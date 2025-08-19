Уже в четверг Динамо Киев сыграет в Лиге Европы против Маккаби Тель-Авив, который по географическому признаку должен был бы выступать в азиатских кубках.

Более того, были времена, когда он там и играл – добывал трофеи, пока израильская сборная отбиралась на Мундиаль.

Чемпион рассказывает печальную историю футбола Земли Обетованной, оказавшегося в заложниках у политиков.

***

В это сейчас сложно поверить, но Маккаби Тель-Авив – двукратный чемпион континента.

Они выигрывали самый престижный клубный турнир в 1969 и 1971 годах.

Не европейский, конечно.

Азиатский.

То же, что произошло дальше, до сих пор остается пятном на репутации футбола и напоминанием, что никаких границ он не размывает и никого не мирит – все это просто популярная на Западе пропаганда.

Усаживайтесь поудобнее, если вы не слышали этой истории раньше.

***

Итак, в ее начале был Эрец-Исраэль или же Палестина, которую населяли евреи и арабы, а управляли ею британцы.

Еще в 1930-х здесь организовали первую футбольную сборную, которая якобы должна была представлять оба народа, однако на деле они уже так друг друга ненавидели, что о совместной команде и речи не шло.

Потому-то играли одни евреи – и не слишком хорошо.

Here is the Palestinian National Football team facing Australia in 1939. This PROVES PALESTINE existed.



The problem: They had the Star of David on their uniforms and were Jewish players because at this time, "Palestine" referred to what is now Israel - the Jewish nation. pic.twitter.com/XR2XonuUp6 — Ridvan Aydemir | Apostate Prophet 🎗 (@ApostateProphet) November 16, 2024

В отборе к ЧМ-1934 их переиграл британский Египет (7:1, 4:1), а дорогу на ЧМ-1938 закрыла Греция (3:1, 1:0).

Заметили прогресс за 4 года? Это потому, что поток евреев из Европы усиливался.

Адольф Гитлер уже возглавил Германию – а значит, наступило время гетто, желтых звезд на одежде и костров из книг.

Евреи бежали в Палестину, часто бросая имущество, состояние – абсолютно все.

А уже потом, когда нацистов наконец разбили, на Землю Обетованную отправились еще и те, кто пережил Холокост – и их было даже больше.

Арабы от этого зверели.

Они не согласились с решением ООН о разделении Палестины на еврейское и арабское государства, и на следующий же день после провозглашения Израилем независимости 14 мая 1948-го армии сразу пяти государств напали, чтобы с ним покончить – это были Египет, Сирия, Ирак, Ливан и Иордания.

"В мире 40 млн арабов и 400 тысяч евреев. Миллионы победят тысячи. Мы должны быть на той стороне, где нефть", – так говорил президенту США Гарри Трумэну его министр обороны Джеймс Форрестол.

Ничего он не понимал ни в Ближнем Востоке, ни в прогнозах.

That ai slop is still better than your unverified source that you had to use way back machine for.



The Israel border of 1948 in the British mandate is significantly bigger than current day Israel. pic.twitter.com/MrBMd32LTs — Mty (@BumbleBiiTuna) July 15, 2025

Меньше чем за год Израиль разгромил всех, вышел к Красному морю, и уже палестинские арабы бежали из своих домов. Они до сих пор называют те события "Аль-Накба" ("Катастрофа").

Тем временем Израиль утвердился, добился признания мировых держав, а в 1956-м стал одним из соучредителей Азиатской конфедерации футбола (АФК).

***

Более того – одним из грандов!

Уже на Кубке Азии-1956 Израиль добыл серебро, уступив Южной Корее.

Но вот нюанс – кроме них на турнире играли только Южный Вьетнам и Гонконг. Больше никто не приехал.

Арабские государства бойкотировали все соревнования, в которых принимал участие Израиль; к ним присоединились коммунисты из Китая и КНДР. В отборе к ЧМ-1958 против Израиля последовательно не вышли Турция, Судан, Египет и Индонезия! ФИФА пришлось экстренно устроить матчи с Уэльсом, чтобы сохранить лицо.

Это все немного забавно, поскольку Израиль словно не замечал потуг соседей.

Евреи стабильно прибавляли, учились и к домашнему Кубку Азии-1964 подготовили свою лучшую сборную – и неважно, что приехать согласились только Индия, Южная Корея и Гонконг.

"Мы много слышали о футболе, но не имели настоящей связи с ним. Мы слышали его разве что по радио. Мы знали, что есть дела поважнее, чем играть. Это не было профессией", - говорит вожак той команды Мордехай Шпиглер, родившийся на Урале.

"Тяжелое было время. Семья жила в одной комнатке – родители и четверо братьев", – вторил ему потомок сионистов из Польши Гидеон Тиш.

"За победы нам платили подарками. Например, ужином в ресторане", – смеялся беженец из Болгарии Моше Леон.

Их фланг выжигал Йохай Ахерони, родом из Йемена, а тренировал Йосеф Меримович, который родился и вырос на Кипре – вот какая это была команда.

И когда она наконец победила корейцев 2:1 на глазах у 50,000 болельщиков, подняв над головой Кубок, для арабского мира это был удар сокрушительной силы – первый из многих.

