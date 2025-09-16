Реал Мадрид, Арсенал, Астон Вилла и даже Франция: как Страна Басков штампует элитных футбольных тренеров

Сегодня Арсенал Микеля Артеты приедет в Бильбао на матч с Атлетиком, и для тренера "Канониров" это возвращение домой.

Кто не слышал о басках? Их самобытность, национализм, устойчивость к ассимиляции давно стали легендарными на континенте.

И, конечно же, их футбол.

Чемпион рассказывает о феномене баскских тренеров, которые заполонили топ-лиги, пачками добывают трофеи и не собираются на этом останавливаться.

***

"Наверное, секрет в еде! Да-да, у нас самая лучшая еда в мире. У нас самые вкусные рестораны, самый красивый город. Думаю, это как раз и связано с тем, что мы едим, как мы живем. Качество нашей жизни невероятное. У нас хорошее образование и врожденная страсть к игре. Вы дышите этим, когда ходите по нашим улицам – неважно, куда бы вы ни пошли".

Это слова Микеля Артеты, сказанные в 2023 году перед игрой его Арсенала с Борнмутом, который тогда возглавил Андони Ираола.

В это сложно поверить, но они знакомы всю жизнь.

Вот они, на фото середины 1990-х.

Любительский Антигуоко из сердца баскской провинции Гипускоа тогда произвел фурор, одолев в чемпионате страны даже Реал Мадрид. Кроме Артеты и Ираолы за Антигуоко тогда играли и другие ребята из окрестностей – Хаби Алонсо, Ариц Адурис. Можете себе представить?

Сегодня сразу трое из них тренируют в топ-лигах, причем Алонсо возглавляет самый респектабельный клуб планеты.

Как так получилось?

"Безумие! Мы были просто детьми, играли, смеялись, учились в одной школе, а тогда на моих глазах Микеля забрала Барселона, Хаби – Реал Сосьедад, а Андони – Атлетик", – вспоминает Альваро Парра, игравший тогда в Антигуоко защитника, но в профи не выбившийся.

***

Канонически Страна Басков включает три провинции – Алаву, Бискайю и Гипускоа. Иногда сюда еще добавляют Наварру, где баски тоже составляют большинство населения.

И даже если так, то четыре провинции вместе занимают 3,6% территории Испании, а проживает там 6,2% ее населения.

Всего-навсего!

Мапа Країни Басків, wikipedia.org

А что мы видим среди тренеров в профессиональных лигах?

Иманол Альгуасиль – человек, подаривший Реалу Сосьедад первый трофей за 35 лет, а ныне возглавляющий Аль-Шабаб – родился в рыбацком городке Орио, где всего 6000 жителей.

Примерно в 11 км оттуда раскинулся еще один 6-тысячник Усурбиль – малая родина Андони Ираолы.

Чуть дальше на побережье – Ондаррибия, где родился звездный Унаи Эмери, ныне возглавляющий Астон Виллу.

Хаби Алонсо родом из Толосы, а Микель Артета – непосредственно из Сан-Себастьяна, столицы Гипускоа, которую местные называют Доностией.

Эмери, к слову, пересекался с Альгуасилем в молодежке Реала Сосьедад, как и экс-тренер Лидса Хави Грасия, и спортивный директор Роберто Олабе, ныне возглавляющий скаутинг "Ла Реала", а вообще знаменитый работой в Катаре, где с нуля развил футбольную культуру до двух Кубков Азии.

Уроженец Антигуо Беньян Сан-Хосе много тренировал в Латинской Америке, а недавно принял Эйбар.

Хулен Лопетеги, прославившийся успехом в Севилье и провалом в Реале, родился в Астеасе, что в 22 км от Сан-Себастьяна. Сейчас он тренирует сборную Катара.

Асьер Гаритано из Бергары устроился в хихонский Спортинг; Хосеба Эчеберрия из Эльгойбара – в Мурсию; Ягоба Аррасате из Берриатуа борется за ТОП-7 Примеры с Мальоркой; победитель Лиги Европы и наставник Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар родился и вырос в Сальдиваре.

А еще есть Эдер Сарабия, возглавляющий Эльче; Гаиска Гаритано, который тренирует Кадис. Сам Эрнесто Вальверде рос в Алаве, а Луис де ла Фуэнте научился футболу в Лесаме, школе Атлетика.

Феноменально!

"А знаете ли вы, почему? Потому что мы вам никогда этого не скажем", – говорится в рекламном видео для туристов "Сделано в Гипускоа".

***

Хотя, если серьезно, то кое-что они все же рассказывают.

Прежде всего о традициях. Уже более 115 лет Атлетик играет исключительно басками или игроками, воспитанными в Лесаме. В то же время Реал Сосьедад имеет правило, по которому не менее 60% команды должны составлять уроженцы Гипускоа.

Из-за этих самоограничений выборка у обоих очень мала, и им приходится прочесывать край в поисках талантов тщательнее, чем где-либо.

Потому-то хотя Гипускоа самая маленькая из испанских провинций по территории и населению, именно здесь больше всего в стране зарегистрированных футболистов и футболисток.

А где есть игроки – там нужны и тренеры.

А еще тренеры для тренеров, чтобы подготовить действительно качественных специалистов, способных найти иголку в стоге сена.

Журналист Ману Диас пишет: "Роль тренеров здесь очень высоко ценится, и все структуры, готовящие футболистов, нацеливают их оставаться в игре и после завершения карьеры, поскольку местные клубы исторически делают ставку на местных же тренеров".

