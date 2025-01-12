Здесь сияет Забарный: большие таланты в обороне, тренер – легенда Бильбао и самый маленький стадион АПЛ

Удобно прогрессировать, когда рядом играют даже большие таланты.

Илья Забарный не имел этого в Динамо, но получил в Борнмуте.

Его напарника Дина Хюйсена Реал впервые пригласил еще 5 лет назад. По крови он голландец. Отец Дина Донни бегал за Аякс, но легендарный сезон-1994/95 провел в аренде, разочаровался и уехал в Испанию делать бизнес. Сын вырос уже там, и свое первое интервью дал 12-летним в Малаге.

"Я хочу сыграть за сборную Нидерландов, потому что за нее не играл папа. Я хочу его превзойти", – Дин говорил искренне, но... на испанском.

Вся его жизнь там, он продукт пиренейской школы, но с голландской антропометрией – чем не мечта скаутов? Бонус – выдающиеся атакующие задатки. В Малаге центрбек Дин был лучшим бомбардиром.

Позже он доказал это в Италии Фрозиноне, а в целом Хюйсен хотя и юный, но уже забивал за Юве и Рому.

Dean Huijsen really just dribbled the ball from the halfway line and then celebrated like CR7 🤯🤯🤯#FrosinoneRoma pic.twitter.com/NeQwpwjaQY — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 19, 2024

Прошлым летом Борнмут выиграл борьбу за Дина у Штутгарта, Вольфсбурга, Монако и Астон Виллы – вот как быстро он развивается. А вот со сборными все запутанно – успел поиграть за Нидерланды U17 и U19, а дальше перешел в Испанию U21. Впереди у парня сложный выбор.

Параллельно на левом фланге обороны Борнмута никогда не останавливается Милош Керкез, один из очевидных плодов футбольной экспансии Виктора Орбана.

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Керкез родился в сербской Воеводине, рос в городке Врбас, слушает сербскую музыку, а его мама готовит ему сербские блюда, однако играет Милош за сборную Венгрии.

Свой стиль он хорошо описывает сам: "Люди обращают внимание на то, как я бегу вперед, но прежде всего я хорошо умею защищаться один в один. Все остальное – бонус, если у меня есть на это силы. Мое главное умение – блокировать вингеров".

Как и Хюйсен, Керкез рано заинтересовал скаутов. Венский Рапид забрал его к себе в 11 лет, а Милан – в 17. Уже в 2022-м он играл за основу АЗ, где выделялся вместе с Тиджани Рейндерсом, которого однажды поразил подкатом... головой:

"Он кричал мне: "Нет!", но другого способа не было. Мне надо было что-то сделать. В итоге по мячу я не попал, а Мусаба ударил мне в спину. Неплохо получилось!"

Милошу всего 21, Дину – 19, Илье – 22. Они из одной генерации, на одной волне.

Если верить СМИ, рубака Керкез на карандаше у Ливерпуля, технарь Хюйсен – снова у Реала, а Забарный, который всех страхует, интересен Ньюкаслу. Они максимально разные стилистически и поэтому дополняют друг друга. Фактически каждый помогает делать карьеру двум другим, и все они вместе пишут историю Борнмута, где еще не видели такой молодой и талантливой защиты.

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Да и тренера, если честно, тоже не видели – ни Забарный, ни Борнмут.

Андони Ираола в Стране Басков большая звезда, чем Эмери или Артета.

Помните эстетический Атлетик Марсело Бьелсы в финале Лиги Европы? Так вот он был его капитаном, 508 матчей за Бильбао.

"Мне повезло играть у Бьелсы. По-моему, у него уникальное понимание игры. Я использую то, что тогда увидел – особенно в работе с мячом", – говорит Ираола, который дружит с Хаби Алонсо, а карьеру заканчивал в Нью-Йорке в компании Вильи, Лэмпарда и Пирло.

Это удивительно, но у Андони нет ни одной слабой работы на посту тренера.

Он начал с АЕК Ларнаки – и вывел киприотов в группу ЛЕ.

Tyler Adams on playing against a team coached by Marcelo Bielsa 🗣️



“I play under a coach now [Bournemouth coach Andoni Iraola] that plays a similar style as Bielsa.”



“He learned from Bielsa at Athletic Bilbao so I’m used to playing against that at training.” #USMNT pic.twitter.com/mndUbCK6R1 — Anthony (@AnthonyKyaw) July 1, 2024

Далее Мирандес – и этих малышей, никогда не игравших в элите, Ираола дотянул до полуфинала Кубка короля-2020, выбив Сельту, Севилью и Вильярреал. Николас Джексон из Челси, Дани Вивиан из Бильбао как раз оттуда.

