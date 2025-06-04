Интер подозревают в финансовых махинациях в 2016 – 2019 годах

Миланский Интер подозревают в финансовых махинациях для обхода финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает FootMercato.

По их информации, неназванный финансовый консультант из Лондона составил отчет, согласно которому в 2016 – 2019 годах Интер получил суммарно около 300 миллионов евро от фиктивных спонсоров из Азии для того, чтобы обойти ограничения финансового фэйр-плей.

В отчете утверждается, что Федерация футбола Италии(FIGC) помогала Интеру избегать санкций он УЕФА. В 2016 – 2024 годах миланским клубом владела китайская семья Чжан.

Напомним, вчера, 3 июня, Интер объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Симоне Индзаги. Наиболее вероятным кандидатом на замену ему называется наставник Комо Сеск Фабрегас.