Симоне Индзаги решил покинуть пост тренера Интера

Главный тренер Интера Симоне Индзаги покинул пост наставника "нерадзурри".

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, впоследствии подтвердила клубная пресс-служба.

Сегодня Индзаги провел встречу с руководством Интера, на котором стороны должны были определиться относительно продолжения сотрудничества. Она длилась всего 40 минут.

Стороны договорились расторгнуть действующее соглашение по обоюдному согласию.

"От всего клуба я хочу поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, за проявленную страсть и также за искренность во время сегодняшнего разговора, который привел к общему решению разойтись. Только когда борешься бок о бок за успех каждый день, можно иметь откровенный диалог, как тот, что состоялся сегодня", – сказал президент Джузеппе Маротта после встречи.

Вероятнее всего, он продолжит карьеру в Саудовской Аравии: он получил очень щедрое с финансовой точки зрения предложение от Аль-Хиляля.

Симоне Индзаги возглавлял Интер с лета 2021 года. С миланским клубом завоевал 6 трофеев: 1 чемпионат, 2 Кубка и 3 Суперкубка Италии. В 2023 и 2025 годах выводил команду в финалы Лиги чемпионов.

Самым вероятным претендентом на роль нового тренера Интера СМИ называют наставника Комо Сеска Фабрегаса.