Затем был Райо Вальекано – нищий левацкий клуб с окраины Мадрида, где крыша стадиона протекает, нет wi-fi, а дети в академии часто спят на полу. Когда Ираола пришел – Райо логично плелся на дне Сегунды, но Андони немедленно их реанимировал, выиграл плей-офф за место в Примере и дважды подряд финишировал там в середине таблицы без трансферов хотя бы за 2 млн.

Успехи Вишен с МЮ и Ман Сити не удивляют тех, кто видел Райо с Реалом и Барсой, потому что футбол Ираолы тот же – схема 4-2-3-1, отказ от длинных владений мяча, максимальный прессинг по всему полю, очень вертикальные атаки, минимум риска у своих ворот.

Единственное изменение – в АПЛ баск стал ещё придирчивее к физике, ещё поднял темп.

Борнмут настолько интенсивный, что в этом сезоне набегал больше всех в АПЛ и является лидером по отборам во всех третях поля. Вишни позволяют соперникам сделать лишь 10,6 паса, а затем забирают мяч. Также у них гигантское количество спринтов.

🚨Average Verticality for the teams in English Premier League 2024-2025, UPDATED after GameWeek 9.



👉Most Direct: Newcastle (0.123), Everton (0.113), Bournemouth (0.108), Nottingham Forest (0.103) top the league with high verticality, prioritizing a quick, straight approach… https://t.co/6t5Lv0n7Zc pic.twitter.com/OiiJyXS49u — EPL - Analytics (@DataAnalyticEPL) November 1, 2024

Как только основа устаёт – сразу сильные замены. Выходы Эванилсона и Смита спасли ничью с Астон Виллой, а Синистерра и Уаттара одолели Эвертон – и таких примеров у Ираолы множество.

Молодежь растет, но он также положился на ветерана клуба Адама Смита, балансирующего неопытную защиту; нереальные цифры по возвратам мяча выдает шотландский середняк Райан Кристи; появилась уверенность у вечно неуверенного Кепы; впервые в жизни пытается играть по-взрослому Джастин Клюйверт.

Еще в прошлом сезоне Вишни побили клубный рекорд и набрали 49 очков. В этом году, если хватит легких, будет 60, а это уже борьба за еврокубки.

Забарному сказочно повезло. Он ведь переходил к аутсайдеру, а что теперь? Ираола показал миру сильнейшие качества Ильи – как он подчищает за партнерами, контролирует пространство за спинами, отдает дальние и средние пасы; убрал передачи назад, подводившие в Киеве. Как следствие – теперь он интересен топам, чего бы ни случилось в плохих руках, ведь Илья, как и его партнеры, пока не Ван Дейк.

📈 Ya que están de moda los 2 Centrales del Bournemouth 🍒, aquí les dejo sus Estadísticas defensivas hasta hoy en PL 24/25 :



🇳🇱 Dean Huijsen // Illia Zabarnyi 🇺🇦 pic.twitter.com/7BTU9TsyYM — La Chelsineta de Riki 🚍 (@RikiChelsineta) January 6, 2025

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Да и могут ли они быть идеальными в таком месте?

Сама атмосфера Борнмута не о больших победах. Футбол придумали на севере Англии, где промышленные города, и он немедленно прижился в Лондоне. Борнмут же – город туристов, пенсионеров и туристов-пенсионеров, где не привыкли торопиться.

"Когда я впервые приехал сюда, то сразу предложил пустить автобусы, которые бы возили фанов. Но когда я увидел толпу, которая пришла, то понял – здесь надо не автобусы, а скорые помощи", – смеется экс-директор Джефф Мостин.

По его словам, Вишни тогда не имели популярности в городе, и даже мэр ходил в шарфе Саутгемптона.

В конце сезона-2008/09 все повисло на волоске – либо победа над Гримсби, либо ликвидация клуба за долги:

"Еще с 1997-го мы были неплатежеспособны и юрист Тревор Уоткинс начал кампанию по сбору денег, просто с ящиком по улице ходили. Мы медленно достигали дна".

К счастью, они тогда одолели Гримсби.

Ну, а дальше Борнмуту повезло с новоселом – это россиянин Максим Демин захотел имение на берегу Ла-Манша, нанял подрядчика Эдди Митчелла, а тот оказался владельцем нищего клуба, о котором и рассказал инвестору.

