очень не понравилось.

Были и предъявления со стороны болельщиков, и факи, полицейских посылали, обзывали, а для большего "эффекта" кричали "Мусора со**ть". "Горняки" же, напротив, выкрикивали "Донецк – это Украина" и "Юзовка".

Фанаты Динамо спорят с полицией Чемпион

Разные настроения, разные подходы. Но они всегда отличались. Главное украшение украинского футбола – фанаты. А их, напомню, было почти 6 тысяч! И что интересно, весь стадион поддерживал именно столичного гранда, кроме одного островка, где был ультрас Шахтера.

Особенно это было заметно, когда фанаты прямо возле сектора "горняков" заряжали "ДИ-НА-МО" и получали в ответ недовольный гул от ультрас. А это происходило довольно часто.

Однако защитник Шахтера Валерий Бондарь не согласен: "По моим ощущениям болели за Шахтер. Я слышал, как наши сторонники нас поддерживали. Я очень благодарю и наших ультрас, и тех, кто пришел на стадион, и просто болельщиков. Большая благодарность, что их было много и очень слышно".

И нельзя проигнорировать одну важную проблему. Русские выкрики, с обеих сторон. Да, их стало значительно меньше, да, большинство кричалок теперь на украинском. Но. Неужели до сих пор есть необходимость использовать именно русские выкрики? Зачем это? Вопросы риторические.

***

Заметили, что я почти ничего не сказал о самом поединке? Потому что это не нужно. Если бы я посмотрел такую же игру, только два года назад, то был бы крайне разочарованным. Но в этот вечер я наслаждался.

Потому что болельщики...

Искренне надеюсь, что такая атмосфера будет царить не только на финале Кубка Украины, не только в украинском Классическом и не только в Житомире. Но для этого нужно работать с фанатами, привлекать их, поддерживать их.

Для этого нужно пересмотреть правила допуска фанатов. Ибо почему на концерт Клавдии Петровны во Дворце спорта можно пустить 16 тысяч человек, а на матч УПЛ – нет? Верните болельщиков на стадионы, и тогда УПЛ вернется на уровень сезона-2013/14. По крайней мере по эмоциям...

Ответственный редактор – Евгений Будерацкий