“Он как Тутанхамон и пирамиды”: село, маршрутки и культ Мохамеда Салаха в Египте
Строго говоря, Нагриг не село. Здесь 15 тысяч человек, но работают они преимущественно в поле.
Дельта Нила – самая плодородная земля Африки.
Нагриг продает жасмин во Францию и Россию; лук и другие овощи - на Аравийский полуостров, но это не бог весть какие доходы. Тем более, власти о них забыли, здесь нет даже почтового отделения, а прямую дорогу в столицу открыли не так давно.
А транспорт? Черт возьми, это что?! Узенькие микроавтобусы без лицензии останавливаются на площадях и отправляются, когда все места заняты. Ни расписания, ни удобств; еще и жара адская.
"Сколько надо маршруток, чтобы добраться до Каира? В ту пору было 4-5, не меньше", – вспоминает мэр Нагрига Махер Шетия. "Дорога туда занимала 3-4 часа, а обратно – не менее 5".
Эту историю он наблюдал собственными глазами.
Шетия уже тогда был мэром, а еще в юности он играл в футбол с дядей Мохамеда Салаха, который продолжает жить здесь, как и его родители, и младший брат. Связь легенды АПЛ с родными местами очень сильна.
"Первым клубом Мохамеда был Аль-Иттихад из Басьюна, а здесь, в Нагриге, все говорили о другом парне, Шерифе.
Один из скаутов Реда Эль-Меллах устроил пробный матч, чтобы его посмотреть. Мохамед был мелковат, но его взяли для количества, дабы в командах было поровну игроков. В тот день Реда покинул стадион впечатленным совсем не Шерифом".
Шетия вспоминает, как скаут немедленно повез Салаха в ближайший профессиональный клуб из Танты, но там сказали, что он не тянет.
Салах не тянет!?
Хорошо, что Реда не сдался и повез Мохамеда к конкурентам – благодаря ему сегодня в Нагриге полно туристов.
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И еще благодаря храбрости Мохамеда, который в свои 12 лет ездил сам в 10-миллионный мегаполис.
Родители поддерживали его, но не бросать же работу?
"Я видел, что эти путешествия не помогают, он очень уставал. С другой стороны, так он быстрее прочих понял, что мечта требует большого труда", – говорит Рефаат Рахаб, которого все здесь называют Рио.
Для Египта он звезда – выигрывал с Аль-Ахли первую африканскую ЛЧ в 1969-м; забивал в спаррингах с Тоттенхэмом (3:7) и Бенфикой (3:2).
Сейчас, впрочем, Рахаб наибольше известен как тренер, открывший Каиру Салаха:
"Ускорение – первое, что бросалось в глаза. Тогда он был даже быстрее, чем сейчас, хотя значительно усовершенствовал все остальное. И еще было сразу ясно, что у него очень сильная левая нога. Он бил очень мощно. Я позвонил нашим спонсорам, Arab Contractors, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировались на нем".
Так вот Салах получил клубное жилье и перестал ездить туда-сюда по пустыне каждый день.
Его самыми большими друзьями в Аль-Мокаволуне стали Шериф Алаа, Али Фатхи и Мохамед Эльнени, которого Салах и Фатхи обожали дразнить, поскольку тот совершенно не умел проигрывать. Любимое развлечение – PlayStation. Фатхи выбирал Реал, а Мохамед – только Барселону.
"Поскольку это были времена Гвардиолы, то ужин почти всегда покупал я", – смеется Фатхи.
Рахаб же признается, что этот класс был самым сильным за его карьеру тренера, ведь Аль-Мокаволун не гранд. Его единственное чемпионство было в 1983-м. Сам же чемпионат Египта подобно украинскому дуалистический, где титулы делят Аль-Ахли и Замалек.
"Благодаря Салаху мы произвели фурор, выиграв лигу Каира U14. Ни одного поражения, 16 побед из 18. Мы забили 63 гола. Тогда стало ясно, что он не просто подает надежды, а лучший в стране в своем возрасте".
И это не только дар с неба – Салах ежедневно ходил в тренажерку; нанял себе тренера, чтобы подтянуть выносливость и силу.
"Никто не говорил ему этого делать, но он прочитал, что так работают в Европе. Он всегда хотел в Европу", – объясняет Фатхи.
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Почему Мохамеда не забрали молодым Замалек или Аль-Ахли?
А потому, что созрел он в 2011-м. В Египте мало смельчаков, готовых откровенно обсуждать те события.
Если коротко, то военную диктатуру Хосни Мубарака смели многомиллионные протесты, возглавляемые футбольными ультрас, но в результате демократических выборов к власти пришли вовсе не демократы, а исламисты Братья-Мусульмане, что отражало настроения низов, а военных и средний класс пугало. Богатые и армия начали саботаж, страну лихорадило, и уже в 2013-м генерал Абдель Фаттах Ас-Сиси совершил переворот, казнил несогласных и де-факто вернул Египет в русло, в котором он находился при Мубараке.