Неполный миллион фунтов – вот и вся цена.

А потом еще пришел Эдди Хау в кресло тренера, десяток-второй новичков – и через 4 года, в 2015-м, Борнмут впервые в истории сыграл в АПЛ.

В нынешнем составе лишь Адам Смит помнит, как 60 тысяч жителей вышли на улицы и пели, празднуя историческое событие.

Немало изменилось с тех пор. Нет уже в клубе ни Хау, ни Демина, ушедшего из АПЛ в 2022-ом вслед за Абрамовичем. А вот статус малышей до сих пор здесь. Дин Корт, где играют Вишни – самая маленькая арена, где когда-либо проводили матчи АПЛ. Здесь лишь 11,464 места, что имеет и особый шарм, и влияние на игру, ведь маленькие трибуны рядом, и футболисты все слышат.

Крис Миллар, лидер группы болельщиков Cherries, становится сентиментальным, когда вспоминает прошлое. Говорит, впервые отец взял его на Дин Корт в 4 года, и он десятилетиями ездил в Хартлпул и Колчестер, Карлайл и Рочдейл:

"Раньше я говорил, что ненавижу Премьер-лигу, потому что она была слишком большой, в ней слишком много дурацких денег. А что сейчас? Борнмут тоже здесь, и она уже мне нравится".

Вот для кого играет Забарный – местные не избалованы победами, не требуют всего и сразу. Они поют имя парня из Украины, словно суперзвезды.

Илья меняется, растут его партнеры, Ираола задает всему ритм, а тем временем улицы вокруг тоже трансформируются. С тех пор как в Борнмуте АПЛ, здесь построили два новых отеля, несколько дорогих ресторанов, заведения быстрого питания для фанатов, среди туристов все больше молодежи.

"Приморский город наносит себя на карту", – пишет The Guardian. "Не только футбол на это повлиял, но именно благодаря футболу это заметили в Лондоне".

It was in a state of disrepair and needing some love.



Now, we've worked with our local community to help bring some life to one of the walkways to the stadium 🎨😍 pic.twitter.com/Gh4zEPZP4h — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 16, 2024

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В таких условиях от Забарного требуется не подвести людей вокруг, идти с ними в ногу. Он так и делает.

Илья превратил себя в физического монстра, который способен играть больше, чем все его партнеры.

Он фанат здорового образа жизни, что нравится не только подписчикам в соцсетях, но и тренеру.

Feeling down? Watch a 59 second video of Illia Zabarnyi taking a bath in 2 degree water. pic.twitter.com/wtOGVLt4mP — Matt (@MW_AFCB) January 8, 2025

"Я считаю Илью особенным. Посмотрите, сколько матчей он уже провел за клубы и сборную против топовых соперников", – нахваливает Ираола. "Он невероятно вынослив, играет каждую минуту. В его возрасте это не так просто, как кажется. А еще он постоянно стремится совершенствоваться".

Кстати о соцсетях – Забарный недавно завел тикток и вообще явно работает над имиджем.

В комментариях СМИ он всегда корректен, уважителен; говорит на неплохом английском то, что точно понравится:

"Секретов у Борнмута нет, нам добавили уверенности наши победы. Команда проделала огромную работу. Мы вместе строили то, что видят болельщики. Мы имели прогресс в прошлом сезоне, и я понимал, что команда будет прибавлять. Прогнозов делать не стану. Мы все знаем, что такое играть в сильнейшем чемпионате".

Ираола это отмечает – Забарный редко берет слово в раздевалке, но всегда говорит важные вещи. Хорошая черта для центрбека с амбицией однажды стать капитаном.

Очевидно поднял авторитет Ильи и отказ ПСЖ, куда он якобы не перешел из-за наличия в составе россиянина Сафонова. Репутация ценнее денег, ведь она одна.

Ну, а в целом кейс Забарного – и реклама, и пример для украинских талантов, которым безопаснее начинать в топлигах именно с низов. В таких местах приобретаются знания, опыт, статус; часто бок о бок с ребятами, которые впоследствии пишут историю. Канте и Марез открыли АПЛ в Лестере – не забыли? Вот как бывает. Это суровый, но и честный трамплин, поднимающий каждого на высоту его способностей и приложенных усилий. И это точно лучше, чем культурный шок от перехода в гранд, где места в раздевалке – и то не всегда хватает.