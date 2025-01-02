Играй и властвуй: как Виктор Орбан построил футбольную империю в центральной Европе

Мало кто знает, но первый визит на посту премьера Виктор Орбан сделал в Париж на финал ЧМ-1998.

Вероятно, он искренний болельщик.

Вкупе с почти неограниченной властью – гремучая смесь.

В 2007 году в Фельчуте, родном селе премьера, открыли футбольную академию имени Ференца Пушкаша, самого выдающегося из мадьяр. Уже через 6 лет их команда поднялась в венгерскую элиту и с тех пор трижды выступала в еврокубках.

В Фельчуте всего 1600 жителей, и на Панчо Арене можно разместить их всех два с половиной раза. В проект вложил 13 млн евро Лоринц Месарош, друг Орбана и самый богатый бизнесмен страны.

Миллионеры Иштван Гаранчи, Шандор Чаньи, госсекретарь Андраш Таллай работают с другими клубами.

Всего по Венгрии более 40 стадионов было отремонтировано за 2,5 млрд евро с 2010 года. 1590 полей построили с нуля и еще более 2800 – реконструировали. Будапештская Пушкаш Арена за полмиллиарда примет финал ЛЧ-2026; ранее здесь уже играли финал ЛЕ-2023 и матчи Евро-2020. Также и венгерская сборная вернулась на крупные турниры впервые с 1986 года.

"Сейчас наша команда начинает матч с шансами победить любого. Мы уже не маленькие мальчики. Мы мужчины, которые выходят и стремятся вас победить", – Орбан преувеличивает, но этот грех легко простить.

Хуже с хищениями на стройках – активисты всех мастей пишут, что там ужасы.

Но, впрочем и это – только цветочки в сравнении с самой опасной футбольной деятельностью Орбана, которая разворачивается далеко за пределами Венгрии.

Вы знали про нее?

***

Дунайска Стреда – городок на юге Словакии, где венгерское меньшинство доминирует, как в нашем Берегово.

Большого футбола здесь никогда не было. Местный ДАК 1904 – клуб-лифт, балансировавший между элитой и трясиной, пока в 2014-м сюда не вложился Оскар Вилад.

"Ну да, мы с Виктором называем друг друга по имени, мы знакомы аж с 1990 года", – не скрывает миллионер.

Он заместитель гендира венгерской нефтегазовой компании MOL, занимающейся добычей, транспортировкой и переработкой сырья в том числе и в России. О разрыве связей с Москвой здесь даже речь не идет – наоборот, держатся за нее вопреки всему.

В Дунайской Стреде MOL построила стадион MOL Арена, а еще современную академию за 6,5 млн евро и вложила в скаутинг и подбор персонала еще 4 млн. Немалые инвестиции получила и первая команда – и так ДАК 1904 из середнячка быстро превратился в главного конкурента братиславского Слована, который дважды брал серебро за последние 4 сезона.

"У них одна из лучших инфраструктур в Словакии. Это уже дает результат, но главное впереди", – уверяет журналист Ян Ясенка.

Как и остальные словаки, он не особо рад прогрессу ДАК, ведь на его матчах поют венгерский гимн и народные песни. В 2019-м парламент это запретил, но Вилад заверил, что будет платить все подобные штрафы за фанатов, чем очень тех подбодрил.

В последние годы матчи ДАК 1904 против Слована – это всегда жарко; не раз доходило до стычек.

"У нас плохие отношения со словацкими клубами", – признает фанат Мате Ковач. "Все ультрас ненавидят нас за то, что мы венгры. Но мы и дальше будем поддерживать наш клуб именно на венгерском языке, потому что мы этим гордимся".

Параллельно венгерское правительство инвестирует в образование, прессу, церковь на юге Словакии.

Как следствие – еще никогда за последние 80 лет местные венгры не чувствовали себя настолько связанными с Будапештом.

***

В сербской Воеводине клуб, выступающий в Европе, вырос даже быстрее.

ТСК из Бачки Тополи – уже знакомое название для всех фанов мультифида Лиги конференций.

Давным-давно городок основали переселенцы из Венгрии; сейчас их потомков здесь более половины. Сам Йене Кальмар, тренер выдающегося Гонведа 50-х, завершал карьеру в этом городе.

"Это был замечательный подъем. Тополе понадобилось 6 лет, чтобы перейти из 3-го дивизиона в Суперлигу Сербии. Это не бог весть какой рывок, но ТСК – особый случай из-за своих амбиций", – говорит журналист Владимир Новакович.

Венгерский инвестор уже вложил в ТСК более 30 млн евро – гигантские деньги даже по меркам белградских Црвены Звезды и Партизана.

А что сербы?

Чтоб они не сердились и не включали знаменитый на все Балканы национализм, ТСК не настаивает на венгерском языке и символике на матчах, и в целом ведет себя скромно, а не как ДАК в Словакии.

Будапешт и Белград – союзники, подписавшие соглашение о стратегическом сотрудничестве, и не хотят ссоры. В политическом смысле их объединяют недоверие к ЕС, лояльность РФ и некоторый реваншизм, ведь оба считают, что их в разное время территориально обокрали.

"Мы видели напряжение с клубами Орбана в других странах, но здесь все было прекрасно. Я еще не встречал ни одного человека, которому бы мешал венгерский клуб. Здесь это в новинк у – что кто-то вкладывает большие деньги в академию и инфраструктуру", – Новакович видит одни плюсы и напоминает, что Црвена Звезда с Партизаном занимали первые два места в 14 сезонах из последних 17. Появление дружественной третьей силы здесь – интересная экзотика.