Одной из самых кровавых акций силовиков стала резня в Порт-Саиде, где на стадионе убили 74 фанов Аль-Ахли, ранее защищавших протест на площади Тахрир.
"Не надо это вспоминать. Люди, которые могли быть к этому причастны, до сих пор у власти", – говорит Мохамед Амер, тренировавший Салаха в основе Аль-Мокаволуна.
Это у него уроженец Нагрига забил свои первые взрослые голы.
И еще это Амер после матча с Замалеком в 2010-м сказал прессе: "Через два года он будет в Египте как Месси".
Не вышло.
Дальше был Порт-Саид, весь футбол в Египте остановили, а молодежка поехала на чемпионат мира U20 в Колумбию, где Салах поразил всех. Ему предлагали ехать в Европу прямо оттуда, но Амер позвонил и попросил продлить контракт, чтобы Аль-Мокаволун не потерял деньги. Салах тогда согласился, хотя и очень переживал; даже просил себя отпустить в прямом эфире.
В Базель он переехал после затянувшихся переговоров за 2,5 млн:
"Он имел большие соблазны, но продемонстрировал лояльность, верность слову. Я думаю, это поэтому Аллах с тех пор к нему так щедр".
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Сейчас Амеру под 70, но он до сих пор играет мини-футбол на пыльной площадке в Насер-Сити вместе с многократными победителями КАН Ахмедом Хассаном, Эмадом Мотеабом, Мидо.
Иногда сюда забредает и Фатхи, чью карьеру разрушила сложная травма.
Друзья часто вспоминают Салаха, его неудачи на КАН и успехи в Европе, которых не достигал еще ни один египтянин. Вернется ли он когда-то, чтобы играть здесь с ними? Шансы падают каждый день.
Амбиции звезды Ливерпуля, его эго масштабнее, что заметно в матчах ЛЧ и на улицах Нагрига.
Мэр Шетия ведет каждого иностранного журналиста в школу с прекрасным футбольным полем, которую Салах построил за свои деньги.
Также в городке благодаря знаменитому уроженцу появились современные больница и скорая помощь; молодежный центр за 1 млн фунтов. Еще Салах ежемесячно выделяет 3000 фунтов на еду и лекарства самым бедным в Нагриге, а после приобщения Момо к национальной антинаркотической кампании количество обращений в больницы выросло на 400%.
Представляете его авторитет? Салах тут святой, которому приписывают прощение вора или подарки случайным молодоженам. Люди готовы поверить во все.
"Большинство историй о Салахе – выдумки. Он хороший парень, уважительный, но слухов стало слишком много", – качает головой владелец кафе Ахмед Аль-Масери.
Ему оппонирует болельщик Омар Салем: "Люди верят в это, потому что хотят верить. И пока они будут его любить – это так и будет оставаться".
Все это очень, очень опасно для футболиста.
Его популярность привела к тому, что на выборах-2018 почти 7% египтян написали имя Салаха на бюллетенях. Дабы "загладить вину" ему пришлось немедленно пожертвовать миллион в президентский благотворительный фонд, ведь Ас-Сиси не терпит даже вымышленных конкурентов.
Это Египет – ты или с президентом, или тебя нет, например, звезды Аль-Ахли Мохамеда Абутрика. Его не пустили в страну даже на похороны отца.
Еще трагичнее сложилась жизнь Ахмеда Рефаата, которого заставили вернуться из-за границы, упекли в тюрьму и летом он умер от сердечного приступа. Салах обещал, но не успел привезти врача другу, которого знал еще по молодежкам.
Раньше его дорога занимала 9 часов по пустыне, но была прямой и ясной – из Нагрига через Басьюн, Танту и до площади Рамзеса, где самый большой в Египте вокзал.
Сейчас Мохамед ездит на элитном авто по великолепным шоссе, но все запуталось. Коррумпированная власть в 2021-м внесла его в учебники и ждет незаслуженных комплиментов. Ортодоксальные мусульмане плюются ядом из-за фото Момо с семьей у рождественской елки. Спонсоры и лига пристально следят за заявлениями о Палестине.
Новый контракт на Энфилде – важная, но не самая большая тревога Салаха, который из неутомимого мальчика вырос в очень влиятельного мужчину в стране, лишенной покоя.
"На нем огромная ответственность. Он будто наш символ, как Тутанхамон или пирамиды", – говорит Амер. "Его голы и трофеи, пожалуй, единственные моменты, когда все египтяне были счастливыми после революции. Ничто другое не смогло их объединить".