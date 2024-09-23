Шахтер с голами Бондаренко и Судакова разгромил Оболонь в 7 туре УПЛ

Донецкий Шахтер обыграл киевскую Оболонь в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Поединок завершился со счётом 4:0.

Счет в матче "горняки" открыли на 18-й минуте. Артем Бондаренко ударом в касание переправил мяч в ворота после передачи через себя от Винисиуса Тобиаса. Для хабвека это второй гол подряд в чемпионате Украины.

Во второй половине игры давление Шахтера воплотилось на 67-й минуте игры, Траоре был первым на добивании после того, как мяч после удара Георгия Судакова с левого фланга попал в штангу. Впоследствии отличился сам Судаков, который после паса Траоре протянул мяч в штрафную и пробил в левый угол ворот.

В конце игры еще одим голом отличился Невертон.

Чемпионат Украины – УПЛ

7 тур, 23 сентября

Шахтер (Донецк) – Оболонь (Киев) 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 17 Бондаренко, 2:0 – 67 Траоре, 3:0 – 79 Судаков, 4:0 – 90 Невертон

Стартовые составы:

Шахтер: Ризник, Траоре, Бондарь, Эгиналду, Криськив, Судаков, Зубков, Азаров, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко

Оболонь: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха

Напомним, все матчи предыдущего игрового дня завершились вничью. Вереск в компенсированное время спасся от поражения Ингульцу, Ворскла и Кривбасс обменялись голами еще в первом тайме, а Полесье завоевало очко в матче с ЛНЗ.