***

Между тем в Румынии ситуация кардинально другая, и Орбана с его футболом ненавидят.

Край Секеи – историческая венгерская область прямо в центре Румынии далеко от границы с Венгрией. Ее население – где-то 1,5 млн, и здесь отродясь не было больших клубов и побед.

Сейчас это уже не так.

Клуб Сепси основали в 2011-м в городке, который румыны называют Сфынту-Георге, а венгры – Сепсисентдёрдь.

"Раньше здесь горячо поддерживали женскую баскетбольную команду Сепси. Я был на их матчах и нигде не видел у нас такой атмосферы. А когда Сепси достроил футбольный стадион – все потянулись туда", – рассказывает журналист Разван Лутак.

Благодаря деньгам из Будапешта Сепси поднялся из 4-го дивизиона в элиту за 4 года.

Только в 2022-м в бюджет клуба пришло более 6 млн евро из-за рубежа – румыны могут только позавидовать подобной роскоши.

"Если Сепси приблизится к вершине, я потрачу все свои деньги на футбол. Мы уничтожим все, что с ними связано", – кричал Джиджи Бекали, уже доведший до ручки Стяуа, и от того его популизм особенно смешон .

Тем временем клуб из Сфынту-Георге уже выиграл два Кубка Румынии в 2022-ом и 2023-ом.

Здесь часто неспокойно. В 2023-м матч между Сепси и Крайовой отменили из-за антивенгерских скандирований. Бухарестское Динамо штрафовали за песню "Вон венгров из нашей страны" в 2021-м, а в 2020-м приостанавливали матч Сепси с Петролулом, потому что в "венгров" полетел с трибун всякий хлам, когда они спели свой гимн и подняли сине-золотой флаг Секеи.

Орбан лишь подливает масла в огонь, болея за Сепси в шарфе с картой довоенной Венгрии, включавшей в себя чуть ли не половину румынских земель.

Апогеем неуважения к официальному Бухаресту стал товарищеский матч между Венгрией U18 и командой U18 земли Секеи.

"Мы, венгры, не ассимилированная нация. И мы не хотим ассимилироваться. Впереди трудные времена, и мы должны остаться едиными, чтобы сохранить наши национальные амбиции. Родина у нас одна, и Трансильвания с другими территориями, населенными венграми, должны остаться едиными", – провозгласил политик, географически находясь... в Румынии.

Все это путает людей, заставляет их сомневаться; провоцирует конфликты.

Орбан построил лучшие в Румынии хоккейные залы именно в земле Секеи, и когда местная молодежка уступила венгерской, то они вместе спели один и тот же гимн.

Между тем рожденный в Трансильвании вратарь Сепси Роланд Ницуй даже не скрывает: "Если бы мне позвонили из сборной Венгрии – моя мечта сбылась бы. Здесь не о чем думать".

***

И это еще не все, ведь есть также Осиек в Хорватии и Лендава в Словении.

Первый приобрел уже упомянутый Месарош в 2016-м, и там все прошло по проверенной схеме – новая академия на 15 га, манеж, стадион. Основа тоже неплоха – борется за место в еврокубках.

Что касается Лендавы, то в нее влили почти 6 млн и клуб возглавляет таблицу второго словенского дивизиона. Здесь по документам руководит некий Габор Вег, чья компания строила искусственные поля для Академии Пушкаша, принадлежащей Месарошу.

Оба клуба находятся на этнических венгерских территориях, где, правда, мадьяры уже в меньшинстве: Осиек – в Баранье, Лендава – в Прекмурье.

И уж точно не мог Орбан обойти вниманием украинское Закарпатье, поэтому в 2020-м в селе Дерцен под Мукачево открыли школу клуба Мункач. 6 полей, корпус на 115 мест, где с 320 детьми работали 28 тренеров – причем малышей учили на венгерском языке, а самым талантливым предлагали переезд в Кишварду и гражданство.

Саму Кишварду СМИ связывают с экс-министром развития Венгрии Миклошем Шестаком, да и на всех ключевых должностях в Мункачи тоже венгры – Аттила Ревес, Золтан Сильваши.

В сезоне-2021/22 они даже заявились на Вторую лигу, но после российского вторжения профессиональную команду ликвидировали; остались только дети, которых дальше упорно нацеливают на Венгрию.

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Вероятно, иначе их бы не финансировали – это же не футбольный проект, а геополитический.

"Мы видим это во всем мире: Дональд Трамп делает Америку снова великой, Си делает Китай великим, Путин – Россию. Политика Орбана играет на нарративе сделать Венгрию снова великой. Это такой деспотический шаблон XXI века, согласно которому спорт, в частности футбол, является средством утверждения власти, но также создает имидж страны", – объясняет профессор спорта бизнес-школы SKEMA Саймон Чедвик.

Грубо говоря, благодаря футболу Орбан получил доступ, которого иначе бы не имел, и показывает Венгрию сильнее, чем она есть на самом деле.

В дополнение "новообращенные" в чужих странах его чуть ли не обожают. Если в 2014-м 125 тысяч венгров за рубежом проголосовали за ФИДЕС, то в 2022-м уже 260 тысяч. Рейтинг среди них 94% – хорошее подспорье перед любыми выборами.

Мапа розселення угорців, wikipedia.org

Тем временем на другой чаше весов – громадные траты денег, испорченные отношения с соседями и риск беды, ведь предсказать действия накачанного пропагандой меньшинства – безнадежное дело. А вдруг рванет?

Сепси, ДАК или Мункач – названия, может, и разные, но суть одна. Орбану кажется, что он здесь бенефициар, но этот матч из тех, где выигравших может не быть вовсе.