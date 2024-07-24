Как придать новой странице выдающегося окраса. 4 интриги матча Олимпиады Ирак — Украина

Олимпийская сборная Украины проведет первый матч на Играх в истории. Соперником команды Руслана Ротаня будет сборная Ирака, а матч начнется 24 июля в 20:00 по киевскому времени.

С чем подходят "сине-желтые" к важному противостоянию? Что особенно важно перед первым матчем на турнире? Об этом и другом говорим прямо сейчас.

Сможет ли Ротань преодолеть сложные отношения с историей?

Сборная Украины получает новый шанс громко заявить о себе уже с первого матча на совершенно новом для себя соревновании. Все предыдущие попытки покорить успех в премьерных матчах заканчивались неудачами. Исключением была игра со сборной Швеции на Евро-2012, однако следует учитывать, что игра со скандинавами, как и весь турнир, для "сине-желтых" была домашняя.

И в поединке с Испанией на первенстве мира в 2006-м, и в остальных первых матчах на чемпионатах континента Украине неизменно требовалось драгоценное время на "раскачку", а игра с Румынией на Евро-2024 вообще стала максимально негативным примером привычки "запрягать" невыносимо долго. В случае олимпийской сборной подобное промедление так же обойдется слишком дорого.

Лидер на фоне партнеров: даст ли Хлань качество и на Олимпийских играх?

В последние полтора года полузащитник польской Лехии Максим Хлань пережил непростой период в карьере. Но, наконец, оказался в том чемпионате и клубе, с которыми ему удается раскрывать свой потенциал как можно лучше. На это указывают и матчи в составе сборной Украины.

Хлань — абсолютный лидер по показателям результативности в подготовительных играх перед стартом турнира. В 5 матчах у Максима 3+2 по системе "гол+пасс". И это при том, что на позиции вингера в этой команде безумная конкуренция. Однако товарищеские матчи и игры на большом турнире — две большие разницы. И теперь Хланю еще предстоит доказать, что восхищение его действиями в последние месяцы — вовсе не безосновательные авансы.

В каком состоянии капитан: каким будет ответ критикам от Сикана?

Даниил Сикан среди партнеров по сборной Украины выделяется. Это тот футболист, у которого хороший опыт игры в еврокубках, и вообще из штанишек "молодого и перспективного" он уже вырос. Неудивительно, что из-за авторитета и приобретенного в матчах за Шахтер ощутимого бэкграунда Даниила является "официальным" лидером этой команды. Однако в июньских контрольных играх Сикан не впечатлил.

На счету Данила 1 гол и 2 ассиста, а главное — постоянно не покидало ощущение недосказанности в его действиях. Сикан словно чувствовал себя не в своей тарелке и не мог сделать на поле больше, несмотря на большое желание. Учитывая, что на острие атаки Даниил выглядит игроком чуть ли не безальтернативным, быстрое реанимирование потенциального локомотива успехов команды на ОИ — для Ротаня в числе приоритетных.

Что противопоставят украинцы главной ударной силе соперника?

Али Ясим — футболист, которого мы отмечали в материале о соперниках "сине-желтых" во Франции еще накануне. Учитывая не самый впечатляющий ресурс, наставник Ирака вряд ли будет придумывать велосипед и сыграет с позиции использования того потенциала, который его команда раскрыла еще в предыдущих матчах. Большую долю возможностей команды составляет талант именно Ясима.

Другое дело — как противостоять 20-летнему хавбеку? Как и любой технический и ловкий азиатский футболист, Ясим не любит плотную опеку и нервничает, когда его лишают простора. Вместе с тем, он способен использовать даже полусекундную расслабленность соперника, когда тот теряет бдительность. Настроить свою команду на 100%-ную концентрацию — задача №1 Ротаня и его помощников, в которой рецепт успеха и кроется.

Кстати. По мнению бейтингового оператора Favbet, у украинской команды больше шансов на победу.