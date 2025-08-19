Известный испанский бренд поставляет форму для клубов оккупированного Луганска

Известный испанский бренд Kelme оказался в центре внимания из-за вероятного сотрудничества с футбольными клубами оккупированного Луганска.

Так, на презентации новичков местного Динамо оказалось, что техническим партнером команды является именно этот поставщик.

Отметим, что сам клуб участвует в местном "Кубке Содружества", который проводится под эгидой РФС – там играют коллективы из временно оккупированных регионов Украины.

Бренд Kelme поставляет форму одесскому Черноморцу, футзальному ХИТУ и хмельницкому Подолью, а на сайте компании в графе "партнеры" указаны также Федерация хоккея Украины и Моршинская ассоциация футбола.

