УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 7 тура
Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную 7 тура чемпионата Украины-2024/25.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Лучшим игроком признали Георгия Судакова, который с Шахтером деклассировали Оболонь (4:0), а тренером – Виталия Пономарева, чей Рух сыграл вничью с киевским Динамо.
Символическая сборная 7 тура УПЛ
Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец).
Защитники: Артем Шабанов (Александрия), Андрей Акимов (Левый Берег), Мигель Кампос (Александрия), Никита Кравченко (Александрия).
Полузащитники: Максим Третьяков (Колос), Николай Шапаренко (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье).
Нападающий: Самсон Иеде (Ворскла).
В голосовании приняли участие эксперты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб.
Напомним, накануне стал известен календарь матчей 9 тура чемпионата Украины в сезоне-2024/25.