***

Вы, наверное, слышали о Шестидневной войне – в 1967-м Израиль ударил по всем соседям сразу, захватив сектор Газа, Западный берег Иордана, Голанские высоты и даже Синайский полуостров.

Параллельно тель-авивские Хапоэль и Маккаби покорили себе азиатский клубный чемпионат. В 1967-71 годах они выиграли 3 из 4 розыгрышей.

Арабы и дальше бойкотировали игры против евреев; в 1971-м иракский Аль-Шорта даже с финала снялся, но получил только техническое поражение 0:2.

Реальный же уровень израильтян показал чемпионат мира-1970, где они уступили Уругваю (0:2), но удержали две ничьи со Швецией (1:1) и Италией (0:0).

Представьте, команда Сандро Маццолы и Луиджи Ривы не смогла забить сборной Мордехая Шпиглера! До сих пор это пик израильского футбола.

А уже через 4 года, в которые уместилась еще одна выигранная евреями кровопролитная Война Судного дня, Шпиглер был комментатором на Азиатских играх в Тегеране.

Сейчас такое сложно поверить, но шах Реза Пехлеви дружил с США – стало быть, и с его союзниками тоже. Израильтян хорошо приняли власти, организовали встречу с еврейской диаспорой Тегерана.

А вот улица уже понемногу кипела, будто намекая на скорую революцию.

"Азарт вокруг спорта утихнет, а большая инфляция остается проблемой иранцев. Правительство угрожает поставщикам школьных принадлежностей, но газеты предполагают, что уже поздно контролировать цены, школы откроют через неделю", – рапортовала New York Times с места событий.

Между тем лидер сборной Израиля Шийе Фейгенбаум вспоминал намного более угрожающие вещи:

"Иранские евреи гостеприимно нас приняли, давали подарки, но перед финалом предупредили, что не смогут прийти на игру. Кто-то пометил их дома.

Всю дорогу к стадиону в нас бросали зарезанных кур и кучу других предметов. Нашу безопасность охраняли солдаты-командос. Уже на стадионе они раздали каждому зрителю по свистку, а их там было 120 тысяч. В какой-то момент я почувствовал, как у меня подкосились ноги. Это было действительно страшно".

Шпиглер и Яир Штерн в ложе комментаторов аж побледнели, когда толпа во время игры начала скандировать "Смерть Голде Меир!"

Это уже был не спорт – они реально рисковали жизнью. И поскольку голы Ирану категорически не давались, то пришлось Ицхаку Шуму все делать за соперника. Его автогол свои встретили объятиями, будто он забил в чужие.

"Мы проиграли матч, но спасли себе жизнь", – резюмировал тренер Давид Швейцер.

***

Дальше так продолжаться не могло, иначе однажды резня бы точно произошла.

Уже на следующем конгрессе АФК Кувейт предложил исключить Израиль – и несмотря на огромный резонанс, решение приняли простым большинством голосов. "За" тогда проголосовали Саудовская Аравия, Сирия, КНДР, Китай, Пакистан, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Бруней, Ирак, Ливан, Непал и Афганистан.

Так вот Израиль и стал по-футбольному бездомным.

Le plaisir de croiser et d’échanger avec un grand monsieur du football passé par le @PSG_inside : Mordechaï #Spiegler ❤️💙 pic.twitter.com/l4bxTqLYKb — Michel Kollar (@michelkollar) December 27, 2023

Блуждание – не новая история для народа Моисея, и все же тот конгресс сильно прибил их развитие. Если в 70-х Шпиглер был звездой ПСЖ с 10 голами в 13 матчах, а доигрывал в Нью-Йорк Космос с Пеле, то в следующем поколении никого хоть немного похожего не было.

Отбор к ЧМ-1978 Израиль провел в восточной азиатской группе, где снова уступил Корее.

Перед ЧМ-1982 евреев разово приютил УЕФА; потом они дважды играли отборы в Океании. Параллельно израильские клубы годами не выходили вообще никуда – вплоть до 1991-го, когда распался СССР, и они смогли уже спокойно выступать в Европе.

Окончательно УЕФА принял Израиль в 1994-м – вскоре после того, как Ронни Розенталь шокировал Францию в отборе на Мундиаль.

С одной стороны, вроде и логично – евреи не были чужими европейскому футболу. К примеру, Арпад Вейс был тренером Интера и гениальным теоретиком 30-х, прежде чем погиб в Освенциме, а Арно Эрбштейн, выживший в будапештском гетто, собрал Гранде Торино, с которым и погиб на холмах Суперги в 1949-м.

С другой – как-то не по себе, когда АФК, празднуя годовщину организации в 2015-ом, просто вырезала Израиль из числа победителей Кубка, будто и не было такого.

Но ведь он был!

Несмотря на все бойкоты и войны; задолго до Бенаюна, Гранта и Захави – был!

Мордехай Шпиглер до сих пор жив и все помнит, хотя и признается, что никто из той сборной не праздновал 50-ю годовщину главной победы израильского футбола:

"Азиатский футбол больше не наш. Тот момент счастья и славы – его мы заберем с собой навсегда".