***

Диас также уверяет – единой баскской тренерской школы нет. Есть только отдельные поведенческие нормы, которые им с детства прививают.

Так-то Лопетеги учился у Йохана Кройфа; Алонсо – у Рафы Бенитеса, Моуринью и Гвардиолы; Артета с 15 лет тренировался в Ла Масии, и готовился тренировать в штабе Пепа. Ираола начинал в Бильбао, где его вдохновил Марсело Бьелса.

На роль "отцовской" фигуры для них всех годится разве что 78-летний Микель Эчарри, который сейчас тренирует сборную Эускади.

Старый патриот убежден – их сила в корнях:

"Я понимаю наш футбол как выражение особенностей нашей земли. Он развился из ежедневного труда – мы носили камни, пасли скот, везде прилагали руки. Ценности конкуренции выросли из повседневной жизни. К тому же, мы народ-эмигрант. Уже в 14 лет я работал на заводе, играл в футбол и готовился к экзаменам. И все вокруг так же. Культура усилий, упорного труда, стремление достичь успеха является основой Страны Басков".

Его дополняет Йон Айербе, некогда игравший за лучший в истории Антигуоко, но уже давно сменивший профессию:

"Не просто работы, а коллективной работы. Никто здесь не пытается выделиться среди других. Эта идея глубоко укоренена в обществе, и вы это видите в Алонсо или Артете – они рефлексируют и лишены самоуверенности".

В Стране Басков распространены квадрильи – это такие группы друзей на всю жизнь. Для них крайне важно чувствовать себя частью чего-то большего, чем один человек.

В тренерстве, где нужно из разрозненных персонажей создать единую группу, этот коллективный дух очень помогает.

***

И еще интеллект, знания; способность быстро обрабатывать информацию.

Дело в том, что Антигуо, где начинали Артета, Алонсо и Ираола, в течение ХХ века превратился в процветающий промышленный и коммерческий центр с самыми высокими в Испании зарплатами.

Серьезно! Канары – и те отстали.

Семья Артеты, например, прибыла сюда из Наварры, где отец устроился большой шишкой в банк La Kutxa. Семья Ираолы хорошо зарабатывала на добыче мрамора в горах. Ну, а Перико Алонсо и подавно должны помнить фанаты Барсы и сборной Испании.

Для таких, как эти парни, футбол не был способом вырваться из нищеты. Прежде всего их родителей интересовало, как они учатся в школах, а уже потом – футбол.

"Мы воспитываем не игроков, а людей, – говорит тренер Антигуоко Агустин Сориано, – Семьи здесь очень заботятся об оценках. Поэтому Микель и все, кто прошел через наш клуб, имеют светлые головы не плечах".

То же самое как-то рассказывал и Роберто Олабе о Субьете, школе Реала Сосьедад – мол, мы не можем гарантировать всем детям футбольную карьеру, но даем каждому хорошее образование.

Потому-то и идут в тренеры – ведь это работа не для дураков.

И еще часто преуспевают на поле, хотя природными данными не выделяются – опять-таки, им помогает привычка учиться.

"Единственное, что имеет смысл, это то, что ни я, ни Микель, ни Хаби, ни даже Унаи не были физически сильными игроками. Чтобы играть хорошо, каждому из нас требовалось понимание игры. Это и помогло нам с переходом на должности тренеров", – объясняет Ираола, без которого Илья Забарный ни за что бы не стоил 63 млн.

***

И самое главное – все это продолжает жить в басках, как и раньше.

Присмотритесь к герою последнего матча Арсенала Мартину Субименди – по-вашему, он имеет физическую мощь играть опорника в АПЛ?

Или, может, герой Евро-2024 Микель Оярсабаль – избалованный природой физический монстр?

Да нет, конечно. У них только усердие и ум.

И еще – любовь к местам, где выросли.

Унаи Эмери, например, в 2021 году спас от банкротства Реал Унион из городка Ирун – исторический клуб, выигравший три Кубка Испании в 1918-27 годах. В то время дедушка менеджера Астон Виллы Антонио стоял у них на воротах.

"Это клуб нашей семьи, наш дом. У него замечательная история, но много долгов, и он был на грани исчезновения. Мы с братом сделали этот шаг, поскольку наши сердца нас победили", – после этого интервью баск вложил в Унион более 2 млн евро собственных денег, изменив для него все.

Сейчас если подняться на самую высокую точку стадиона "Галь" в Ируне, можно даже увидеть реку Бидасоа, а за ней – Францию.

Впрочем, это только для нас так.

Для басков Бидасоа разделяет Гипускоа с Ипарральде – еще одной их землей, которая оказалась в другом государстве. Ее знаменитый уроженец, этнический баск Дидье Дешам привел "Ле Бле" к обоим ее триумфам на чемпионатах мира – как капитан и тренер.

Опять-таки без физических данных и очень коллективно; без французской эстетики, зато по-баскски строго, словно и его тоже учил старик Эчарри:

"Люди жалуются, что мы слишком оборонительны. Если команда много забивает, то у нее хорошие нападающие. Если много пропускает – у нее плохие защитники. Но если все игры 0:0, 1:0, 0:1 – это уже признак тренера и организации игры.

Мы все такие. Лопетеги очень серьезный. Унаи тоже. Я таким был. Мы стремимся все контролировать. Стоит нам прийти на стадион – и мы как будто сходим с ума".