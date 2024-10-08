УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 9 тура

Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную 9 тура чемпионата Украины-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим тренером 9-го тура 26 экспертов признали Марино Пушича, который во главе Шахтера разгромил на тот момент соседа по турнирной таблице – ЛНЗ (5:1), а лучшим игроком 9-го тура назвали автора четырех голов в том матче Георгия Судакова (Шахтер) ).

Символическая сборная 9 тура УПЛ

Вратарь : Алексей Паламарчук (Ингулец).

Защитники : Артем Смоляков (Полесье), Владимир Виливальд (Ингулец), Дмитрий Семенов (Левый Берег), Ефим Конопля (Шахтер).

Полузащитники : Александр Назаренко (Полесье), Валентин Рубчинский (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондарено (Шахтер), Луан Кампос (Верес),

Нападающий : Алексей Паламарчук (Ингулец).

УПЛ

В голосовании приняли участие эксперты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб.