“Он как Тутанхамон и пирамиды”: село, маршрутки и культ Мохамеда Салаха в Египте

Строго говоря, Нагриг не село. Здесь 15 тысяч человек, но работают они преимущественно в поле.

Дельта Нила – самая плодородная земля Африки.

Нагриг продает жасмин во Францию и Россию; лук и другие овощи - на Аравийский полуостров, но это не бог весть какие доходы. Тем более, власти о них забыли, здесь нет даже почтового отделения, а прямую дорогу в столицу открыли не так давно.

А транспорт? Черт возьми, это что?! Узенькие микроавтобусы без лицензии останавливаются на площадях и отправляются, когда все места заняты. Ни расписания, ни удобств; еще и жара адская.

"Сколько надо маршруток, чтобы добраться до Каира? В ту пору было 4-5, не меньше", – вспоминает мэр Нагрига Махер Шетия. "Дорога туда занимала 3-4 часа, а обратно – не менее 5".

Эту историю он наблюдал собственными глазами.

Мехер Шетія, nytimes.com

Шетия уже тогда был мэром, а еще в юности он играл в футбол с дядей Мохамеда Салаха, который продолжает жить здесь, как и его родители, и младший брат. Связь легенды АПЛ с родными местами очень сильна.

"Первым клубом Мохамеда был Аль-Иттихад из Басьюна, а здесь, в Нагриге, все говорили о другом парне, Шерифе.

Один из скаутов Реда Э ль-Меллах устроил пробный матч, чтобы его посмотреть. Мохамед был мелковат , но его взяли для количества, дабы в командах было поровну игроков. В тот день Реда покинул стадион впечатленным совсем не Шерифом".

Шетия вспоминает, как скаут немедленно повез Салаха в ближайший профессиональный клуб из Танты, но там сказали, что он не тянет.

Салах не тянет!?

Хорошо, что Реда не сдался и повез Мохамеда к конкурентам – благодаря ему сегодня в Нагриге полно туристов.

1/10 🏠 Ordinary World:



In the small village of Nagrig, Egypt, a young Mohamed Salah played football on dusty streets, dreaming of professional leagues far beyond his humble beginnings. His passion for football was his escape and his dream. #Egypt #Nagrig #EarlyDays pic.twitter.com/hGERb6QAIT — Find The HERO In YOU (@FindYourHero) August 5, 2024

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И еще благодаря храбрости Мохамеда, который в свои 12 лет ездил сам в 10-миллионный мегаполис.

Родители поддерживали его, но не бросать же работу?

"Я видел, что эти путешествия не помогают, он очень уставал. С другой стороны, так он быстрее прочих понял, что мечта требует большого труда", – говорит Рефаат Рахаб, которого все здесь называют Рио.

Для Египта он звезда – выигрывал с Аль-Ахли первую африканскую ЛЧ в 1969-м; забивал в спаррингах с Тоттенхэмом (3:7) и Бенфикой (3:2).

Сейчас, впрочем, Рахаб наибольше известен как тренер, открывший Каиру Салаха:

"Ускорение – первое, что бросалось в глаза. Тогда он был даже быстрее, чем сейчас, хотя значительно усовершенствовал все остальное. И еще было сразу ясно, что у него очень сильная левая нога. Он бил очень мощно . Я позвонил нашим спонсорам, Arab Contractors, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировались на нем".

Un jour en Égypte🇪🇬 on a donné le titre de meilleur jeune joueur du Club au neveu du Patron de l’entreprise et club Arab Contractors

Derrière lui sur la même photo un fils d’un simple employé d’hôpital s’appelant Mohammed Salah

Ce phénomène on l’a trop bien connue en Algérie🇩🇿… pic.twitter.com/PEGlnWyh49 — Hamza (@hamza16023) September 20, 2023

Так вот Салах получил клубное жилье и перестал ездить туда-сюда по пустыне каждый день.

Его самыми большими друзьями в Аль-Мокаволуне стали Шериф Алаа, Али Фатхи и Мохамед Эльнени, которого Салах и Фатхи обожали дразнить, поскольку тот совершенно не умел проигрывать. Любимое развлечение – PlayStation. Фатхи выбирал Реал, а Мохамед – только Барселону.

"Поскольку это были времена Гвардиолы, то ужин почти всегда покупал я", – смеется Фатхи.

Рахаб же признается, что этот класс был самым сильным за его карьеру тренера, ведь Аль-Мокаволун не гранд. Его единственное чемпионство было в 1983-м. Сам же чемпионат Египта подобно украинскому дуалистический, где титулы делят Аль-Ахли и Замалек.

"Благодаря Салаху мы произвели фурор, выиграв лигу Каира U14. Ни одного поражения, 16 побед из 18. Мы забили 63 гола. Тогда стало ясно, что он не просто подает надежды, а лучший в стране в своем возрасте".

И это не только дар с неба – Салах ежедневно ходил в тренажерку; нанял себе тренера, чтобы подтянуть выносливость и силу.

"Никто не говорил ему этого делать, но он прочитал, что так работают в Европе. Он всегда хотел в Европу", – объясняет Фатхи.

Young Mohamed Salah was unreal 🤯 pic.twitter.com/lQXJNqCYBh — Ismaail🏹 (@LFC_IsmaelN09) September 9, 2023

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Почему Мохамеда не забрали молодым Замалек или Аль-Ахли?

