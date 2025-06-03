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Симоне Индзаги решил покинуть пост тренера Интера

Олександр Булава, Олег Дідух — 3 июня 2025, 18:55
Симоне Индзаги решил покинуть пост тренера Интера
Сімоне Індзагі
Getty Images

Главный тренер Интера Симоне Индзаги покинул пост наставника "нерадзурри".

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, впоследствии подтвердила клубная пресс-служба.

Сегодня Индзаги провел встречу с руководством Интера, на котором стороны должны были определиться относительно продолжения сотрудничества. Она длилась всего 40 минут.

Стороны договорились расторгнуть действующее соглашение по обоюдному согласию.

"От всего клуба я хочу поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, за проявленную страсть и также за искренность во время сегодняшнего разговора, который привел к общему решению разойтись. Только когда борешься бок о бок за успех каждый день, можно иметь откровенный диалог, как тот, что состоялся сегодня", – сказал президент Джузеппе Маротта после встречи.

Вероятнее всего, он продолжит карьеру в Саудовской Аравии: он получил очень щедрое с финансовой точки зрения предложение от Аль-Хиляля.

Симоне Индзаги возглавлял Интер с лета 2021 года. С миланским клубом завоевал 6 трофеев: 1 чемпионат, 2 Кубка и 3 Суперкубка Италии. В 2023 и 2025 годах выводил команду в финалы Лиги чемпионов.

Самым вероятным претендентом на роль нового тренера Интера СМИ называют наставника Комо Сеска Фабрегаса.

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