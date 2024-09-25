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УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 7 тура

Андрій Яросименко — 25 сентября, 12:34
УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 7 тура
УПЛ

Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную 7 тура чемпионата Украины-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим игроком признали Георгия Судакова, который с Шахтером деклассировали Оболонь (4:0), а тренером – Виталия Пономарева, чей Рух сыграл вничью с киевским Динамо.

Символическая сборная 7 тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец).

Защитники: Артем Шабанов (Александрия), Андрей Акимов (Левый Берег), Мигель Кампос (Александрия), Никита Кравченко (Александрия).

Полузащитники: Максим Третьяков (Колос), Николай Шапаренко (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье).

Нападающий: Самсон Иеде (Ворскла).

УПЛ

В голосовании приняли участие эксперты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб.

Напомним, накануне стал известен календарь матчей 9 тура чемпионата Украины в сезоне-2024/25.

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