А потому, что созрел он в 2011-м. В Египте мало смельчаков, готовых откровенно обсуждать те события.

Если коротко, то военную диктатуру Хосни Мубарака смели многомиллионные протесты, возглавляемые футбольными ультрас, но в результате демократических выборов к власти пришли вовсе не демократы, а исламисты Братья-Мусульмане, что отражало настроения низов, а военных и средний класс пугало. Богатые и армия начали саботаж, страну лихорадило, и уже в 2013-м генерал Абдель Фаттах Ас-Сиси совершил переворот, казнил несогласных и де-факто вернул Египет в русло, в котором он находился при Мубараке.

Одной из самых кровавых акций силовиков стала резня в Порт-Саиде, где на стадионе убили 74 фанов Аль-Ахли, ранее защищавших протест на площади Тахрир.

"Не надо это вспоминать. Люди, котор ые могли быть к этому причастны , до сих пор у власти", – говорит Мохамед Амер, тренировавший Салаха в основе Аль-Мокаволуна.

Это у него уроженец Нагрига забил свои первые взрослые голы.

И еще это Амер после матча с Замалеком в 2010-м сказал прессе: "Через два года он будет в Египте как Месси".

Не вышло.

Дальше был Порт-Саид, весь футбол в Египте остановили, а молодежка поехала на чемпионат мира U20 в Колумбию, где Салах поразил всех. Ему предлагали ехать в Европу прямо оттуда, но Амер позвонил и попросил продлить контракт, чтобы Аль-Мокаволун не потерял деньги. Салах тогда согласился, хотя и очень переживал; даже просил себя отпустить в прямом эфире.

В Базель он переехал после затянувшихся переговоров за 2,5 млн:

Did you know in 2012 Mo Salah had to beg his old club Al Mokawloon, to force a move to FC Basel live on air 😭 pic.twitter.com/S1xf2lOnbD — Ballon D'or Salah (@ballondorSALAH) January 3, 2025

"Он имел большие соблазны, но продемонстрировал лояльность, верность слову. Я думаю, это поэтому Аллах с тех пор к нему так щедр".

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Сейчас Амеру под 70, но он до сих пор играет мини-футбол на пыльной площадке в Насер-Сити вместе с многократными победителями КАН Ахмедом Хассаном, Эмадом Мотеабом, Мидо.

Иногда сюда забредает и Фатхи, чью карьеру разрушила сложная травма.

Друзья часто вспоминают Салаха, его неудачи на КАН и успехи в Европе, которых не достигал еще ни один египтянин. Вернется ли он когда-то, чтобы играть здесь с ними? Шансы падают каждый день.

Амбиции звезды Ливерпуля, его эго масштабнее, что заметно в матчах ЛЧ и на улицах Нагрига.

Мэр Шетия ведет каждого иностранного журналиста в школу с прекрасным футбольным полем, которую Салах построил за свои деньги.

Также в городке благодаря знаменитому уроженцу появились современные больница и скорая помощь; молодежный центр за 1 млн фунтов. Еще Салах ежемесячно выделяет 3000 фунтов на еду и лекарства самым бедным в Нагриге, а после приобщения Момо к национальной антинаркотической кампании количество обращений в больницы выросло на 400%.

Mohamed Salah is transforming his village, Nagrig in Egypt.



He built a hospital, school, youth centre and ambulance unit for his people in his village.



He built a $450,000 water treatment plant to provide drinking water for his people.



He gives £3,500 to poor families monthly. pic.twitter.com/73WBVWqW14 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 21, 2022

Представляете его авторитет? Салах тут святой, которому приписывают прощение вора или подарки случайным молодоженам. Люди готовы поверить во все.

"Большинство историй о Салахе – выдумки. Он хороший парень, уважительный, но слухов стало слишком много", – качает головой владелец кафе Ахмед Аль-Масери.

Ему оппонирует болельщик Омар Салем: "Люди верят в это, потому что хотят верить. И пока они будут его любить – это так и будет оставаться".

Все это очень, очень опасно для футболиста.

Его популярность привела к тому, что на выборах-2018 почти 7% египтян написали имя Салаха на бюллетенях. Дабы "загладить вину" ему пришлось немедленно пожертвовать миллион в президентский благотворительный фонд, ведь Ас-Сиси не терпит даже вымышленных конкурентов.

Это Египет – ты или с президентом, или тебя нет, например, звезды Аль-Ахли Мохамеда Абутрика. Его не пустили в страну даже на похороны отца.

Еще трагичнее сложилась жизнь Ахмеда Рефаата, которого заставили вернуться из-за границы, упекли в тюрьму и летом он умер от сердечного приступа. Салах обещал, но не успел привезти врача другу, которого знал еще по молодежкам.

Раньше его дорога занимала 9 часов по пустыне, но была прямой и ясной – из Нагрига через Басьюн, Танту и до площади Рамзеса, где самый большой в Египте вокзал.

Сейчас Мохамед ездит на элитном авто по великолепным шоссе, но все запуталось. Коррумпированная власть в 2021-м внесла его в учебники и ждет незаслуженных комплиментов. Ортодоксальные мусульмане плюются ядом из-за фото Момо с семьей у рождественской елки. Спонсоры и лига пристально следят за заявлениями о Палестине.

Новый контракт на Энфилде – важная, но не самая большая тревога Салаха, который из неутомимого мальчика вырос в очень влиятельного мужчину в стране, лишенной покоя.